Vinhomes Green Paradise - cú hích để Cần Giờ vươn tầm điểm đến quốc tế

Tại hội thảo "Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TP.HCM", các chuyên gia nhận định Cần Giờ là "viên ngọc" cần cú hích đủ mạnh để phát huy tiềm năng.

Khi hạ tầng tỷ USD được kích hoạt cùng sự xuất hiện đúng thời điểm của Vinhomes Green Paradise với hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí hàng đầu khu vực, Cần Giờ đứng trước cơ hội bứt phá, vươn lên trở thành điểm đến quốc tế mới của Việt Nam.

Cần Giờ trước cơ hội lớn

Suốt nhiều thập kỷ, Cần Giờ giống như sân khấu hoàn thiện về hình hài nhưng chưa từng được thắp sáng đúng mức. Phông nền sinh thái hiếm, không gian biển rộng mở cùng vị trí liền kề TP.HCM đều sẵn sàng.

Điều du lịch Cần Giờ còn thiếu là “kịch bản trung tâm” đủ tầm, có khả năng kết nối lưu trú, nghỉ dưỡng, giải trí và văn hóa thành chuỗi trải nghiệm liền mạch - nơi du khách không chỉ ghé qua, mà lựa chọn ở lại.

Khoảng trống ấy đang dần được lấp đầy khi hàng loạt công trình hạ tầng quy mô lớn được triển khai như tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ và cầu Cần Giờ đã động thổ, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu được chấp thuận, sân bay quốc tế Long Thành chuẩn bị khai thác thương mại…

Đặc biệt, sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise được xem là bước đi mang tính quyết định. Được quy hoạch theo mô hình ESG++ trên quy mô 2.870 ha, dự án hướng đến vai trò "thiên đường" du lịch, nghỉ dưỡng và trải nghiệm hàng đầu khu vực.

Vinhomes Green Paradise được đặt trong mối quan hệ hài hòa thiên nhiên nguyên bản của Cần Giờ. Một mặt hướng ra biển, mặt còn lại tiếp giáp khu dự trữ sinh quyển thế giới, dự án được định hình như đô thị sinh thái đúng nghĩa, nơi phát triển du lịch song hành bảo tồn và tái tạo môi trường sống.

Quan trọng hơn, dự án không tiếp cận du lịch theo logic mùa vụ, mà hướng đến vận hành quanh năm. Điều này thể hiện qua hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn, đủ khả năng phục vụ đồng thời nhiều nhóm du khách, suốt 365 ngày trong năm.

Từ Nhà hát Sóng Xanh quy mô hàng đầu Đông Nam Á, hệ thống sân golf chuẩn quốc tế, biển hồ Lagoon rộng khoảng 800 ha sử dụng nước biển tự nhiên, đến quần thể vui chơi giải trí VinWonders Cần Giờ quy mô lớn với trải nghiệm độc đáo như núi tuyết nhân tạo cao 68 m, Vinhomes Green Paradise hình thành chuỗi trải nghiệm liên hoàn. Tất cả vận hành ngày - đêm, kết nối không gian trong nhà và ngoài trời, trải dài từ giải trí đại chúng đến nghỉ dưỡng cao cấp.

Không gian lưu trú cũng được đầu tư, gồm khoảng 7.000 phòng khách sạn đến từ hơn 20 thương hiệu quốc tế, tạo điều kiện để Cần Giờ lần đầu tiên đón dòng khách lớn, lưu trú dài ngày và tổ chức sự kiện, lễ hội, hội nghị tầm khu vực.

Song song đó, hệ sinh thái thương mại - dịch vụ - giải trí 24/7 tạo nhịp sống sôi động liên tục thay vì chỉ tập trung vào cuối tuần hay mùa cao điểm. Hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện này được kỳ vọng trở thành "động cơ tăng trưởng" giúp Vinhomes Green Paradise thu hút khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Vinhomes Green Paradise sở hữu tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp quy mô lớn bậc nhất Việt Nam.

Theo các chuyên gia, không chỉ giải quyết bài toán trước mắt, Vinhomes Green Paradise là cú hích mà Cần Giờ đã chờ đợi trong nhiều thập kỷ.

Tại hội thảo, ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM - cho biết Cần Giờ giữ vị trí chiến lược trong cấu trúc phát triển đô thị, sinh thái và du lịch của thành phố. Trong tầm nhìn đó, dự án hạ tầng và đô thị trọng điểm được triển khai đồng bộ sẽ là động lực để Cần Giờ chuyển mình từ “ốc đảo sinh thái” thành điểm đến du lịch cao cấp, mở ra không gian phát triển mới cho TP.HCM và góp phần nâng tầm vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Vinmec 5 sao hợp tác Cleveland Clinic được kỳ vọng đưa Cần Giờ lên bản đồ điểm đến du lịch y tế hấp dẫn của khu vực.

Bệnh viện Vinmec 5 sao hợp tác Cleveland Clinic sẽ ghi tên Cần Giờ lên bản đồ điểm đến du lịch y tế hấp dẫn của khu vực.

“Át chủ bài” của du lịch Việt Nam

Cũng tại hội thảo, ông Hà Văn Siêu - Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - đánh giá Cần Giờ là “viên ngọc” du lịch của TP.HCM, đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển trong 5 năm tới.

Theo ông, năm 2026 ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số. Đến năm 2030, mục tiêu nâng lên 30-35 triệu lượt khách quốc tế và 160-180 triệu lượt khách nội địa. Để hiện thực hóa chiến lược này, TP.HCM giữ vai trò then chốt, trong đó Cần Giờ được xác định là cực tăng trưởng mới.

Giai đoạn 2026-2029 được xem là thời kỳ bản lề để định hình vị thế điểm đến quốc tế của Cần Giờ. Khi các tuyến giao thông chiến lược hoàn thiện và siêu đô thị Vinhomes Green Paradise đi vào vận hành đầy đủ, du lịch Cần Giờ được kỳ vọng bước sang trang mới, sẵn sàng đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm và trở thành “át chủ bài” của du lịch Việt Nam.

Vinhomes Green Paradise với sản phẩm du lịch độc đáo góp phần giúp Cần Giờ trở thành “át chủ bài” của du lịch Việt Nam.

Bên cạnh động lực từ hạ tầng và đô thị, tốc độ bứt phá của Cần Giờ còn phụ thuộc lớn vào chính sách. Theo lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, địa phương cần cơ chế đi trước một bước để khai mở đúng tiềm năng.

“Sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước và doanh nghiệp, giữa trung ương và địa phương, cùng chương trình quảng bá có trọng tâm sẽ giúp Cần Giờ tỏa sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế”, ông nhấn mạnh.

Cần Giờ đang đứng trước cơ hội lớn. Tiềm năng chín muồi, hạ tầng đang hình thành và dự án dẫn dắt đã xuất hiện. Khi sinh thái không bị đánh đổi mà trở thành giá trị cộng hưởng cho trải nghiệm du lịch, Cần Giờ sẽ sở hữu lợi thế cạnh tranh dài hạn.

“Cần Giờ sẽ trở thành biểu tượng của du lịch bền vững, du lịch xanh chất lượng cao - nơi đáng sống, đáng trải nghiệm và là cực hút mới của du lịch TP.HCM trong tương lai”, ông Siêu khẳng định.