Lời nhắn của Dembele đến Yamal

Tiền đạo Ousmane Dembele ca ngợi Lamine Yamal và tin chân sút của Barcelona sẽ chinh phục nhiều danh hiệu trong tương lai.

Dembele tin tưởng Yamal sẽ sớm gặt hái vinh quang Quả bóng vàng.

Đêm gala Quả bóng vàng 2025 tại Nhà hát Chatelet (Pháp) chứng kiến khoảnh khắc lịch sử với chiến thắng thuộc về Dembele. Kết quả gây tiếc nuối cho Yamal khi anh nhận giải Kopa Trophy (Cầu thủ trẻ hay nhất) năm thứ hai liên tiếp.

Khi bước lên bục nhận giải, Dembele không quên khen Yamal. "Chúng ta đều chứng kiến Lamine Yamal thi đấu suốt mùa giải qua. Cậu ấy thật phi thường, rất chín chắn so với tuổi 18. Tôi tin rằng nếu mọi thứ thuận lợi, Yamal sẽ còn giành nhiều danh hiệu như Quả bóng vàng trong tương lai", Dembele phát biểu và nhận tràng pháo tay từ khán giả.

Trước và sau lễ trao giải, Dembele và Yamal có những cái ôm và bắt tay ấm áp, thể hiện tinh thần fair-play và tôn trọng lẫn nhau. Đây được xem là một trong những hình ảnh đẹp nhất của đêm gala, khi thế hệ hiện tại và tương lai của bóng đá thế giới cùng nhau tỏa sáng.

BeIN SPORTS nhận định thất bại ở Paris có thể trở thành nguồn động lực lớn cho một tiền đạo trẻ như Yamal. Một số chuyên gia nhìn nhận Yamal đang thể hiện sự trưởng thành, biết chấp nhận thực tế nhưng không đánh mất khát khao chinh phục.

Trong khi đó, Marca cho rằng ở giải Quả bóng vàng 2026, Yamal vẫn là ứng viên nặng ký. Đối thủ tiềm năng của anh chính là Kylian Mbappe. Cựu sao PSG tỏa sáng rực rỡ tại Real Madrid với quyết tâm chạm tay vào danh hiệu Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Kỳ tích của Dembele tại gala Quả bóng vàng Dembele là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng nhờ màn trình diễn trong màu áo PSG.