Một đại lộ, ba điểm đến - cú hích kiến tạo bản đồ thương mại thủ đô

Nằm trên cửa ngõ kết nối thủ đô với các trung tâm kinh tế, du lịch và hàng không phía bắc, 3 phố thương mại tại Vinhomes Global Gate được ví như “bệ phóng” mới của ngành bán lẻ.

Với lợi thế vượt trội về quy hoạch, thiết kế và vận hành, bộ ba không chỉ đón đầu dòng khách khổng lồ mà còn mở ra cơ hội “nhân bản” dòng tiền cho nhà đầu tư trong trung, dài hạn.

Bùng nổ giao thương trên trục đường huyết mạch

Lịch sử phát triển đô thị thế giới cho thấy, những “kỳ tích” ven sông, như Gangnam (Seoul) hay Phố Đông (Thượng Hải) đều khởi nguồn từ hạ tầng và quy hoạch chiến lược. Khi “kỳ tích sông Hồng” được kích hoạt, khu đông bắc Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thủ phủ giao thương mới. Trong đó, Vinhomes Global Gate chính là tâm điểm hội tụ nhờ vị trí mặt tiền đại lộ Trường Sa.

Một tâm điểm giao thương sầm uất đang dần hình thành dọc trục đường Trường Sa.

Với mặt cắt lên tới 68 m, quy mô 8 làn xe, Trường Sa là một trong những trục giao thông quan trọng bậc nhất khu đông bắc, kết nối trực tiếp từ quốc lộ 5 tới đường Võ Nguyên Giáp. Tuyến đường này dẫn dòng khách nội đô Hà Nội về Đông Anh qua cầu Chương Dương - Đông Trù, Nhật Tân, đồng thời mở ra hành lang kết nối liên vùng từ Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hưng Yên thông qua vành đai 3 và các tuyến liên tỉnh.

Không dừng lại ở đó, Trường Sa còn là trục kết nối thẳng tới sân bay Nội Bài, cửa ngõ hàng không quốc tế có công suất 30 triệu lượt khách/năm; đồng thời liên thông với các tuyến cao tốc hiện hữu để tiếp cận sân bay Gia Bình trong tương lai, quy mô lên tới 50 triệu lượt khách/năm. Hệ sinh thái hạ tầng này tạo nên nguồn khách ổn định, đa dạng và có sức chi tiêu cao cho toàn khu vực.

Đặc biệt, từ năm 2027, khi cầu Tứ Liên khánh thành, quãng đường từ Tây Hồ tới Đông Anh sẽ rút ngắn chỉ còn khoảng 5 phút di chuyển. Sang năm 2028, tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh đi vào vận hành, mở ra thị trường hơn 10 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Những đột phá hạ tầng này được dự báo đưa lưu lượng khách về Vinhomes Global Gate tăng trưởng theo cấp số nhân, đồng thời kích hoạt mặt bằng giá bất động sản dọc trục Trường Sa.

Ba tọa độ thương mại chiến lược, nơi “nhân bản” dòng tiền

Đặt trong bối cảnh dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển mạnh về khu đông bắc Hà Nội, Phố Expo, Bình Minh và Hoàng Hôn được ví như 3 “tọa độ nóng” trên bản đồ bất động sản thương mại. Lợi thế lớn nhất của bộ ba này nằm ở vị trí kế cận, mặt tiền đại lộ Trường Sa, nơi mỗi ngày đón hàng trăm nghìn lượt người qua lại, tạo tiền đề cho khả năng khai thác kinh doanh nhanh và bền vững.

Khác với mô hình kinh doanh tại nhà phố nội đô thường phát triển tự phát, ba phố thương mại tại Vinhomes Global Gate được quy hoạch ngành hàng ngay từ đầu, đảm bảo tính bổ trợ thay vì cạnh tranh lẫn nhau. Đây là yếu tố then chốt giúp tối ưu dòng khách và kéo dài thời gian lưu trú, chi tiêu.

Giao thương Hà Nội sẽ bứt phá khi 3 khu thương mại tại Vinhomes Global Gate sáng đèn.

Cụ thể, Phố Bình Minh được định vị là không gian của các flagship store, chuỗi F&B, dịch vụ tài chính và văn phòng. Hoàng Hôn phát triển theo mô hình “đại lộ quà tặng quốc tế”, quy tụ các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, lifestyle, hàng hóa nhập khẩu và F&B trải nghiệm. Trong khi đó, Phố Expo hướng tới vai trò “đại lộ triển lãm di sản”, phù hợp với showroom quốc tế, thương hiệu nhập khẩu cao cấp, F&B chất lượng cao và các dịch vụ phục vụ khách MICE.

Trên cùng trục đại lộ Trường Sa, 3 phố thương mại được tổ chức như 3 nhịp mốc kế tiếp của dòng khách, dòng tiền thương mại. Mỗi khu đảm nhiệm một công năng khác nhau, tạo nên chu trình tiêu dùng liên tục 24/7.

Trong đó, Bình Minh đón nhịp sống ban ngày với dòng khách làm việc, di chuyển và tiêu dùng thường nhật. Buổi chiều tối, Hoàng Hôn kích hoạt không gian trải nghiệm mua sắm giải trí, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu. Phố Expo trở thành tâm điểm bùng nổ với các triển lãm, hội chợ quy mô lớn tại VEC, tạo những đỉnh sóng tiêu dùng theo mùa và theo chu kỳ.

Nhờ kinh nghiệm hơn 20 năm quản lý, vận hành bán lẻ của Vincom Retail, hệ sinh thái thương mại tại đây được tổ chức như một hành trình trải nghiệm liền mạch. Khách đến một điểm nhưng có thể khám phá trọn vẹn nhiều không gian, từ mua sắm, ẩm thực tới giải trí, nghỉ dưỡng.

Trung tâm triển lãm Việt Nam góp phần tạo “bùng nổ” thương mại cho Vinhomes Global Gate.

Thời điểm hiện tại, nhà đầu tư có cơ hội sở hữu bất động sản thương mại hàng hiệu tại Vinhomes Global Gate nhờ loạt chính sách tài chính hấp dẫn: Cam kết tiền thuê lên tới 35% trong 5 năm mang tới dòng tiền hấp dẫn và ổn định; HTLS 0% cho 70% giá trị căn trong 24 tháng (nhận bàn giao nhà xong vẫn được miễn lãi thêm 9 tháng nhưng không muộn hơn 23/12/2027) - tạo “lá chắn an toàn” cho nhà đầu tư trước mọi biến động lãi suất; miễn phí dịch vụ 5 năm, giúp tiết giảm chi phí vận hành.

Như vậy, nhà đầu tư “xuống tiền” ở giai đoạn này không chỉ tiếp cận mức giá cạnh tranh hiếm có, mà còn nắm chắc lợi nhuận kép từ dòng tiền kinh doanh và tiềm năng tăng giá khi hạ tầng và hệ sinh thái tiện ích khu đông bắc Hà Nội hoàn thiện trong tương lai gần.