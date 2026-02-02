Điểm đến Cần Giờ tổ chức 'lễ hội trong lễ hội' chào xuân xuyên Tết

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ công bố lễ hội xuân diễn ra xuyên Tết (7-28/2), quy tụ sản vật 3 miền và nhiều hoạt động đặc sắc, mở đầu chuỗi “lễ hội trong lễ hội”.

Xuyên suốt 3 tuần diễn ra lễ hội, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được bao phủ trong sắc màu rực rỡ đặc trưng của dịp Tết cổ truyền, với hệ thống cổng chào, đại cảnh và tiểu cảnh nghệ thuật lấy cảm hứng từ linh vật năm Bính Ngọ. Không chỉ đắm chìm trong không khí vui tươi, náo nhiệt của Tết đến xuân về, du khách còn được trải nghiệm không gian “lễ hội trong lễ hội” - lễ hội chào xuân quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam.

Chuỗi hoạt động nổi bật bao gồm lễ hội hoa xuân, lễ hội khinh khí cầu, trình diễn dù lượn, lễ hội ẩm thực 3 miền… cùng các khu check-in được thiết kế đậm chất nghệ thuật, bắt kịp xu hướng năm 2026. Đặc biệt, du khách có cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh biển, rừng và sắc hoa tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ từ trên cao.

Lần đầu tiên trong dịp Tết Nguyên đán, du khách được trải nghiệm lễ hội khinh khí cầu tại Cần Giờ.

Lễ hội xuân Cần Giờ sẽ khai mạc ngày 7/2 và kéo dài xuyên Tết đến hết ngày 28/2. Tại khu vực lễ hội hoa xuân, du khách có thể chiêm ngưỡng 300 gốc đào từ miền Bắc và 300 gốc mai từ miền Nam, tạo nên không khí Tết đậm đà bản sắc dân tộc và tinh thần đoàn kết. Tâm điểm của cung đường xuân là cây mai Phú Quý cổ thụ 130 năm tuổi, được vận chuyển trực tiếp từ An Giang. Với chiều cao 10 m và tán rộng 10 m, đây là cây mai vàng cổ lớn bậc nhất khu vực miền Tây tính đến thời điểm hiện tại.

Một trong những điểm đến không thể bỏ lỡ là lễ hội khinh khí cầu, lần đầu tiên xuất hiện trong khuôn khổ lễ hội xuân chào Tết Nguyên đán. Với 22 quả khinh khí cầu cỡ lớn, đa dạng màu sắc, du khách không chỉ sở hữu những bức ảnh chào xuân độc đáo mà còn được trải nghiệm ngắm nhìn toàn cảnh cung đường hoa Tết, biển và “thiên đường xanh” Cần Giờ từ trên cao.

Du khách sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn dù lượn bên biển và rừng.

Ngoài ra, trong dịp khai mạc (ngày 7-8/2), ngày Valentine (14/2) và tất niên (15/2), du khách sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn dù lượn trên không đầy phấn khích. Ban tổ chức cũng bố trí thiết bị chuyên dụng để phục vụ du khách, đặc biệt là các bạn trẻ có nhu cầu bay trải nghiệm, tạo nên kỷ niệm khó quên tại Vinhomes Green Paradise.

Điểm nhấn thị giác tiếp tục được nối dài với chương trình pháo hoa tầm cao trong ngày khai mạc (7/2) và đêm giao thừa, ghi dấu Tết Nguyên đán đầu tiên tại Vinhomes Green Paradise kể từ khi dự án khởi công vào tháng 4/2025. Không khí lễ hội thêm trọn vẹn với lễ hội ẩm thực 3 miền, gian hàng đặc sản vùng miền và đồ thủ công mỹ nghệ, cùng nhiều hoạt động dân gian, hoạt động gia đình sôi động như ông đồ cho chữ, nhảy sạp, múa lân sư rồng, gói bánh tét và khu vui chơi dành cho trẻ em.

Mang thông điệp “Tết ở thiên đường xanh”, Vinhomes Green Paradise gửi tặng hàng chục nghìn du khách những món quà may mắn đầu năm. Tại cây lì xì “khổng lồ” đặt ở trung tâm sự kiện, 2.026 bao lì xì sẽ được trao tặng, với nhiều phần quà như voucher dịch vụ ẩm thực và cây xanh. Bên cạnh đó, trong 3 khung giờ cố định mỗi ngày, du khách còn có cơ hội nhận đặc sản Tết truyền thống như giò, nem chua và rượu vang.

Lễ hội xuân Cần Giờ sẽ khai màn cho chuỗi “lễ hội trong lễ hội” cho Vinhomes Green Paradise - điểm đến quốc tế mới tại Việt Nam.

Lễ hội xuân Cần Giờ mở màn cho chuỗi “lễ hội trong lễ hội” tại Vinhomes Green Paradise - điểm đến quốc tế mới của Việt Nam. Việc tổ chức lễ hội xuân quy mô lớn ngay trong năm đầu tiên ra mắt không chỉ mang ý nghĩa chào năm mới, mà còn khẳng định năng lực triển khai hạ tầng và tầm nhìn tiên phong của chủ đầu tư Vinhomes. Với hệ thống giao thông và hạ tầng điểm đến được đầu tư đồng bộ, quy mô bậc nhất khu vực, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được kỳ vọng trở thành điểm đến quốc tế gắn với tiêu chí ESG++, hướng đến phát triển bền vững và mục tiêu đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.