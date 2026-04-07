Samsung thắng lớn

Lợi nhuận hoạt động quý I của Samsung tăng kỷ lục 755% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa ước tính từ thị trường.

Trụ sở Samsung Electronics tại Suwon (Hàn Quốc). Ảnh: Bloomberg.

Samsung Electronics vừa thông báo lợi nhuận hoạt động quý I đạt 37,9 tỷ USD . Con số này tăng 755% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa dự báo trung bình của giới phân tích ( 26,1 tỷ USD ).

Theo Bloomberg, lợi nhuận hoạt động quý I năm nay của Samsung vượt trội những quý khác, cao hơn mức 29 tỷ USD được ghi nhận trong cả năm 2025. Điều này phản ánh nhu cầu lớn với chip nhớ AI trong bối cảnh thị trường chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh tại Trung Đông.

Doanh thu công ty trong cùng giai đoạn đạt 88,4 tỷ USD , cao hơn dự báo trung bình ( 77,7 tỷ USD ). Hãng dự kiến công bố báo cáo tài chính đầy đủ, gồm lợi nhuận ròng và số liệu từng bộ phận kinh doanh vào ngày 30/4.

Cổ phiếu Samsung sau giai đoạn sụt giảm mạnh vào tháng 2 đã tăng 4,9% trong phiên giao dịch sáng 7/4 (giờ Seoul). Điều này xua tan lo ngại từ thị trường rằng xung đột Mỹ-Iran ảnh hưởng đến chi tiêu bền vững cho phần cứng AI, vốn tiêu thụ nhiều năng lượng. Để so sánh, cổ phiếu của đối thủ SK Hynix tăng 5,3%.

Khách hàng chính của Samsung là các nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Thời gian gần đây, những công ty này liên tục đặt hàng bộ nhớ băng thông cao (HBM) và chip phục vụ AI, giúp công ty tăng cả doanh số và lợi nhuận.

"Tất cả được thúc đẩy bởi bộ nhớ, nhu cầu này mạnh hơn chúng ta dự đoán", Sanjeev Rana, trưởng nhóm nghiên cứu tại CLSA Securities Korea, cho biết.

Ông Rana ước tính mảng bộ nhớ có thể chiếm gần 90% tổng lợi nhuận hoạt động của Samsung. Nguồn cung hiện rất hạn hẹp với sản phẩm HBM và DRAM thông thường.

Samsung Electronics, SK Hynix và Micron là 3 công ty thống trị nguồn cung bộ nhớ toàn cầu. Những năm gần đây, cả 3 chuyển hướng sản xuất sang HBM, dùng trong các bộ tăng tốc AI của Nvidia, khiến nguồn cung bộ nhớ loại thường ngày càng khan hiếm.

Hoạt động xuất khẩu bán dẫn của Hàn Quốc trong tháng 3 đạt mức kỷ lục 32,8 tỷ USD , tăng 151,4%. Năm 2026, tổng chi phí vốn cho hạ tầng AI dự kiến vượt 650 tỷ USD , dựa trên số liệu của Meta, Alphabet, Amazon và ước tính từ giới phân tích cho Microsoft, Oracle.

Lợi nhuận của Samsung trong 5 năm gần nhất (đơn vị: nghìn tỷ won). Ảnh: Bloomberg.

Nhóm nhà phân tích từ Morgan Stanley đưa ra góc nhìn tích cực, nhấn mạnh lợi nhuận của Samsung đang "phục hồi mạnh mẽ", đặc biệt khi điều chỉnh dự báo dựa trên tiềm năng tăng giá do năng lực sản xuất hạn chế.

Andrew Jackson, trưởng bộ phận chiến lược cổ phiếu Nhật Bản tại Ortus Advisors, cho rằng giới đầu tư đang "bỏ qua" mối đe dọa từ công nghệ nén tài nguyên của Google.

Giá bán DRAM trung bình trên toàn cầu tăng 64% trong quý I năm nay so với quý trước. Nhóm phân tích từ Citigroup dự báo lợi nhuận hoạt động năm nay của Samsung đạt 206 tỷ USD , chủ yếu từ nhu cầu mua chip suy luận AI.

Đầu năm nay, Samsung trở thành công ty đầu tiên thương mại hóa chip HBM4 cho khách hàng. Cột mốc này diễn ra sau nhiều năm trì hoãn, tạo cơ hội khiến SK Hynix vươn lên.

Tại sự kiện Nvidia GTC hồi tháng 3, Samsung giới thiệu thế hệ HBM4E tiên tiến hơn. CEO Nvidia Jensen Huang nhấn mạnh sẽ sử dụng tiến trình 4 nm của Samsung để sản xuất bộ xử lý Groq 3. Công ty Hàn Quốc cũng ký thỏa thuận cung cấp chip HBM4 cho AMD.