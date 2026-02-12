Lợi thế của Boulevard Prime được các thương hiệu 'chọn mặt gửi vàng'

Trên đại lộ Tương Lai rộng 50 m của đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, mỗi căn nhà phố Boulevard Prime là một vị trí chiến lược trong hệ sinh thái phồn hoa.

Trong thế giới của các thương hiệu lớn, vị trí không chỉ quyết định hiệu quả kinh doanh, mà còn là tuyên ngôn về tầm vóc. Tuy nhiên, tại đô thị lớn như TP.HCM, những tuyến phố rộng, có khả năng tạo lập hình ảnh thương hiệu ngày càng hiếm hoi. Phần lớn mặt bằng thương mại buộc phải “thỏa hiệp” trong không gian hẹp, hạn chế khả năng trình diễn và nhận diện.

Mặt tiền trục huyết mạch

Trục Tương Lai 50 m tại Vinhomes Green Paradise mang đến cấu trúc không gian hoàn toàn khác, được kỳ vọng thay đổi hoàn toàn cuộc chơi và tạo “quyền lực mềm” hiếm có.

Trước hết là “quyền lực” về độ nhận diện. Mặt cắt rộng giúp mở tầm nhìn xa, đa hướng tiếp cận thị giác. Biển hiệu và mặt đứng công trình không còn bó hẹp sát lòng đường, mà trở thành một phần của kiến trúc, dễ dàng được nhận diện từ khoảng cách lớn. Với nhà hàng F&B cao cấp, showroom xe, boutique thời trang hay ngân hàng… được “nhìn thấy từ xa” là khâu then chốt trong hành trình hút khách.

Trục Tương Lai là nơi dòng người được chuyển hóa thành dòng tiền và giá trị gia tăng theo thời gian.

“Quyền lực” tiếp theo là không gian trình diễn - yếu tố ngày càng được thương hiệu quốc tế coi trọng. Vỉa hè rộng, khoảng lùi sâu trên trục Tương Lai cho phép thiết kế facade hai lớp, mặt kính lớn, không gian đón khách trang trọng. Đây là điều gần như không thể triển khai tại tuyến phố hẹp trong nội đô, nơi mặt bằng bị chia cắt và thiếu đồng bộ.

Quan trọng hơn, trong tâm lý tiêu dùng, sự hiện diện trên đại lộ lớn luôn gắn liền hình ảnh thương hiệu đủ tầm. Vì vậy, khi mở rộng hệ thống, thương hiệu lớn thường ưu tiên “cắm cờ” sớm tại trục đường có mặt cắt rộng, nơi vừa đảm bảo hiệu quả kinh doanh, vừa nâng cấp định vị dài hạn.

Nhà phố Boulevard Prime nằm trên trục thương mại hình thành sớm của đô thị du lịch - giải trí quốc tế Vinhomes Green Paradise. Ở đây, thương hiệu được đặt đúng vào vị trí xứng tầm ngay từ đầu. Và khi những thương hiệu đầu tiên xuất hiện, giá trị tuyến phố cũng bắt đầu tăng lên.

Theo ông Nguyễn Văn Biên, nhà đầu tư lâu năm tại TP.HCM, thương hiệu lớn luôn có xu hướng đi trước một nhịp tại tuyến đại lộ quy mô lớn. “Thương hiệu lớn thường vào sớm vì họ nhìn thấy lợi thế nhận diện dài hạn. Khi lưu lượng ổn định, giá trị shophouse tăng mạnh. Yếu tố quyết định không chỉ đông người, mà là cấu trúc không gian đủ rộng để giữ vị thế và đủ trung tâm để duy trì dòng tiền bền vững. Nhà đầu tư đặt chỗ sớm trên trục Tương Lai có thể hưởng chu kỳ đó”, ông Biên nhận định.

Ổn định lãi suất 5 năm

Nếu đại lộ 50 m tạo lợi thế về vị thế thương hiệu, thì chính sách tài chính lại đóng vai trò giữ nhịp và bảo toàn lợi nhuận cho nhà đầu tư trong suốt giai đoạn đầu, lên đến 5 năm.

Cụ thể, sở hữu nhà phố Boulevard Prime vào lúc này, nhà đầu tư được hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng. Trong 24 tháng tiếp theo, trần lãi suất tối đa được neo ở mức 9%/năm. Tổng thời gian cố định chi phí vốn lên đến 60 tháng, tương đương vòng phát triển tương đối trọn vẹn của trục thương mại mới.

Ba năm đầu là giai đoạn hình thành nền giá của trục thương mại, khi hạ tầng hoàn thiện và cộng đồng cư dân dần lấp đầy. Việc được hỗ trợ lãi suất 0% trong suốt 36 tháng tạo lợi thế rõ rệt. Nhà đầu tư không phải chịu chi phí lãi vay, dòng tiền được giữ lại để hoàn thiện mặt bằng, vận hành hoặc cho thuê. Quan trọng hơn, toàn bộ giá trị gia tăng trong giai đoạn đầu không bị “ăn mòn” bởi lãi suất, giúp biên lợi nhuận được bảo toàn từ khi tài sản bắt đầu tăng tốc.

Hai năm tiếp theo, trần lãi suất tối đa 9%/năm đóng vai trò như lớp đệm an toàn. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào biến động tiền tệ, nhà đầu tư có thể dự báo rõ giới hạn chi phí vốn, từ đó chủ động cấu trúc dòng tiền và chiến lược khai thác.

Nhà phố Boulevard Prime hưởng trọn dòng khách lên đến 40 triệu lượt mỗi năm đổ về các tiện ích quốc tế của siêu đô thị ESG++. Ảnh phối cảnh.

Đáng chú ý, mốc 5 năm cũng trùng khớp giai đoạn toàn bộ hạ tầng chiến lược của Cần Giờ đã đi vào vận hành. Nổi bật có đường sắt tốc độ cao, cầu Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác và toàn bộ tiện ích của Vinhomes Green Paradise. Đó cũng là lúc cộng đồng cư dân hình thành, lưu lượng khách được chứng thực và thương hiệu lớn bắt đầu ký hợp đồng dài hạn. Khi đó, giá trị khai thác và giá trị tài sản thường tăng theo cấp số nhân. Chính sách hỗ trợ lãi suất 5 năm, vì thế, trở thành “đường băng” đủ an toàn và đủ dài để Boulevard Prime cất cánh giá trị.

Trong bối cảnh TP.HCM gần như không còn xuất hiện đại lộ thương mại quy mô 50 m, Boulevard Prime trở thành cơ hội hiếm có. Với giới kinh doanh cao cấp, đây là địa chỉ để nâng tầm thương hiệu và khẳng định vị thế. Với các chuỗi dịch vụ, đây là điểm đến giúp tối ưu nhận diện và gia tăng doanh thu trong dài hạn. Còn với nhà đầu tư, Boulevard Prime hội tụ đồng thời hai yếu tố cốt lõi của bất động sản thương mại gồm lợi thế vị trí mang tính dẫn dắt và cơ chế tài chính đủ vững để nắm trọn nhịp tăng trưởng của tài sản.