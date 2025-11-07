Những kỷ lục mới của Viettel Y-Fest 2025

Khán giả thường đến concert để xem, nghe, trải nghiệm mới. Song, với concert đặc biệt này, họ còn đến để cùng nghệ sĩ và thương hiệu làm nên ý nghĩa lớn nhất của chương trình.

Khán giả chủ động và trực tiếp tham gia, trở thành trung tâm trong các khoảnh khắc ý nghĩa nhất của đêm diễn Y-Fest 2025 diễn ra cuối tuần qua ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Bằng sự sáng tạo tinh tế và thấu hiểu khán giả, kết hợp sự khéo léo trong cách tổ chức chương trình đại nhạc hội Y-Fest, Viettel đã làm điều bất kỳ thương hiệu nào cũng mong muốn - kết nối cảm xúc âm nhạc với cảm xúc thương hiệu trên nền tảng là lòng tự hào Việt Nam.

Khán giả tạo kỷ lục và lan tỏa giá trị nhân văn

Khoảnh khắc khiến Y-Fest 2025 khác biệt hoàn toàn với các show thương hiệu thông thường là màn hòa ca Việt Nam trong tôi là, được thực hiện bởi tác giả Yến Lê trên sân khấu tại đầu cầu Nhà hát Lớn Hà Nội, kết hợp nghệ sĩ Dream Engine đến từ Anh quốc biểu diễn trên sân khấu tại đầu cầu phố đi bộ Nguyễn Huệ. Khi “triệu trái tim cùng hát chung câu Việt Nam”, màn hòa ca đầy cảm xúc này của khán giả tại Viettel Y-Fest đã lập nên kỷ lục “Sự kiện có số lượng người hát ca khúc Việt Nam trong tôi là đồng thời tại 2 địa điểm ở Hà Nội và TP.HCM đông nhất”.

Y-Fest 2025 xác lập kỷ lục với màn hòa ca tại Hà Nội và TP.HCM. Ảnh: Trần Long.

Chia sẻ trên sân khấu Y-Fest 2025, bà Nguyễn Hà Thành, Phó tổng giám đốc, Tổng công ty Viễn thông Viettel, cho biết: “Viettel Telecom rất vinh dự và tự hào khi trở thành một nhịp cầu để kết nối công nghệ, âm nhạc và trái tim Việt Nam. Kỷ lục này là của tất cả chúng ta. Một lần nữa xin được cảm ơn Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, các nghệ sĩ và đặc biệt là khán giả ở 2 đầu Hà Nội và TP.HCM. Viettel Telecom xin cam kết sẽ tiếp tục đầu tư về công nghệ và hạ tầng số để niềm tự hào Việt Nam sẽ tiếp tục được lan tỏa mãi”.

Bà Nguyễn Hà Thành, Phó tổng giám đốc, Tổng công ty Viễn thông Viettel, nhận chứng nhận kỷ lục. Ảnh: Trần Long.

Không chỉ là một tiết mục đẹp, đây còn là một ý tưởng tổ chức có chủ ý, khi Viettel mời khán giả quét QR tham gia lập kỷ lục hòa ca đồng thời ở 2 đầu đất nước. Mỗi lượt xác nhận tham gia sẽ được Viettel thay mặt gửi 10.000 đồng đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Viettel đã đặt khán giả làm trung tâm, còn khán giả được mời tham gia chủ động. Mỗi hành động tương tác đều có ý nghĩa đo được, không chỉ “để vui”, mà là “tạo giá trị”. Nhờ vậy, kỷ lục trở thành bằng chứng trực tiếp rằng công nghệ có thể khuếch đại lòng tốt. Một thao tác nhỏ trên điện thoại, khi nhân lên hàng chục nghìn lần, đã tạo ra đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Mỗi hành động tương tác đều có ý nghĩa thực tiễn. Ảnh: Trần Long.

Kết nối công nghệ và âm nhạc

Y-Fest còn chọn những khoảnh khắc nghệ thuật có thể kéo khán giả vào vai trò người kết nối cảm xúc. Màn song ca LyLy - Anh Tú là ví dụ kinh điển, khi 2 nghệ sĩ ở 2 đầu cầu Hà Nội và TP.HCM hát cùng nhau trong thời gian thực - một trải nghiệm chỉ khả thi nhờ kết nối 5G không độ trễ. Khi họ “thả tim” cùng lúc, khán giả không chỉ xem một tiết mục, mà còn chứng kiến khoảng cách địa lý bị xóa nhòa bằng công nghệ và cảm xúc.

LyLy và Anh Tú song ca trong thời gian thực nhờ kết nối 5G không độ trễ.

Y-Fest 2025 bắt kịp tất cả xu hướng tổ chức sự kiện âm nhạc hiện nay, nhưng có một khác biệt then chốt. Viettel sử dụng công nghệ 5G để đồng bộ 2 sân khấu, cho phép song ca 2 đầu cầu Bắc - Nam, livestream không độ trễ và tương tác thời gian thực. Kết quả là một show có tính “proof-of-product”: Sản phẩm hạ tầng của chính Viettel trở thành câu chuyện, điểm khác biệt trong trải nghiệm khán giả của đêm diễn.

Y-Fest 2025 biến sản phẩm của Viettel thành câu chuyện và điểm khác biệt. Ảnh: Trần Long.

Thêm vào đó, Viettel còn có bước đi tinh tế hơn khi dùng công nghệ để trao quyền cho khán giả, khiến họ vừa trải nghiệm, vừa tạo ra giá trị xã hội. Việc kết hợp tương tác QR và ủng hộ cùng kết quả kỷ lục là minh chứng rõ ràng của chiến lược này.

Y-Fest 2025 cho thấy chỉ khi công nghệ được thiết kế lấy con người làm trung tâm, trải nghiệm mới có ý nghĩa lâu dài. Viettel không chỉ “đem 5G lên sân khấu”, mà còn dùng 5G để trao sân khấu cho khán giả, biến đêm nhạc thành một hành động cộng đồng, kỷ lục và khoảnh khắc cảm xúc mà hàng chục nghìn người cùng sở hữu.