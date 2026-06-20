Lời nguyền Quả bóng vàng có ngăn nổi tuyển Pháp?

Ousmane Dembele đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử, nhưng cũng phải đối mặt với một “lời nguyền” đã quật ngã mọi chủ nhân Quả bóng Vàng suốt gần 70 năm qua.

Dembele bước vào World Cup 2026 với vị thế đặc biệt. Sau mùa giải bùng nổ cùng PSG, tiền đạo người Pháp giành Quả bóng Vàng và trở thành ứng viên sáng giá cho chức vô địch thế giới cùng tuyển Pháp.

Mỗi kỳ World Cup đến, người ta lại đổ dồn vào cầu thủ đương kim Quả bóng vàng. Ảnh: Reuters.

Thế nhưng, danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá lại đang mang đến cho Dembele một nỗi ám ảnh không hề dễ chịu. Kể từ khi giải thưởng được thành lập vào năm 1956 đến nay, chưa có bất kỳ cầu thủ nào vô địch World Cup với tư cách đương kim Quả bóng Vàng.

Không chỉ có những huyền thoại đều bất lực

Con số ấy khiến nhiều người gọi đây là “lời nguyền Quả bóng Vàng”. Hàng loạt huyền thoại từng trở thành nạn nhân. Johan Cruyff thất bại ở chung kết World Cup 1974, Karl-Heinz Rummenigge gục ngã năm 1982, Roberto Baggio ôm hận ở loạt luân lưu năm 1994. Ronaldo Nazario cũng không thể giúp Brazil vượt qua Pháp tại trận chung kết World Cup 1998.

Ngay cả những ngôi sao thuộc thế hệ hiện đại cũng không thể phá bỏ quy luật kỳ lạ ấy. Cristiano Ronaldo giành Quả bóng Vàng trước World Cup 2014 nhưng Bồ Đào Nha dừng bước ngay từ vòng bảng.

Karim Benzema bước vào World Cup 2022 với tư cách cầu thủ hay nhất thế giới nhưng không thể thi đấu vì chấn thương. Ronaldinho, người từng được xem là thiên tài bóng đá, cũng bất lực cùng “bộ tứ ma thuật” của Brazil tại World Cup 2006.

Liệu Dembele có làm nên lịch sử cùng tuyển Pháp? Ảnh: Reuters.

Điều đáng chú ý là lời nguyền này tồn tại xuyên suốt nhiều thế hệ, nhiều thời kỳ và nhiều nền bóng đá khác nhau. Từ những năm Quả bóng Vàng chỉ dành cho cầu thủ châu Âu cho tới giai đoạn giải thưởng mở rộng toàn cầu, kết cục vẫn không thay đổi.

Dembele đứng trước cơ hội đổi lịch sử

Những người giỏi nhất ở cấp CLB thường không thể chạm tới chiếc cúp vàng thế giới ngay sau khi được vinh danh. Đó là lý do Dembele đang nhận được sự chú ý đặc biệt.

Tiền đạo 29 tuổi không chỉ là ngôi sao quan trọng của tuyển Pháp mà còn là biểu tượng cho tham vọng chinh phục World Cup 2026 của “Les Bleus” bên cạnh Kylian Mbappe. Nếu Pháp lên ngôi, Dembele sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên phá vỡ lời nguyền kéo dài gần bảy thập kỷ.

Điều thú vị là chính nước Pháp, nơi khai sinh ra giải thưởng Quả bóng Vàng, lại có cơ hội tạo nên cuộc cách mạng. Dembele không chỉ chiến đấu vì chiếc cúp vàng thế giới mà còn vì cơ hội xóa bỏ một trong những thống kê kỳ lạ nhất lịch sử bóng đá.

World Cup 2026 mới chỉ bắt đầu, nhưng với Dembele, cuộc chiến đã mang ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Anh không chỉ đối đầu các đối thủ trên sân cỏ mà còn đang thách thức một “lời nguyền” từng khiến mọi huyền thoại phải đầu hàng.

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