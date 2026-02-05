Lễ hội Xuân Cần Giờ - tọa độ du xuân mới giữa lòng ‘thiên đường xanh’

Lễ hội Xuân Vinhomes Green Paradise Cần Giờ mang đến trải nghiệm độc bản, hòa quyện hơi thở của biển cả và rừng sinh quyển cùng không khí lễ hội rực rỡ.

Mỗi mùa xuân, câu chuyện “đi đâu chơi Tết” lại trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình. Khi những điểm đến truyền thống dần trở nên bão hòa bởi sự đông đúc, du khách bắt đầu có xu hướng dịch chuyển sang không gian sinh thái mới mẻ, thuận tiện di chuyển nhưng phải giàu tính trải nghiệm và chiều sâu văn hóa. Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong cách người dân đô thị lựa chọn điểm đến đầu năm, ưu tiên những nơi có thể kết hợp nghỉ ngơi, trải nghiệm và gắn kết gia đình trong cùng chuyến đi.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Lễ hội Xuân Vinhomes Green Paradise Cần Giờ - Green Paradise Tet Fest - không chỉ mang đến không khí Tết ba miền rộn ràng bên biển, mà còn góp phần định vị nơi đây như điểm hẹn mùa xuân rực rỡ và đẳng cấp bậc nhất cả nước.

Đại đô thị biển kế cận khu dự trữ sinh quyển thế giới

Trước đây, Cần Giờ thường gắn với những chuyến du lịch để “đổi gió”. Nằm cạnh TP.HCM, xã đảo này là nơi giao thoa hiếm hoi giữa khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn rộng hơn 75.000 ha được UNESCO công nhận và vùng biển mở hướng ra Thái Bình Dương với đường bờ biển dài hơn 23 km, tạo nên không gian thiên nhiên khoáng đạt, khí hậu dễ chịu và cảnh quan độc đáo.

Trên nền thiên nhiên độc bản, sự xuất hiện của các sự kiện quy mô cùng với hệ tiện ích tầm cỡ đang dần mở rộng “bản đồ” trải nghiệm cho người dân và du khách khi đến xã đảo. Trong đó, sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise đang tái định vị Cần Giờ như điểm đến trải nghiệm “all-in-one”, nơi du khách có thể vừa tận hưởng thiên nhiên vừa tham gia các trải nghiệm và hoạt động lễ hội theo mùa.

Đặc biệt, yếu tố làm nổi bật sức hút của Cần Giờ trong dịp Tết Bính Ngọ là Lễ hội Xuân Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, với chuỗi hoạt động lễ hội độc đáo như khinh khí cầu, dù lượn, pháo hoa, đường hoa, đèn lồng… được gói trọn trong một không gian trải nghiệm đẳng cấp và giàu bản sắc.

Lễ hội Xuân Vinhomes Green Paradise Cần Giờ góp phần đưa Cần Giờ trở thành điểm đến mới trên bản đồ du xuân của người dân đô thị. Ảnh phối cảnh.

Thông thường, để một đại đô thị biển thổi bùng nhịp sống sầm uất cần đến hàng năm trời. Thế nhưng, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ lại thiết lập “kỳ tích” về tiến độ, khi chỉ sau gần 10 tháng kể từ ngày khởi công (tháng 4/2025), chủ đầu tư đã mang đến mùa xuân đầu tiên rực rỡ cho cộng đồng cư dân và du khách.

Đây không chỉ là mùa Tết đầu tiên của cư dân đại đô thị, mà còn là lời khẳng định về tầm vóc của một dự án gắn liền với tiêu chí xanh. Việc tổ chức lễ hội quy mô bậc nhất cả nước ngay trong năm đầu tiên ra mắt được xem là minh chứng sống động cho năng lực thực thi thần tốc, mang lại diện mạo hoàn toàn mới cho toàn khu vực xã đảo. Sự kiện không chỉ bổ sung điểm đến du xuân cho du khách dịp đầu năm, mà còn góp phần định hình nhịp sống sôi động, khi một đô thị biển đang dần vươn mình và lan tỏa sức sống mãnh liệt.

Đại tiệc đón xuân trọn vẹn bên rừng và biển

Không dừng lại ở một điểm tham quan sinh thái thông thường, Green Paradise Tet Fest đã tái định nghĩa hành trình du xuân bằng những lớp trải nghiệm đa giác quan độc đáo.

Du khách “lạc” vào không gian giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, nơi 300 gốc đào miền Bắc hội ngộ cùng 300 gốc mai miền Nam, với tâm điểm là cây mai cổ thụ Phú Quý 130 năm tuổi - mẫu mai vàng lớn nhất miền Tây hiện nay. Chuỗi hoạt động cho chữ đầu năm, làm đồ thủ công, trang trí bao lì xì cùng các tiểu cảnh Tết được bố trí đan xen, góp phần tái hiện không khí Tết truyền thống theo cách sinh động và giàu trải nghiệm.

Đại đô thị biển kế cận khu dự trữ sinh quyển đang dần trở thành điểm hẹn mùa xuân mới cho người dân, du khách tại khu vực phía Nam. Ảnh phối cảnh.

Hấp dẫn hơn cả là những trải nghiệm lần đầu tiên xuất hiện tại lễ hội xuân khu vực, khi 22 khinh khí cầu khổng lồ rực rỡ sắc màu đồng loạt phủ kín không gian sự kiện, song hành cùng những màn trình diễn dù lượn đầy phấn khích. Chuỗi hoạt động đặc sắc này mở ra góc nhìn hiếm có, giúp du khách thu trọn toàn bộ vẻ đẹp biển trời vào tầm mắt.

Xuyên suốt ba tuần lễ hội, nhịp đập văn hóa Việt được tái hiện trọn vẹn qua những chủ đề vùng miền nối tiếp, từ những giai điệu đờn ca tài tử đặc trưng miền Nam, múa Chăm huyền bí miền Trung đến làn điệu quan họ mượt mà của miền Bắc. Điểm nhấn của sự kiện là màn pháo hoa tầm cao rực rỡ, đánh dấu sự khởi sắc và vươn mình mạnh mẽ của một vùng đất mới.

Mùa xuân đầu tiên tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được đánh dấu bằng chuỗi hoạt động lễ hội sôi động. Ảnh phối cảnh.

Nếu như trước đây, người dân TP.HCM thường phải đi tỉnh để có thể trải nghiệm không khí tết địa phương, thì nay, với Lễ hội Xuân Cần Giờ, việc thưởng thức ẩm thực 3 miền đến trải nghiệm nghệ thuật đều được đáp ứng trọn vẹn. Không chỉ thu hút giới trẻ, điểm đến này còn trở thành lựa chọn của nhiều gia đình yêu thích không khí lễ hội.

Từng trải nghiệm được bồi đắp giữa thiên nhiên rộng mở đã góp phần định hình Cần Giờ như “điểm hẹn” mới trong dịp đầu xuân, mở ra thêm lựa chọn cho du khách trong Tết Bính Ngọ. Hơn hết, sự kiện quy mô này được xem là bước khởi động cho kế hoạch đưa Vinhomes Green Paradise trở thành siêu điểm đến quốc tế, với kỳ vọng đón 40 triệu lượt khách/năm, tương đương các thiên đường du lịch hàng đầu thế giới.