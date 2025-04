HLV Inter Milan thừa nhận 'mệt mỏi tinh thần'

Đặc biệt, thất bại này đến vào thời điểm nhạy cảm, chỉ vài ngày trước khi Inter phải đối mặt với Barcelona trong trận bán kết Champions League tại sân Montjuic. Trước đó, hôm 20/4, đại diện thành Milan cũng để thua Bologna ở vòng 33 Serie A.

"Chúng tôi mệt mỏi về mặt tinh thần", HLV Simone Inzaghi thừa nhận sau trận đấu với AC Milan. Dù vậy, ông cũng khẳng định: "Không có lý do gì để biện minh cho thất bại này".

Nhìn lại thất bại trước Milan, HLV Inzaghi chia sẻ: "Đây là một thất bại đáng tiếc, đặc biệt là đối với các cổ động viên của chúng tôi. Milan xứng đáng giành chiến thắng, nhưng tôi tiếc nhất là trong hiệp một, chúng tôi không thể tận dụng cơ hội".

Tình hình càng trở nên căng thẳng khi Inter phải vật lộn với việc thiếu sức mạnh tinh thần và thể lực sau những trận đấu liên tiếp. "Chúng tôi không quen với việc thua hai trận liên tiếp. Điều này làm tôi lo lắng," chiến lược gia người Italy bày tỏ.

Tuy nhiên, Inzaghi cũng nhấn mạnh rằng dù mệt mỏi, đội bóng vẫn cần phải mạnh mẽ hơn. Ông cho biết: "Chúng tôi là Inter, không thể để mệt mỏi làm cản trở mục tiêu".

Với việc không còn cơ hội ăn ba, Inter và Inzaghi đang đứng trước thách thức lớn trong việc vực dậy tinh thần để tiếp tục chiến đấu ở Champions League và duy trì cuộc đua vô địch Serie A trong những tuần còn lại của mùa giải.

