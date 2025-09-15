Lời nhắn đến thế hệ trẻ: 'Đừng chết ở tuổi 20!'

Sách “Đừng chết ở tuổi 20” khơi gợi cho bạn trẻ những câu hỏi sâu xa: Bạn thật sự muốn sống một cuộc đời như thế nào? Bạn có dám bước ra khỏi vùng an toàn để cháy hết mình cùng khát vọng?...

Đừng chết ở tuổi 20! khích lệ thế hệ trẻ: Hãy dám khác biệt, dám thử thách, dám sống hết mình. Nguồn: success.

Có những cái chết không gắn với thể xác, mà là cái chết của tinh thần. Đó là khi con người nguội lạnh nhiệt huyết, phai nhạt niềm đam mê và không còn ngọn lửa sống. Chính nỗi day dứt ấy đã thôi thúc tác giả Nguyễn Thiện viết nên cuốn sách Đừng chết ở tuổi 20! - một tác phẩm mang tính tự thuật, ghi dấu 30 năm hoạt động xã hội của ông, như một lời nhắn gửi tha thiết đến thế hệ trẻ hôm nay: "Hãy sống cho ra sống, đừng để tuổi trẻ bị chôn vùi trong hoang mang và uể oải".

Trong lời mở đầu cuốn sách, tác giả Nguyễn Thiện chia sẻ rằng, từ khi còn là cậu thiếu niên 16-17 tuổi, ông đã bị ám ảnh bởi câu nói nổi tiếng của Benjamin Franklin: “Có những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn cất”. Với ông, “cái chết” ấy chính là cái chết tinh thần, khi con người ngừng khát vọng, từ bỏ đam mê, mặc cho cuộc đời trôi đi.

Với nhận thức đó, tác giả tự nhủ nếu mình không đủ sức làm những việc vĩ đại để cải cách xã hội như các bậc danh nhân, thì ít nhất hãy làm những điều nhỏ bé nhưng có ích cho cộng đồng, theo đúng khả năng, sở trường và hoàn cảnh của bản thân. Quan trọng nhất, đó phải là việc mới, không sao chép người khác và cũng không lặp lại chính mình.

Tinh thần ấy đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình sống và cũng là thông điệp chính trong Đừng chết ở tuổi 20! - cuốn sách không phải là hồi ký chính trị, không phải là bản tổng kết sự nghiệp của một quan chức hay doanh nhân, mà là tiếng nói của một công dân bình thường đã chọn cách sống “có lửa”.

Sách Đừng chết ở tuổi 20!. Ảnh: HT.

Dù tựa đề cuốn sách nhấn mạnh đến tuổi 20, nhưng thông điệp mà tác giả gửi gắm vượt xa giới hạn tuổi tác. Ông viết: Nếu bạn đang ở tuổi 30, đừng chết ở tuổi 30! Nếu bạn đang ở tuổi 40, đừng chết ở tuổi 40! Nếu bạn đang ở tuổi 50, 60, thậm chí 70, vẫn hãy sống hết mình và đừng để ngọn lửa trong tim lụi tàn.

Theo thống kê năm 2023, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 74,5 tuổi. Thế nên, nếu sớm “chết tinh thần” từ tuổi 25, thì suốt hơn 50 năm còn lại, con người sẽ chỉ còn tồn tại, chứ không thực sự sống.

Với tác giả Nguyễn Thiện, cái chết chỉ đến khi ông “chui vô quan tài”. Còn khi còn thở, ông vẫn sẽ tiếp tục ấp ủ, hiến kế, đóng góp và sống một đời có lửa.

Đọc Đừng chết ở tuổi 20!, độc giả không chỉ thấy hành trình cá nhân của một công dân say mê hoạt động xã hội, mà còn tìm thấy ở đó lời khích lệ: Hãy dám khác biệt, dám thử thách, dám sống hết mình.

Cuốn sách không dừng lại ở việc kể chuyện, mà là một lời đánh thức. Nó khơi gợi cho bạn trẻ những câu hỏi sâu xa: Bạn thật sự muốn sống một cuộc đời như thế nào? Bạn có dám bước ra khỏi vùng an toàn để cháy hết mình cùng khát vọng? Bạn sẽ để tuổi trẻ trôi qua như một bản nháp nhàm chán, hay biến nó thành một hành trình đầy ý nghĩa?

Trong thời đại mà nhiều người trẻ dễ rơi vào vòng xoáy áp lực, mất phương hướng và buông xuôi, Đừng chết ở tuổi 20! xuất hiện như một tiếng chuông lay động, thôi thúc chúng ta đừng bỏ quên ngọn lửa trong mình.

Đừng chết ở tuổi 20! không phải là cuốn sách để đọc rồi bỏ xuống, mà là cuốn sách khiến ta muốn soi lại chính mình. Bởi tuổi trẻ chỉ có một lần, và cách ta sống ở tuổi 20, 30 hay 40 sẽ quyết định cả phần đời còn lại.