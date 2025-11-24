Lớp học hít thở gây sốt khắp thế giới

Khi ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe trị giá 6 nghìn tỷ USD chuyển từ tâm trí sang cơ thể, phương pháp hít thở đang nổi lên như con đường nhanh nhất để tìm sự bình tĩnh và sáng suốt.

Ý tưởng về một lớp học “thở đúng cách” thoạt nghe có vẻ hơi nực cười. Hơi thở là thứ con người sinh ra đã biết. Nó diễn ra một cách vô thức, ngay cả khi ngủ.

Thế nhưng, các lớp học dạy mọi người cách hít thở đang xuất hiện khắp nơi, từ Brooklyn (Mỹ) đến Bangkok (Thái Lan), trong nhiều không gian khác nhau, như khách sạn 5 sao hay studio nhỏ. Kỹ thuật thở được dạy cũng rất đa dạng, theo Bloomberg.

Có phương pháp thở luân phiên qua từng bên lỗ mũi hay kỹ thuật pranayama (kiểm soát hơi thở) trong yoga giúp làm dịu hệ thần kinh, như ujjayi. Điểm đặc biệt của phép hít thở này là tạo ra âm thanh nhẹ nhàng, đều đặn giống như tiếng sóng biển khi hơi thở di chuyển qua cổ họng.

Ngược lại, những phương pháp như kapalbhati - chuỗi hơi thở nhanh và mạnh - giúp cơ thể phấn chấn và tràn đầy năng lượng.

Dù áp dụng cách nào, phương pháp hít thở (breathwork) vẫn có sức hút riêng, đặc biệt trong thời đại số nhanh và đầy biến động hiện nay.

Các lớp học hít thở đang trở thành cơn sốt trên khắp thế giới. Ảnh: Shutterstock.

Phương pháp thở giúp thay đổi ngay

Là người chăm chỉ theo đuổi các liệu pháp chăm sóc tinh thần, Tiffany Ap - phóng viên Bloomberg - chia sẻ cô đã thử gần như mọi phương pháp để chế ngự tâm trí của mình.

Trong trị liệu trò chuyện, Tiffany Ap được khuyên hãy quan sát suy nghĩ như những đám mây lướt qua, hoặc tạo khoảng cách với cảm xúc khó chịu như thể đang xem một bộ phim.

“Về lý thuyết thì hợp lý, nhưng về cảm xúc thì chẳng thay đổi được gì”, cô chia sẻ. “‘Tôi sẽ càu nhàu: ‘Phim dở quá’ , trong khi cơ thể vẫn căng cứng từ cổ xuống vai”.

Tiffany Ap cũng thử áp dụng câu khẳng định tích cực, nhưng chúng chủ yếu khiến cô thấy ngượng ngùng, hoặc không đáng tin.

“Những lần cố xoa dịu bản thân bằng câu nói ‘Tôi tỏa ra sự tự tin và can đảm’ chỉ khiến tôi tự hỏi liệu mình có đang hoang tưởng”, cô cho hay.

Song, phương pháp hít thở dường như hiệu quả với cô.

Theo Tiffany Ap, vẻ đẹp của phương pháp hít thở nằm ở chỗ: Chỉ trong vài hơi thở, bạn đã có thể thay đổi trạng thái sinh lý của mình.

Những hơi thở chậm, sâu từ cơ hoành gửi tín hiệu đến hệ thần kinh để chuyển từ trạng thái “chiến đấu hay bỏ chạy” sang chế độ bình tĩnh của hệ đối giao cảm, kích hoạt hệ thống thần kinh phế vị bụng.

“Khi đó, bạn không chỉ nghĩ về việc thư giãn, bạn đang ra lệnh cho cơ thể chuyển sang trạng thái đó”, Tiffany Ap cho biết.

Ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn cầu đang bùng nổ. Được định giá 6,32 nghìn tỷ USD vào năm 2023 - tăng khoảng 25% so với năm 2019, lĩnh vực này trải rộng từ chăm sóc cá nhân, làm đẹp, dinh dưỡng, giảm cân, hoạt động thể chất, cho đến thiền định và chánh niệm, theo Viện Sức khỏe Toàn cầu.

Ngành được dự báo tăng trưởng trung bình 7,3% mỗi năm, chạm gần 9 nghìn tỷ USD vào năm 2028.

Các học viên trong một buổi hội thảo về phương pháp hơi thở ở San Francisco. Ảnh: New York Times.

Dù các phương pháp tập trung vào tâm trí vẫn là công cụ hữu ích, làn sóng chăm sóc sức khỏe đang chuyển trọng tâm sang cơ thể. Các thực hành trị liệu dựa trên thân thể (somatic) đang nở rộ, từ tắm âm thanh bằng chiêng, bát pha lê đến phương pháp hít thở.

Phương pháp hít thở có nguồn gốc từ các phương pháp thực hành cổ xưa của Vệ Đà, Đạo giáo và Phật giáo kéo dài hàng nghìn năm.

Tại phương Tây, nó ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ sau cuốn sách bán chạy năm 2014, The Body Keeps the Score. Trong đó, tác giả Bessel van der Kolk lập luận rằng nếu sang chấn nằm trong cơ thể, quá trình chữa lành cũng phải bắt đầu từ cơ thể.

Phương pháp hít thở hiện thực hóa khái niệm này một cách trực tiếp. Những hơi thở dài, sâu giúp giảm kích thích vỏ não và tăng hoạt động sóng alpha cùng theta. Nhờ đó, tầng sâu của tiềm thức được mở khóa, cho phép cảm xúc bị dồn nén trồi lên và giải phóng.

Thở thế nào?

Vậy hơi thở chuẩn tối ưu là gì? James Nestor, tác giả cuốn Breath: The New Science of a Lost Art, khuyên rằng: “Hãy hít vào khoảng 5,5 giây, rồi thở ra trong 5,5 giây. Tức là 5,5 nhịp thở mỗi phút, tổng cộng khoảng 5,5 lít không khí”.

Manoj Dias, đồng sáng lập studio và ứng dụng thiền Open, cho rằng sự quan tâm ngày càng tăng đối với phương pháp hít thở một phần đến từ kỷ nguyên công nghệ và sự phát triển của AI.

“Con người đang phụ thuộc vào nó nhanh chóng và với mức độ rất lớn, chúng ta đang đánh mất trí tuệ thể chất”, anh nói. “Điều này đã đúng từ trước khi có AI, và nó sẽ còn tăng lên”.

Vài tuần trước, Tiffany Ap đã đến studio Samadhi ở Greenpoint, Brooklyn. Khai trương vào tháng 4, chương trình giảng dạy của studio bao gồm các lớp học thở, âm thanh, thiền và khiêu vũ.

“Hơi thở là một trong số ít công cụ giúp con người bước từ trạng thái ý thức sang tiềm thức”, giáo viên mở đầu.

Xen giữa các lượt cúi gập người, Tiffany Ap được hướng dẫn lăn qua lăn lại trên thảm, vung tay chân theo mọi hướng và thậm chí cọ lưng vào tường.

Buổi học kết thúc bằng vài nhịp hít vào - thở ra thật chậm.

“90 cái tab (ám chỉ những suy nghĩ khác nhau) trong đầu tôi không biến mất, nhưng ít nhất chúng đã bị thu nhỏ lại”, cô ví von.

Theo Christine Blackburn, chủ sở hữu Samadhi, việc lắng nghe các tín hiệu từ cơ thể có thể tạo ra thay đổi lớn.

“Nó kết nối bạn với trực giác và giúp bạn hoạt động trong thế giới theo cách tỉnh táo hơn”, cô chia sẻ. “Đó là điều mọi người đang tìm kiếm”.

Tuy nhiên, không phải phương pháp hít thở nào cũng phù hợp với Tiffany Ap.

Cô chia sẻ trong nhiều lần thử, kỹ thuật thở nhanh (holotropic) đã khiến cơ thể cô choáng váng và đau đầu, gợi lại ký ức không mấy dễ chịu về những cơn khóc nấc hồi nhỏ.

Dù vậy, sức mạnh của phương pháp hít thở nằm ở khả năng mang theo mọi lúc.

“Ở bất kỳ đâu, bạn cũng có thể kéo dài một hơi thở ra”, Tiffany Ap chia sẻ.