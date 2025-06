Lối thoát cho Joao Felix

Theo tờ A Bola, bất chấp những khó khăn, Benfica vẫn tính chuyện đưa Felix trở lại Estadio da Luz. Đội bóng Bồ Đào Nha được cho là chuẩn bị gửi lời đề nghị 25,6 triệu bảng cho cầu thủ 25 tuổi, với hy vọng môi trường quen thuộc sẽ giúp Felix tìm lại phong độ từng biến anh thành một trong những tài năng trẻ đáng xem nhất thế giới.

Felix hiện còn hợp đồng với Chelsea đến năm 2031. Mùa giải 2024/25, anh trải qua quãng thời gian cho mượn không thành công tại AC Milan và giờ tương lai tiếp tục trở nên khó đoán. Sau khi được Chelsea mua đứt từ Atletico Madrid với giá 45 triệu bảng vào năm 2023, Felix chỉ ghi được 1 bàn trong 12 lần ra sân, không đáp ứng được kỳ vọng so với khoản đầu tư khổng lồ.

Tuy nhiên, Benfica được cho là không dễ đạt được thỏa thuận. Felix còn hợp đồng dài hạn với Chelsea cùng mức lương rơi vào khoảng 130.000 bảng/tuần. Chelsea và Benfica sẽ đối đầu nhau ở vòng 1/16 FIFA Club World Cup™ cuối tuần này. Đây có thể là cơ hội thuận lợi để hai bên gặp mặt trực tiếp và bàn về thương vụ.

Việc Felix không còn nằm trong kế hoạch lâu dài của Chelsea được thể hiện rõ qua động thái CLB ráo riết chiêu mộ thêm những gương mặt mới trên hàng công. Liam Delap gia nhập với giá 30 triệu bảng, trong khi các cái tên khác như Hugo Ekitike, Jamie Gittens và Malick Fofana cũng được liên hệ sát sao.

Với Felix, trở về Benfica có thể là cơ hội để anh làm lại sự nghiệp đang trượt dốc. Môi trường quen thuộc, sự ủng hộ của CĐV và lối chơi phù hợp được kỳ vọng sẽ giúp anh tìm lại phong độ đỉnh cao đã đánh mất kể từ ngày rời Lisbon.

