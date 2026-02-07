Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sàn tiền số 'phát' nhầm 2.000 Bitcoin?

  • Thứ bảy, 7/2/2026 08:37 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Sự cố kỹ thuật tại Bithumb khiến một lượng Bitcoin bị chuyển nhầm vào tài khoản người dùng, tạo ra biến động mạnh và đẩy giá BTC trên sàn này giảm sâu.

Sàn Bithumb cho biết đã có biện pháp hạn chế với các tài khoản vô tình nhận được BTC. Ảnh: Bloomberg.

Sàn giao dịch tiền mã hóa Bithumb (Hàn Quốc) vừa gặp sự cố nội bộ khiến nền tảng ghi nhận hoạt động bất thường liên quan đến việc phân phối Bitcoin. Theo thông tin từ sàn, trong quá trình xử lý sự kiện thường lệ, một lượng BTC dư thừa đã được chuyển vào một số tài khoản người dùng, tạo ra biến động mạnh về giá trên thị trường nội bộ.

Bithumb cho biết hệ thống kiểm soát đã nhanh chóng phát hiện các giao dịch chuyển khoản sai sót và lập tức áp dụng biện pháp hạn chế đối với những tài khoản liên quan nhằm ngăn chặn rủi ro lan rộng. Nền tảng này khẳng định chưa ghi nhận thiệt hại đối với khách hàng, đồng thời nhấn mạnh các cơ chế kiểm tra nội bộ đã được kích hoạt kịp thời.

Tuy nhiên, sự cố vẫn gây ra nhiều tranh luận trong cộng đồng. Một số báo cáo trên mạng xã hội cho rằng lỗi phát sinh từ thao tác của nhân viên, dẫn đến việc gửi nhầm khoảng 2.000 BTC cho người dùng thay vì phần thưởng nhỏ như dự định. Dù vậy, Bithumb hiện chưa xác nhận con số cụ thể cũng như chưa công bố nguyên nhân chính thức của sai sót.

Diễn biến này đã khiến giá Bitcoin trên Bithumb giảm hơn 10% so với mặt bằng giá toàn cầu, khi một số người nhận được BTC nhanh chóng bán tháo. Sự chênh lệch hiếm hoi cho thấy tác động của cú sốc thanh khoản đột ngột trên một nền tảng đơn lẻ, đặc biệt với sàn có khối lượng giao dịch nội địa lớn như Bithumb. Trong khi đó, thị trường BTC ở các sàn khác nhìn chung vẫn tương đối ổn định.

Bitcoin anh 1

Lỗi kỹ thuật hy hữu khiến giá BTC trên sàn Bithumb giảm hơn 10%. Ảnh: Bloomberg.

Các nhà phân tích cho rằng đây là dấu hiệu của áp lực vận hành hơn là sự suy yếu chung của tài sản mã hoá. Bithumb cũng phủ nhận khả năng bị tấn công từ bên ngoài, đồng thời cho biết các công cụ ngăn chặn rủi ro đã giúp hạn chế gián đoạn trên diện rộng.

Hiện sàn vẫn đang tiếp tục rà soát toàn bộ chuỗi sự kiện, trong bối cảnh còn nhiều câu hỏi về việc số BTC chuyển nhầm đã bị rút, đóng băng hay có thể đảo ngược. Bithumb cũng chưa làm rõ cách xử lý các giao dịch phát sinh trong giai đoạn giá biến động bất thường.

Là một trong những sàn giao dịch lớn tại Hàn Quốc, Bithumb hoạt động dưới khung giám sát nghiêm ngặt của cơ quan quản lý. Sự cố lần này sẽ làm gia tăng áp lực tuân thủ và yêu cầu kiểm soát nội bộ chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

Rủi ro từ những đồng tiền ảo như Pi, Bitcoin

Tiền ảo, đặc biệt là Bitcoin và Pi, đã trở thành một hiện tượng tài chính toàn cầu, thu hút sự chú ý của giới đầu tư cũng như các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển nhanh chóng, tiền ảo cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng lo ngại, từ pháp lý, bảo mật, gian lận đến biến động thị trường.

Hơn 2,6 tỷ USD đã 'bốc hơi' khỏi thị trường tiền số chỉ trong 24 giờ

Theo dữ liệu giao dịch, khoảng 2,6 tỷ USD giá trị các vị thế Bitcoin đã bị thanh lý trong 24 giờ qua. Tổng cộng, đã có khoảng 2.000 tỷ USD giá trị thị trường tiền số toàn cầu "bốc hơi' kể từ tháng 10/2025.

9 giờ trước

'Cha đẻ Bitcoin' vừa bán 10.000 BTC?

Mạng xã hội tại Việt Nam lan truyền tin cha đẻ Bitcoin "sống dậy" và đem bán 10.000 Bitcoin. Tuy nhiên thông tin trên không đúng sự thật.

16:02 2/2/2026

Bí ẩn lớn nhất của giới blockchain

Cho đến nay, danh tính của Satoshi Nakamoto, người tạo ra Bitcoin vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới công nghệ và tài chính.

11:50 14/12/2025

Minh Hoàng

Bitcoin Bitcoin Tiền mã hóa Bitcoin BTC Bithumb Sàn giao dịch Tiền mã hoá

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

