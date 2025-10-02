Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lũ sông Hồng ở Hà Nội lên trên báo động 1

  • Thứ năm, 2/10/2025 10:00 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Lũ trên sông Hồng ở Long Biên (Hà Nội) lúc 7h sáng nay lên 9,49m, xấp xỉ báo động 1. Lũ trên sông Tích, sông Nhuệ, sông Cầu ở Thủ đô đều lên trên mức báo động 3.

Theo số liệu của Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự TP Hà Nội, vào 7h sáng nay, lũ trên sông Hồng ở mức 9,49 m xấp xỉ mức báo động I.

Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy trong ngày và đêm nay, lũ trên sông Hồng ở Long Biên lên chậm và duy trì ở mức trên báo động I.

Lu song Hong Bao Bualoi anh 1

Lũ lên trên báo động I ở Long Biên (Hà Nội). Ảnh minh hoạ: Hiếu Duy.

Trên các sông nhỏ hơn của Thủ đô là sông Nhuệ, sông Tích, sông Cà Lồ lũ cũng đang dâng rất cao.

Lúc 7h sáng nay, lũ trên sông Nhuệ tại Đồng Quan lên trên mức báo động III, lũ trên sông Tích tại Kim Quang trên báo động III, lũ trên sông Cà Lồ tại Mạnh Tân lên trên báo động III.

Với diễn biến lũ như trên, nguy cơ ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven các sông trên tiếp tục kéo dài, đồng thời làm giảm khả năng thoát nước cho Thủ đô Hà Nội.

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, Hà Nội đã hứng chịu một trận mưa kỷ lục, kéo dài từ 28/9-30/9, đỉnh điểm là ngày và đêm 30/9.

Tính riêng trong 22h (từ 7h ngày 30/9 đến 5h ngày 1/10), lượng mưa ở Hà Nội phổ biến từ 200 tới 300 mm, cá biệt có nơi trên 400 mm như điểm đo Vân Hồ 3 (Quận Hai Bà Trưng cũ) 420,4 mm, xã Vĩnh Thanh (huyện Đông Anh) cũ lên tới 458,9 mm.

Mưa lớn đã gây ra tình trạng ngập úng diện rộng tại Hà Nội, làm tê liệt giao thông, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, học tập, công việc của người dân. Đến sáng nay (2/10), vẫn còn một số điểm úng ngập.

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

