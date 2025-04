Inter Milan ngã ngựa

Bàn thắng duy nhất của Riccardo Orsolini ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp hai khiến "Nerazzurri" phải nếm trải thất bại thứ tư trong mùa giải năm nay.

Đây là lần đầu tiên Bologna đánh bại Inter tại Serie A kể từ tháng 2/2023, khiến các cổ động viên Napoli vỡ òa trong niềm vui khi cuộc đua vô địch trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Với kết quả này, Inter tạm thời bằng điểm với Napoli - đội vừa giành chiến thắng 1-0 trước Monza hôm 19/4, giữ vững hy vọng đoạt Scudetto.

Dù vậy, HLV Simone Inzaghi của Inter Milan vẫn tỏ ra bình tĩnh sau trận đấu: "Đây là một trận đấu cân bằng, với ít tình huống nguy hiểm và cả hai thủ môn ít phải can thiệp. Chúng tôi chơi có tổ chức và sự quyết tâm lớn. Trong hiệp hai, chúng tôi có thể tạo ra những cơ hội tốt hơn, nhưng cuối cùng, khoảnh khắc quyết định đã trừng phạt chúng tôi".

Thách thức lớn với Inter trong trận đấu này đến từ việc thiếu vắng chân sút chủ lực Marcus Thuram do chấn thương đùi. Tiền đạo người Pháp ghi 14 bàn mùa này, và sự vắng mặt của anh rõ ràng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mạnh hàng công của đội bóng áo sọc xanh-đen. Bên cạnh đó, Piotr Zielinski và Denzel Dumfries cũng không thể ra sân.

"Mặc dù thiếu vắng Thuram và Dumfries, chúng tôi đã quen với việc thiếu người trong thời gian gần đây", HLV Inzaghi thừa nhận. "Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không để thất bại này kéo dài và sẽ phân tích kỹ lưỡng sau đó."

Người đứng đầu đội bóng thành Milan cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi không thể để trận thua này làm thay đổi mục tiêu của mình. Mùa giải chưa kết thúc".

Với trận thua bất ngờ này, cuộc đua vô địch Serie A nóng lên đáng kể khi khoảng cách giữa Inter và Napoli bị san bằng. Người hâm mộ bóng đá Italy đang chờ đợi những diễn biến hấp dẫn trong những vòng đấu cuối cùng của mùa giải.

