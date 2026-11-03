Apple vừa mừng vừa lo

Dù doanh thu và lợi nhuận tăng, Apple nhận định kết quả kinh doanh sắp tới có thể chịu ảnh hưởng bởi giá linh kiện đắt lên.

Mẫu MacBook Pro với màn hình cảm ứng được Apple ra mắt vào cuối tháng 10. Ảnh: New York Times.

Apple vừa thông báo doanh thu quý tài chính thứ IV (tức quý III/2026) đạt 114,48 tỷ USD , tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận công ty cũng tăng gần 12%, đạt 30,71 tỷ USD .

Những kết quả này đều vượt kỳ vọng từ giới phân tích, giúp Apple lập kỷ lục mới về doanh thu và lợi nhuận trong một năm tài chính (kết thúc vào tháng 9). Tuy vậy, hãng cảnh báo lợi nhuận sắp tới có thể chịu ảnh hưởng bởi chi phí linh kiện tăng vọt.

Lập kỷ lục nhưng vẫn thận trọng

Dù sở hữu nguồn lực tài chính dồi dào và chuỗi cung ứng rộng, New York Times nhận định Apple vẫn dễ tổn thương trước tác động từ AI.

Không giống những tập đoàn công nghệ lớn khác, Apple không đầu tư quá nhiều cho AI. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt tình trạng thiếu hụt chip nhớ khi các linh kiện này được ưu tiên sản xuất phục vụ trung tâm dữ liệu.

"Những gì chúng ta đang chứng kiến với giá chip nhớ chưa từng có tiền lệ", CEO Apple John Ternus phát biểu trước giới phân tích và nhà đầu tư. Ông dự báo chi phí chip nhớ sẽ tiếp tục tăng trong các quý tới.

Nhiều công ty khác cũng cảnh báo tình trạng thiếu hụt chip nhớ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh. Hồi cuối tháng 10, Intel cho biết bộ phận chip xử lý máy tính đang gặp khó do giá linh kiện tăng vọt. Ngay hôm sau, cổ phiếu Intel giảm hơn 29%.

Apple có buổi báo cáo kết quả kinh doanh đầu tiên dưới thời CEO John Ternus. Ảnh: Bloomberg.

Sabih Khan, Giám đốc Vận hành của Apple, chia sẻ rằng chuỗi cung ứng hiện nay "kém linh hoạt hơn bình thường". Trong quý III, Táo khuyết đã cam kết chi thêm 33 tỷ USD cho các nhà cung cấp linh kiện. Đây cũng là lần hiếm hoi giám đốc vận hành của công ty xuất hiện trong buổi họp công bố kết quả kinh doanh.

Apple đã có những biện pháp giảm bớt áp lực. Hồi tháng 6, hãng tăng giá nhiều mẫu Mac và iPad. Sau đó, iPhone 18 Pro và các dòng cũ được điều chỉnh đắt hơn 100 USD . Hãng cũng bổ sung model cao cấp cho một số dòng sản phẩm, gồm iPhone Duo màn hình gập (giá khởi điểm 2.000 USD ) và MacBook Pro cảm ứng ( 2.900 USD ).

Dự báo cho quý tài chính thứ I/2027 (tức quý IV/2026 theo năm dương lịch) không thuyết phục giới đầu tư. Apple cho biết doanh thu quý dự kiến tăng 7-10%, cao hơn kỳ vọng. Dù vậy, doanh thu mảng dịch vụ ước tính chỉ tăng 8-9%, thấp hơn kỳ vọng theo dữ liệu từ FactSet (11%).

Apple cho biết biên lợi nhuận gộp quý hiện tại có thể giảm từ 47,9%, còn 45-46%. Điều này đồng nghĩa với mỗi USD doanh thu, công ty dự kiến phải trả nhiều hơn (54-55 cent) cho chi phí sản xuất và cung cấp dịch vụ.

Theo Reuters, cổ phiếu Apple giảm khoảng 4% sau cuộc họp. Hãng cũng đối diện câu hỏi về chi phí vận hành Siri AI, khi CEO Ternus cho biết công cụ này đang xử lý 2,5 tỷ yêu cầu mỗi ngày.

Kết quả kinh doanh trái chiều

Doanh thu iPhone quý gần nhất đạt 57,58 tỷ USD , tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo New York Times, một phần đóng góp đến từ dòng iPhone 18 Pro với chip xử lý cải tiến, camera nâng cấp, thời lượng pin lâu hơn cùng 3 tùy chọn màu sắc mới. Con số trên không bao gồm iPhone Duo do thiết bị này được bán vào tháng 10.

Hoạt động kinh doanh của Táo khuyết tại Trung Quốc gây thất vọng với doanh thu đạt 17,54 tỷ USD , song mức tăng trưởng 21% lại thấp hơn kỳ vọng từ giới phân tích.

Theo hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, iPhone vẫn chiếm khoảng 19% lượng smartphone được phân phối tại Trung Quốc trong quý III, cao hơn mọi đối thủ nội địa trừ Huawei.

Dù vậy, Reuters lưu ý rằng Apple đang thử nghiệm lịch trình ra mắt iPhone mới. Năm nay, hãng chỉ giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone Duo vào tháng 9, trong khi iPhone 18 tiêu chuẩn và một số model khác dự kiến được trình làng đầu năm 2027.

Các mẫu iPhone 18 Pro được trưng bày tại cửa hàng Apple. Ảnh: Reuters.

Trong một cuộc phỏng vấn, Kevan Parekh, Giám đốc Tài chính của Apple, nhận định rằng Trung Quốc cũng chịu ảnh hưởng từ thiếu hụt nguồn cung. Điều này có thể giải thích sự chênh lệch giữa kết quả thực tế và kỳ vọng từ nhà phân tích.

Doanh thu mảng dịch vụ của Apple đạt 31,57 tỷ USD , tăng gần 10%. Trước đó, công ty âm thầm tăng giá một số dịch vụ như Apple TV, từ 13 USD /tháng lên 15 USD /tháng.

Các mảng kinh doanh quan trọng khác của Apple ghi nhận kết quả trái chiều. Doanh thu máy Mac tăng hơn 23%, đạt 10,79 tỷ USD . Ngược lại, doanh thu iPad giảm hơn 10%, còn 6,23 tỷ USD . Mảng thiết bị đeo gồm Apple Watch và AirPods ghi nhận giảm gần 5%, còn 8,3 tỷ USD .

Apple sẽ bán ra loạt sản phẩm mới vào giữa tháng 11, gần thời điểm diễn ra mùa mua sắm cuối năm. Giới phân tích cho rằng điều này nhằm cân bằng chu kỳ doanh thu sau thời gian dài tăng trưởng mạnh vào cuối năm do bán iPhone mới, nhưng giảm dần vào đầu và giữa năm tài chính tiếp theo.

Charles Rinehart, Giám đốc đầu tư tại Johnson Investment Counsel, nhận định Apple vẫn sở hữu chu kỳ làm mới sản phẩm ổn định, sự đổi mới và chuyển dịch sang phân khúc cao cấp hơn.

"Câu hỏi là Apple sẽ tận dụng hiệu quả những yếu tố trên ra sao để bù đắp chi phí gia tăng", Rinehart nhấn mạnh.