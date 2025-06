Joao Felix mất áo số tại Chelsea

CLB thành London vừa trao áo số 14 - số áo từng thuộc về Felix trong nửa đầu mùa giải trước - cho tân binh Dário Essugo, người mới gia nhập từ Sporting CP. Động thái này như một lời xác nhận ngầm rằng tiền đạo sinh năm 1999 không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng, dù vẫn còn hợp đồng đến năm 2031.

Sau giai đoạn cho mượn mờ nhạt tại AC Milan và bị “lãng quên” trong hành trình Nations League của tuyển Bồ Đào Nha, Joao Felix giờ đây thậm chí không có tên trong danh sách Chelsea dự Club World Cup - giải đấu họ sẽ tranh tài cùng Flamengo, Espérance Sportive de Tunis và Los Angeles FC.

Cùng bị loại khỏi danh sách còn có Raheem Sterling, Axel Disasi và Djordje Petrovic - những cầu thủ từng được đem cho mượn mùa trước. Riêng với Felix, đây là hồi chuông cảnh báo rõ ràng về một sự nghiệp đang tuột dốc không phanh.

Từng tiêu tốn của Chelsea 52 triệu euro để chiêu mộ từ Atletico Madrid vào hè 2024, Joao Felix đang dần trở thành một trong những bản hợp đồng gây thất vọng nhất lịch sử Stamford Bridge.

