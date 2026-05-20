3 điều làm nên dấu ấn của Viettel Y-Fest Quảng Ninh 2026

Gây chú ý với sân khấu quy mô lớn và dàn nghệ sĩ nổi bật, Viettel Y-Fest Quảng Ninh 2026 còn tạo dấu ấn bằng kết hợp âm nhạc, công nghệ và trải nghiệm tương tác xuyên suốt sự kiện.

Từ những hàng dài khán giả đội mưa đến bầu không khí bùng nổ đến phút cuối concert, Viettel Y-Fest Quảng Ninh đã để lại dấu ấn đặc biệt bằng sự đầu tư bài bản cho cả âm nhạc, công nghệ lẫn trải nghiệm cảm xúc.

Đầu tư quy mô lớn cho trải nghiệm âm nhạc và công nghệ

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên trong quá trình thi công, Viettel Y-Fest đã thu hút sự chú ý nhờ sân khấu ngoài trời quy mô lớn đặt tại Quảng trường 30/10. Hệ thống màn hình LED trung tâm, cụm ánh sáng beam light công suất lớn cùng phần runway kéo dài ra khu vực khán giả tạo nên một không gian trình diễn mang màu sắc concert hiện đại.

Không chỉ tập trung vào phần biểu diễn âm nhạc, toàn bộ sự kiện còn được xây dựng như một hành trình trải nghiệm số liền mạch. Các khu vực như bảo tàng số, AI Y-Fest Studio, khu trải nghiệm Viettel Tammi hay khu vận động tương tác đều được thiết kế theo hướng để người tham gia trực tiếp khám phá thay vì chỉ tham quan đơn thuần.

Bảo tàng số thu hút đông đảo người tham gia trải nghiệm.

Đáng chú ý, bảo tàng số là một trong những khu vực thu hút nhiều người tham gia xuyên suốt sự kiện. Tại đây, người tham gia có thể tạo ảnh check-in bằng AI thông qua AI Y-Fest Studio và trải nghiệm “Chân dung Bản sắc”, nơi hình ảnh cá nhân được số hóa với cảm hứng từ các biểu tượng văn hóa và địa danh quen thuộc của Quảng Ninh như Vịnh Hạ Long, núi Yên Tử hay chả mực, giúp trải nghiệm công nghệ trở nên gần gũi hơn với giới trẻ địa phương.

Song song đó, một trong những yếu tố được nhắc đến nhiều sau chương trình là cách ban tổ chức duy trì vận hành sự kiện trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Dù mưa lớn kéo dài, thậm chí nhiều khu vực xuất hiện tình trạng ngập nước, concert vẫn diễn ra theo đúng lịch trình.

Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo để chủ động ứng phó với điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Các phần trình diễn được chuyển đổi mượt mà giữa nhiều nghệ sĩ, hệ thống LED và hiệu ứng ánh sáng hoạt động đồng bộ trong suốt nhiều giờ liên tục. Điều này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật cũng như khả năng xử lý tình huống thực tế của ê-kíp vận hành chương trình.

Bên cạnh concert, các khu trải nghiệm công nghệ và hoạt động tương tác vẫn duy trì lượng người tham gia đông trong suốt 3 ngày diễn ra sự kiện. Công tác phân luồng, hỗ trợ check-in, đổi quà và hướng dẫn trải nghiệm được triển khai liên tục tại nhiều khu vực trong quảng trường.

Hưởng ứng cuồng nhiệt từ cộng đồng người trẻ

Hình ảnh để lại nhiều ấn tượng nhất tại Y-Fest Quảng Ninh là khung cảnh hàng chục nghìn khán giả theo dõi concert đến tận phút cuối. Nhiều bạn trẻ có mặt từ rất sớm để xếp hàng check-in, bám trụ vị trí gần sân khấu hoặc gặp gỡ thần tượng trước giờ biểu diễn.

Quảng trường 30/10 thu hút hơn 20.000 khán giả tham dự Y-Fest.

Không khí “camp vé” trước sự kiện cũng tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội trong nhiều ngày. Từ việc canh giờ đăng ký các gói dịch vụ để đổi vé đến những bài đăng khoe vé Fanzone hay rủ nhau chuẩn bị outfit đồng điệu, tất cả góp phần tạo nên cảm giác đây không chỉ là một concert mà còn là một dịp gặp gỡ và kết nối của cộng đồng người trẻ.

Khán giả Quảng Ninh và các tỉnh thành lân cận đã đến tham dự Y-Fest từ sớm.

Trong đêm nhạc chính, khán giả liên tục hòa giọng theo các ca khúc của SOOBIN, Bích Phương, Tăng Duy Tân, Hương Tràm, Orange, Quang Hùng MasterD hay 24K.Right. Dù thời tiết có lúc chưa thuận lợi, bầu không khí tại quảng trường vẫn duy trì sự cuồng nhiệt xuyên suốt chương trình.

Thông điệp “Hoà nhịp thấu cảm” được thể hiện xuyên suốt sự kiện

Khác với nhiều sự kiện giải trí chỉ tập trung vào phần trình diễn, Viettel Y-Fest được xây dựng xoay quanh thông điệp “Sync Of Heart - Hoà nhịp thấu cảm”. Tinh thần này xuất hiện từ thiết kế sân khấu, các hoạt động tương tác cho đến nội dung trải nghiệm công nghệ tại Bảo tàng số.

Các nghệ sỹ mang tới Y-Fest sự đầu tư chỉn chu về âm nhạc đến trang phục.

Thông qua các nền tảng như Tammi, TV360 hay AI Y-Fest Studio, chương trình hướng đến việc đưa công nghệ trở thành một phần gần gũi hơn với đời sống người trẻ. Thay vì giới thiệu công nghệ theo hướng khô cứng, các hoạt động được xây dựng theo hình thức tương tác trực tiếp, giải trí và gắn với cảm xúc cá nhân.

Việc kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật thị giác và trải nghiệm số cũng giúp Y-Fest tạo được màu sắc riêng so với nhiều chương trình âm nhạc ngoài trời hiện nay. Sau điểm dừng tại Quảng Ninh, Viettel Y-Fest đồng thời mở ra kỳ vọng cho những hành trình tiếp theo với quy mô lớn hơn và nhiều trải nghiệm mới dành cho giới trẻ trên khắp cả nước.