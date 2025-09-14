Lời so sánh Sesko và Haaland gây sốt trở lại

Rene Aufhauser, cựu HLV của Salzburg, gây chú ý khi đánh giá tài năng của Benjamin Sesko gần ngang ngửa với Erling Haaland.

Haaland là chân sút hàng đầu tại Premier League. Ảnh: Reuters.

Ông Aufhauser là người góp phần phát triển cả Haaland lẫn Sesko, trước khi hai tiền đạo này lần lượt đầu quân cho Man City và MU. Trước thềm trận derby thành Manchester đêm 14/9, những lời so sánh của HLV này về hai cậu học trò cũ đã gây sốt trở lại trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Sky Sports cách đây không lâu, Aufhauser đánh giá: “Với tôi, Haaland xứng đáng điểm 10/10 - một tiền đạo toàn diện. Nhưng Benji (Sesko) hiện tại khoảng 9 hoặc 9,5/10, cậu ấy còn tiềm năng rất lớn. Tôi tin chắc trong một hoặc hai năm tới, Sesko sẽ đạt đến cột mốc giống như Haaland đã làm khi rời Dortmund sang Man City".

Những so sánh về tài năng của Sesko với Haaland vốn đã xuất hiện nhiều lần kể từ khi tiền đạo này gia nhập MU. Bản thân Sesko từng thừa nhận coi đó là động lực chứ không phải áp lực.

“Tôi muốn lắng nghe, học hỏi và trở thành phiên bản còn tốt hơn Haaland. Nhiều đồng đội từng nói tôi có tốc độ tương tự, thậm chí nhỉnh hơn", Sesko chia sẻ trước khi gia nhập MU. Tuy nhiên, sau khi cập bến sân Old Trafford, tiền đạo người Slovenia đã thận trọng rút lại những phát biểu này.

Sesko được đánh giá có tiềm năng lớn. Ảnh: Reuters.

Thực tế, Sesko chưa ghi bàn nào trong 3 lần vào sân thay người tại Premier League, cũng như ở trận đá chính đầu tiên tại vòng 2 League Cup gặp Grimsby Town.

Dù vậy, thống kê sự nghiệp cho thấy Sesko sở hữu tiềm năng đáng nể: 100 bàn thắng và 26 kiến tạo sau 228 trận cấp CLB (Salzburg, Liefering, Leipzig), cùng 16 bàn trong 43 lần khoác áo ĐTQG Slovenia.

Andraz Sporar, đồng đội của Sesko tại tuyển Slovenia, cũng lên tiếng bảo vệ chân sút này: “Cậu ấy có tốc độ, sức mạnh, tư duy và khả năng chơi bóng thông minh. Tôi tin Sesko sẽ trở thành mẫu tiền đạo toàn diện trong 2-3 năm tới. MU chỉ cần kiên nhẫn, rồi cậu ấy sẽ ghi bàn đều đặn và ngày càng tiến bộ".

Trong bối cảnh những Matheus Cunha hay Mason Mount chấn thương, Sesko được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố giúp đội bóng cải thiện khả năng tấn công và mang lại sự đột biến ở derby Manchester.

Onana nhảy múa sau khi rời MU Andre Onana được nhìn thấy nhảy múa, ca hát trong vòng vây người hâm mộ Trabzonspor ngay khi đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ.