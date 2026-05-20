Lợi thế của Nha Trang khi thu hút tệp khách 'đi đông, chi nhiều'

So với Đà Nẵng hay Phú Quốc, Nha Trang được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao nhờ chi phí hợp lý, cảnh quan biển đẹp và nhịp nghỉ dưỡng rõ nét.

Mùa hè, phân khúc MICE (du lịch kết hợp hội họp, hội nghị, khen thưởng) trở thành cuộc cạnh tranh giữa các thành phố biển. Nếu Đà Nẵng nhiều năm qua nổi lên như "thủ phủ MICE" nhờ hạ tầng sự kiện quy mô lớn và khả năng tổ chức các hội nghị quốc tế, Nha Trang lại được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhờ chi phí "mềm" hơn, thời tiết ổn định và nhịp nghỉ dưỡng rõ nét.

Theo một số đơn vị lữ hành, lợi thế lớn của Nha Trang nằm ở khả năng cân bằng giữa công tác và nghỉ dưỡng. Thành phố sở hữu mật độ resort, khách sạn ven biển dày đặc, thời gian di chuyển trong đô thị ngắn hơn Đà Nẵng vào mùa cao điểm, trong khi chi phí tổ chức sự kiện và lưu trú nhìn chung vẫn dễ tiếp cận hơn.

Tuy nhiên, so với Đà Nẵng, Nha Trang hiện vẫn tập trung nhiều hơn vào các đoàn khách quy mô vừa và nhỏ, thay vì những hội nghị quốc tế hàng nghìn người. Hoạt động giải trí về đêm của thành phố cũng thiên về nghỉ dưỡng, thư giãn hơn là không khí sôi động liên tục như Phuket hay Singapore - các điểm đến MICE lâu năm trong khu vực.

Biển Nha Trang luôn có sức hút với du khách vào dịp hè nắng nóng. Ảnh Xuân Hoát.

Trong bối cảnh đó, nhiều khách sạn mới tại Nha Trang đang chuyển hướng sang mô hình "bleisure" - kết hợp business và leisure - thay vì chỉ tập trung vào phòng họp hay ballroom truyền thống.

Ví dụ, một trong những dự án mới tham gia thị trường là voco Scenia Bay Nha Trang by IHG, nằm ở khu vực phía Bắc thành phố, tách khỏi khu trung tâm đường Trần Phú đông đúc. Vị trí này mang lại lợi thế về sự yên tĩnh và tầm nhìn rộng ra vịnh biển, nhưng đổi lại sẽ mất thêm thời gian di chuyển nếu khách muốn tham gia các hoạt động nightlife hoặc ăn uống tại trung tâm.

Theo thông tin từ đơn vị vận hành, khách sạn có 100% phòng nghỉ hướng biển ở mọi hạng phòng, diện tích tiêu chuẩn từ 37 m2. Đây là điểm khá khác biệt so với nhiều khách sạn cùng phân khúc tại Nha Trang, nơi một phần phòng thường hướng phố hoặc chỉ có góc nhìn biển hạn chế.

Toàn cảnh khách sạn bên bờ biển Nha Trang.

Ở mảng hội họp, khách sạn sở hữu ballroom hướng biển với trần cao 7,5 m và sức chứa khoảng 360 khách. Quy mô này phù hợp với các đoàn incentive hoặc hội nghị vừa và nhỏ, nhưng sẽ khó cạnh tranh với các tổ hợp lớn tại Đà Nẵng hay Phú Quốc vốn có thể phục vụ hàng nghìn khách cùng lúc.

Bù lại, dự án này đi theo hướng thiết kế mở, nhiều ánh sáng tự nhiên và tập trung vào trải nghiệm nghỉ dưỡng sau giờ họp. Hồ bơi vô cực, rooftop bar hay khu vực nhìn thẳng ra vịnh Nha Trang là những tiện ích được nhiều khách doanh nghiệp quan tâm trong xu hướng MICE hiện nay.

Không chỉ doanh nghiệp du lịch, chính quyền tỉnh Khánh Hòa thời gian gần đây cũng cho thấy tham vọng đẩy mạnh phân khúc MICE như một động lực tăng trưởng mới của ngành du lịch địa phương. Theo Chiến lược phát triển du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030, tỉnh định hướng phát triển Nha Trang thành trung tâm du lịch biển quốc tế, đồng thời mở rộng nhóm khách chi tiêu cao như nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch tàu biển và MICE.

Năm 2026, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón khoảng 18,8 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 6,3 triệu lượt khách quốc tế và doanh thu du lịch khoảng 78.100 tỷ đồng . Địa phương cũng tiếp tục mở rộng các đường bay quốc tế, xúc tiến quảng bá tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Kazakhstan, Thái Lan hay Ấn Độ nhằm đa dạng hóa nguồn khách.

Trong mùa hè năm nay, khách sạn triển khai chương trình “Summer MICE Promotion” dành cho các đoàn khách tổ chức sự kiện đến hết ngày 30/6, với một số ưu đãi về phòng nghỉ, ẩm thực và hỗ trợ âm thanh - hình ảnh cho đoàn từ 50 khách trở lên.