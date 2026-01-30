Cần Giờ - từ lá phổi xanh của TP.HCM đến điểm đến quốc tế mới

Từ lá phổi xanh nằm sát siêu đô thị, Cần Giờ được định vị trở thành cực tăng trưởng du lịch mới của TP.HCM trong kỷ nguyên phát triển bền vững với kỳ vọng đón 40 triệu khách/năm.

Ngày 29/1, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng đơn vị báo chí tổ chức hội thảo “Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TP.HCM”. Tại đây, các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp đã cùng thảo luận về lộ trình phát triển đưa Cần Giờ thành điểm đến quốc tế mới của Việt Nam nhưng không đánh đổi giá trị môi trường sinh thái, hướng tới mục tiêu thúc đẩy kinh tế thành phố tăng trưởng hai con số trong tương lai.

Chiến lược có chủ đích phát huy giá trị độc bản của Cần Giờ

Thay vì hòa mình vào xu thế đô thị hóa nhanh vốn dễ dẫn đến việc đánh mất bản sắc, Cần Giờ - với lợi thế của “người đi sau” - đã lựa chọn lấy sinh thái và văn hóa làm gốc, coi phát triển du lịch là quá trình kiến tạo giá trị dài hạn.

Chia sẻ tại hội thảo, bà Nguyễn Cẩm Tú - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM nhấn mạnh, trong cấu trúc “siêu đô thị đa trung tâm”, Cần Giờ giữ vai trò là “không gian sinh thái chuyển tiếp độc bản”, đóng vai trò cân bằng lại áp lực nội đô và bảo vệ TP trước các tác động của biến đổi khí hậu.

Bà Nguyễn Cẩm Tú - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM, chia sẻ về lợi thế để Cần Giờ phát triển du lịch sinh thái.

Lợi thế lớn nhất của Cần Giờ nằm ở chỗ đây là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới duy nhất của TP.HCM, nằm ngay sát một siêu đô thị hơn 14 triệu dân. Trong bán kính chỉ vài chục km từ trung tâm kinh tế năng động bậc nhất cả nước, Cần Giờ vẫn giữ được hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú về đa dạng sinh học, gần như toàn vẹn.

Đại diện Sở Du lịch TP.HCM làm rõ thêm, giá trị của Cần Giờ không chỉ dừng lại ở “lá phổi xanh” môi trường, mà là “hệ sinh thái kinh tế - văn hóa - xã hội”. Khi không gian xanh trong lòng đô thị ngày càng thu hẹp, vùng sinh quyển dày dặn này trở thành nguồn vốn tự nhiên chiến lược để phát triển du lịch khác biệt.

Phát triển đô thị biển tại Cần Giờ được đặt trong khuôn khổ bảo tồn sinh thái, hướng đến mô hình tăng trưởng dựa trên giá trị dài hạn.

Theo đó, hệ sinh thái du lịch Cần Giờ được xác lập theo cấu trúc đa tầng nhưng có trọng tâm rõ ràng, xoay quanh ba trụ cột.

Thứ nhất là du lịch sinh thái, gắn với rừng ngập mặn và khu dự trữ sinh quyển với thiên nhiên là chủ thể của trải nghiệm. Thứ hai là du lịch văn hóa, khai thác chiều sâu lịch sử và đời sống bản địa như lễ hội Nghinh Ông, nếp sống ngư dân biển, nghề muối truyền thống. Thứ ba là du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, được phát triển theo các tiêu chuẩn ESG++ (xanh - thông minh - tái sinh), nhằm tạo ra giá trị kinh tế cao nhưng vẫn tôn trọng giới hạn sinh thái.

Đây được xem là lựa chọn chiến lược có chủ đích, đúng giá trị mà Cần Giờ đang sở hữu, tôn vinh sự khan hiếm và giữ cho vùng đất này luôn khác biệt, độc bản và không thể sao chép.

“Cú hích” từ hạ tầng đa phương thức

Nếu sinh thái và văn hóa là nền tảng, thì hạ tầng đa phương thức là cú hích giúp Cần Giờ bước ra khỏi thế “vùng ven” để trở thành một cực phát triển thực thụ. Trong nhiều năm, rào cản lớn nhất của Cần Giờ không nằm ở tiềm năng, mà ở khả năng tiếp cận.

Sự cản trở về địa lý suốt nhiều thập kỷ đang được tháo gỡ bằng một mạng lưới hạ tầng giao thông đa phương thức hiện đại bậc nhất. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM xuống còn 13 phút.

Cùng với đó, cầu Cần Giờ (hoàn thành năm 2029) và tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ xóa bỏ hoàn toàn thế “ốc đảo” đưa nơi đây trở thành tâm điểm kết nối của vùng Đông Nam Bộ, đồng thời đặt Cần Giờ vào mạng lưới du lịch - kinh tế biển rộng hơn.

Đại biểu và khách mời trao đổi trong phiên thảo luận mở về phát triển du lịch Cần Giờ.

“Hạ tầng giao thông không chỉ trả lời câu hỏi ‘đi lại như thế nào’, mà đang trở thành công cụ phục vụ cho chiến lược phát triển bền vững, biến Cần Giờ thành cửa ngõ đón dòng khách quốc tế chất lượng cao đến Việt Nam”, ông Hà Văn Siêu - Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhận định.

Trong các kịch bản được đưa ra, Cần Giờ được kỳ vọng có thể đón tới 40 triệu lượt khách/năm khi hạ tầng hoàn thiện. Con số này phản ánh sự chuyển đổi vai trò từ điểm đến vệ tinh sang “destination platform” - nền tảng điểm đến tích hợp du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng, sự kiện và kinh tế đêm.

Vinhomes Green Paradise - tâm điểm trải nghiệm quốc tế

“Cần Giờ sở hữu có kho báu sinh thái và đang được đầu tư để phát triển thêm khu đô thị hiện đại. Chính sự hòa hợp phát triển song hành giữa yếu tố thiên nhiên bản địa cùng hạ tầng sẽ là bệ phóng cho địa phương trong tương lai”, ông Hà Văn Siêu nhấn mạnh.

Ví Cần Giờ như “viên ngọc quý”, “kho báu” về du lịch của TP.HCM, ông Hà Văn Siêu cho rằng trong bối cảnh hiện nay và khoảng 5 năm tới, du lịch của vùng này đứng trước nhiều cơ hội phát triển.

Ở bức tranh chung, ngành du lịch Việt Nam năm 2026 đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách trong nước, duy trì đà tăng trưởng hai con số. Đến năm 2030, hướng tới mốc khoảng 30-35 triệu lượt khách quốc tế và 160-180 triệu lượt khách nội địa. Để thực hiện chiến lược này, TP.HCM giữ vai trò đặc biệt quan trọng, và Cần Giờ được chọn là cực tăng trưởng mới của TP.

Theo ông Hà Văn Siêu, du lịch đang chuyển dịch từ phát triển “thô” sang “tinh”, hướng đến giá trị cảm xúc về văn hóa, thể chất và tinh thần. Cần Giờ sở hữu “kho báu” sinh quyển hiếm có, khi kết hợp định hướng phát triển đô thị mới sẽ tạo lợi thế phát triển song hành giữa hiện đại và truyền thống, giữa văn minh đô thị và thiên nhiên bản địa.

Việc thiết kế sản phẩm du lịch và chuỗi trải nghiệm có chiều sâu sẽ góp phần nâng tầm hình ảnh Cần Giờ trở thành điểm đến chất lượng cao.

Trong cấu trúc phát triển của Cần Giờ, dự án Vinhomes Green Paradise đóng vai trò thúc đẩy các mục tiêu chiến lược được cụ thể hóa thành hệ thống sản phẩm du lịch thực tế. Thay vì thay thế hay lấn át đặc tính sinh thái của địa phương, dự án tập trung vào việc tạo ra khung hạ tầng dịch vụ chuyên nghiệp, giúp Cần Giờ giải bài toán tiếp cận thị trường quốc tế ở quy mô lớn - điều mà các mô hình du lịch nhỏ lẻ trước đây chưa thực hiện được.

Ông Hà Văn Siêu, Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, phát biểu tổng kết tại hội thảo.

Theo các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo, sự khác biệt của Vinhomes Green Paradise trước hết đến từ chiến lược tạo dựng điểm nhấn thông qua các công trình có tính định vị cao.

Trong đó, tòa tháp 108 tầng là công trình kiến trúc định danh Cần Giờ trên bản đồ du lịch cao cấp toàn cầu, tạo ra sự nhận diện tức thời với du khách quốc tế. Tương tự, biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon (800 ha) và Nhà hát Sóng Xanh được đầu tư để giải quyết điểm yếu về không gian giải trí quy mô lớn của Cần Giờ, biến nơi đây thành một trung tâm văn hóa - sự kiện có khả năng vận hành quanh năm, bất kể các hạn chế về thời tiết hay mùa vụ.

Các công trình mang tính định vị cao được kỳ vọng giúp Cần Giờ nâng tầm nhận diện trên bản đồ du lịch khu vực. Ảnh phối cảnh.

Về mặt kinh tế du lịch, hệ sinh thái này được tính toán để tối ưu hóa tệp khách hàng thông qua mô hình đa phân khúc. Việc phân định rõ các khu vực chức năng như VinWonders (phục vụ giới trẻ và gia đình) hay đô thị hưu trí, dưỡng lão Vin New Horizon kết hợp cùng bệnh viện quốc tế 5 sao Vinmec Cleveland Clinic (phục vụ dòng khách an dưỡng, chăm sóc sức khỏe) là một bước đi chiến lược.

Cách tiếp cận này giúp điểm đến không bị phụ thuộc vào một nhóm khách hàng duy nhất, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu bình quân của du khách - những chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh tế của một cực tăng trưởng mới.

Bên cạnh hạ tầng cứng, năng lực “kích hoạt điểm đến” của Vinhomes được thể hiện qua lộ trình tổ chức các sự kiện có tính hệ thống. Những hoạt động giải trí được tổ chức thường xuyên sẽ là chiến dịch marketing trực tiếp, giúp xác lập thương hiệu Cần Giờ là điểm đến quốc tế mới của Việt Nam.

Nhìn lại toàn cảnh bức tranh quy hoạch, sự đồng bộ giữa quyết tâm của TP.HCM, hệ thống giao thông đa phương thức và năng lực vận hành của các nhà đầu tư chiến lược như Vingroup đang tạo ra lực đẩy cộng hưởng mạnh mẽ để Cần Giờ bứt phá và trở thành cực tăng trưởng du lịch độc bản của cả nước nói riêng, của cả khu vực nói chung.