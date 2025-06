Bạn gái mới của Joao Felix

Mới đây, Felix được phát hiện nghỉ mát tại Miami cùng Valentina, một người mẫu nổi tiếng và cũng là ngôi sao của chương trình hẹn hò trên Netflix, "Too Hot To Handle". Cặp đôi chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau trên mạng xã hội, nhưng những video này nhanh chóng bị xóa.

Valentina sở hữu hơn 132.000 người theo dõi trên Instagram. Cô nàng càng trở nên nổi tiếng với cái mác bạn gái mới của Felix.

Trong 2 năm qua, Felix tập trung chơi bóng và không quen ai sau khi chia tay bạn gái cũ Magui Corceiro vào năm 2023. Hiện tại, tiền đạo người Bồ Đào Nha cảm thấy thoải mái bên cạnh Valentina, dù cặp đôi vẫn chưa chính thức công khai.

Trong quá khứ, mối tình giữa Felix và Corceiro gặp nhiều sóng gió. Corceiro nhiều lần dính tin đồn lừa dối Felix để cặp kè cùng người khác. Pedro Porro của Tottenham là một trong số những gương mặt được cho là đã hẹn hò với Corceiro trong lúc người đẹp này vẫn là bạn gái của Felix.

Felix đang trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Anh vừa trở về Chelsea sau quãng thời gian cho mượn không thành công tại AC Milan. Tiền đạo này cũng không có tên trong danh sách đội hình của Chelsea tham dự FIFA Club World Cup 2025™ tại Mỹ và còn bị tước số áo 14, mà hiện đã được giao cho tân binh Dario Essugo.

Felix đã có 45 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, ghi được 9 bàn thắng và góp phần giúp đội nhà giành chức vô địch Nations League vào năm 2019 và 2025.

