Felix ra đi, Conceicao sắp bị sa thải

Sau chiến thắng hiếm hoi ở Siêu cúp, “Rossoneri” gần như mất hết cơ hội giành danh hiệu cũng như suất dự Europa League trực tiếp mùa tới. Trong trận chung kết Coppa Italy rạng sáng 15/5, Bologna làm nên lịch sử khi ghi tên mình vào bảng vàng với chức vô địch đầu tiên sau 51 năm, nhờ bàn thắng duy nhất của Ndoye. Chiến thắng này càng khiến Milan chìm sâu vào sự thất vọng khi mùa giải tiếp tục đi xuống.

Ở khía cạnh nhân sự, tương lai của João Félix được định đoạt. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đến Milan theo hợp đồng cho mượn hồi tháng 1 với nhiều kỳ vọng lớn. Anh gây ấn tượng mạnh khi ghi bàn đẹp mắt ngay trận ra mắt gặp Roma tại Coppa Italy, nhưng sau đó sự sa sút phong độ khiến bản thân mất suất đá chính và chỉ có một lần ra sân từ đầu trong 10 trận gần nhất. Kết thúc mùa giải, João Félix sẽ trở lại Chelsea để tìm kiếm bến đỗ mới, đánh dấu đội bóng thứ năm anh khoác áo chỉ trong vòng hai năm qua.

Câu chuyện ở khu vực kỹ thuật cũng không khả quan hơn khi HLV Sérgio Conceiçao gần như chắc chắn bị sa thải. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha gia nhập Milan hồi tháng 12 với bản hợp đồng kéo dài một năm rưỡi, nhưng không thể cải thiện tình hình.

Hiện Milan chỉ đứng thứ tám ở Serie A, bị loại sớm ở Champions League bởi Feyenoord, thất bại ở Coppa Italy. CEO Giorgio Furlani không ngần ngại gọi đây là “một mùa giải thảm họa” và thừa nhận đội bóng đang xa rời mục tiêu đề ra.

Truyền thông Italy đưa tin Milan bắt đầu đàm phán với nhiều ứng viên sáng giá cho vị trí HLV trưởng, trong đó có De Zerbi, Allegri và cả Conte - nếu ông rời Napoli. Tuy nhiên, người được ban lãnh đạo ưu ái hơn cả là Igli Tare - cựu cầu thủ Lazio nhiều khả năng sẽ đảm nhận vai trò giám đốc thể thao để tái thiết đội bóng sau một mùa giải thất vọng.

Milan giờ đây đứng trước thách thức lớn trong việc tái cấu trúc đội hình, tìm lại vị thế vốn có và trở lại cuộc đua danh hiệu trong mùa giải tới.

