Lợi nhuận Vinasun tiếp tục lao dốc

Năm 2024, Vinasun ghi nhận 18 tỷ đồng lãi từ kinh doanh, giảm hơn 80% so với 2023. Tuy nhiên, nhờ thanh lý tài sản và quảng cáo, lãi sau thuế đạt 84 tỷ, song vẫn giảm 45%.

Lợi nhuận của Vinasun lao dốc. Ảnh: Vinasun.

CTCP Ánh Dương Việt Nam - Vinasun (HoSE: VNS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2024, ghi nhận doanh thu thuần đạt 224 tỷ đồng , giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng cũng giảm nhẹ 4%, xuống còn hơn 24 tỷ đồng .

Tính chung cả năm 2024, Vinasun đạt doanh thu hợp nhất hơn 1.000 tỷ đồng , giảm gần 18% so với năm 2023. Trong đó, doanh thu từ mảng cốt lõi - vận tải hành khách bằng taxi - giảm tới 17%. Việc giá vốn giảm chậm hơn doanh thu đã khiến lợi nhuận gộp giảm từ 256 tỷ đồng năm 2023 xuống còn 186 tỷ đồng .

Đồng thời, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng sụt giảm hơn một nửa, chỉ còn 15 tỷ đồng , chủ yếu do lãi tiền gửi và tiền cho vay giảm mạnh.

Trong khi đó, các chi phí cố định như chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp gần như không thay đổi đáng kể.

Do vậy, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Vinasun chỉ đạt gần 18 tỷ đồng , giảm mạnh hơn 80% so với năm trước đó.

Tuy nhiên, công ty đã ghi nhận thêm 38 tỷ đồng lợi nhuận từ thanh lý tài sản cố định và khoảng 23 tỷ đồng từ doanh thu quảng cáo trên taxi, giúp cải thiện đáng kể kết quả kinh doanh.

Nhờ những khoản thu nhập bổ sung này, lợi nhuận sau thuế của Vinasun đạt hơn 84 tỷ đồng , dù vẫn giảm gần 45% so với năm 2023. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp doanh thu và lợi nhuận của công ty sụt giảm.

VINASUN BÁO LÃI RÒNG GIẢM MẠNH KQKD theo năm của Vinasun. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Doanh thu thuần tỷ đồng 2937 2073 1991 1006 485 1089 1219 1002 Lãi ròng

189 88 109 -211 -277 185 151 84

Năm 2024, Vinasun đặt mục tiêu doanh thu hơn 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng , giảm lần lượt 9% và 47% so với kết quả năm 2023. Kế hoạch này được xây dựng dựa trên dự báo về những thách thức của ngành, bao gồm khả năng phục hồi của du lịch - vận tải hành khách, chính sách hỗ trợ tài xế, tỷ lệ chia doanh thu mới, sự cạnh tranh gay gắt trong ngành, lạm phát và sức mua của khách hàng.

Như vậy, hãng taxi này đã hoàn thành hơn 90% chỉ tiêu doanh thu nhưng vượt 3 tỷ đồng so với mục tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/9, quy mô tổng tài sản của Vinasun mở rộng gần 12% so với đầu năm lên hơn 1.855 tỷ đồng , chủ yếu do tài sản cố định tăng.

Tổng nợ phải trả của hãng cũng tăng mạnh lên hơn 705 tỷ đồng . Trong đó, vay ngắn hạn còn hơn 195 tỷ đồng , còn vay, nợ thuê tài chính dài hạn gần 360 tỷ đồng , lần lượt tăng 101% và 86%.

Vinasun hiện vẫn là "ông lớn" taxi tại thị trường phía Nam. Sau đại dịch Covid-19, hãng ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022. Tuy nhiên, kể từ năm 2023 đến nay, sức tiêu dùng suy yếu cũng như việc thị trường xuất hiện thêm nhiều đối thủ mới khiến kết quả kinh doanh của Vinasun bắt đầu thu hẹp.

Mới đây, quỹ Tael Two Partners đã đăng ký bán toàn bộ 5 triệu cổ phiếu VNS với lý do cơ cấu lại danh mục đầu tư. Quỹ ngoại bắt đầu có động thái thoái vốn khỏi Vinasun từ cuối năm 2023, tuy nhiên ở cả 3 lần đăng ký đầu tiên, Tael Two Partners đều không bán được bất cứ cổ phiếu nào.

Phải đến giữa năm ngoái, Tael Two Partners mới bán được cổ phiếu, song quỹ này vẫn khá khó khăn trong quá trình giao dịch do tình trạng thị trường không đạt kỳ vọng của họ.