Sàn tiền số 'phát' nhầm 2.000 Bitcoin?

Sự cố kỹ thuật tại Bithumb khiến một lượng Bitcoin bị chuyển nhầm vào tài khoản người dùng, tạo ra biến động mạnh và đẩy giá BTC trên sàn này giảm sâu.

Sàn Bithumb cho biết đã có biện pháp hạn chế với các tài khoản vô tình nhận được BTC. Ảnh: Bloomberg.

Sàn giao dịch tiền mã hóa Bithumb (Hàn Quốc) vừa gặp sự cố nội bộ khiến nền tảng ghi nhận hoạt động bất thường liên quan đến việc phân phối Bitcoin. Theo thông tin từ sàn, trong quá trình xử lý sự kiện thường lệ, một lượng BTC dư thừa đã được chuyển vào một số tài khoản người dùng, tạo ra biến động mạnh về giá trên thị trường nội bộ.

Bithumb cho biết hệ thống kiểm soát đã nhanh chóng phát hiện các giao dịch chuyển khoản sai sót và lập tức áp dụng biện pháp hạn chế đối với những tài khoản liên quan nhằm ngăn chặn rủi ro lan rộng. Nền tảng này khẳng định chưa ghi nhận thiệt hại đối với khách hàng, đồng thời nhấn mạnh các cơ chế kiểm tra nội bộ đã được kích hoạt kịp thời.

Tuy nhiên, sự cố vẫn gây ra nhiều tranh luận trong cộng đồng. Một số báo cáo trên mạng xã hội cho rằng lỗi phát sinh từ thao tác của nhân viên, dẫn đến việc gửi nhầm khoảng 2.000 BTC cho người dùng thay vì phần thưởng nhỏ như dự định. Dù vậy, Bithumb hiện chưa xác nhận con số cụ thể cũng như chưa công bố nguyên nhân chính thức của sai sót.

Diễn biến này đã khiến giá Bitcoin trên Bithumb giảm hơn 10% so với mặt bằng giá toàn cầu, khi một số người nhận được BTC nhanh chóng bán tháo. Sự chênh lệch hiếm hoi cho thấy tác động của cú sốc thanh khoản đột ngột trên một nền tảng đơn lẻ, đặc biệt với sàn có khối lượng giao dịch nội địa lớn như Bithumb. Trong khi đó, thị trường BTC ở các sàn khác nhìn chung vẫn tương đối ổn định.

Lỗi kỹ thuật hy hữu khiến giá BTC trên sàn Bithumb giảm hơn 10%. Ảnh: Bloomberg.

Các nhà phân tích cho rằng đây là dấu hiệu của áp lực vận hành hơn là sự suy yếu chung của tài sản mã hoá. Bithumb cũng phủ nhận khả năng bị tấn công từ bên ngoài, đồng thời cho biết các công cụ ngăn chặn rủi ro đã giúp hạn chế gián đoạn trên diện rộng.

Hiện sàn vẫn đang tiếp tục rà soát toàn bộ chuỗi sự kiện, trong bối cảnh còn nhiều câu hỏi về việc số BTC chuyển nhầm đã bị rút, đóng băng hay có thể đảo ngược. Bithumb cũng chưa làm rõ cách xử lý các giao dịch phát sinh trong giai đoạn giá biến động bất thường.

Là một trong những sàn giao dịch lớn tại Hàn Quốc, Bithumb hoạt động dưới khung giám sát nghiêm ngặt của cơ quan quản lý. Sự cố lần này sẽ làm gia tăng áp lực tuân thủ và yêu cầu kiểm soát nội bộ chặt chẽ hơn trong thời gian tới.