Hơn 2,6 tỷ USD đã 'bốc hơi' khỏi thị trường tiền số chỉ trong 24 giờ

Theo dữ liệu giao dịch, khoảng 2,6 tỷ USD giá trị các vị thế Bitcoin đã bị thanh lý trong 24 giờ qua. Tổng cộng, đã có khoảng 2.000 tỷ USD giá trị thị trường tiền số toàn cầu "bốc hơi' kể từ tháng 10/2025.

Giá Bitcoin sắp chạm mức chia đôi từ đỉnh ghi nhận hồi trung tuần tháng 10/2025. Ảnh: Reuters.

Thị trường tiền số ngày 6/2 chứng kiến mức giảm khốc liệt khi chỉ trong 24 giờ, đã có khoảng 2,6 tỷ USD giá trị vị thế Bitcoin bị thanh lý.

Với giao dịch quanh vùng 63.000 USD /BTC, đây là vùng giá thấp nhất được ghi nhận với Bitcoin kể từ tháng 10/2024.

Mức giá này đã hạ tới 49% so với mức đỉnh trên 124.700 USD vào trung tuần tháng 10/2025. Như vậy, chỉ sau khoảng 3 tháng rưỡi, giá đồng tiền số này đã gần chia đôi.

Theo dữ liệu của CoinGecko, đã có khoảng 2.000 tỷ USD giá trị thị trường tiền số toàn cầu "bốc hơi" kể từ tháng 10/2025. Đáng chú ý, chỉ trong tháng 1, thị trường tiền số đã mất khoảng 800 tỷ USD .

Đợt lao dốc này của Bitcoin cũng lan rộng sang các đồng tiền số khác, các quỹ ETF liên quan và cả những doanh nghiệp nắm giữ lượng lớn Bitcoin như Strategy, theo Bloomberg.

Cụ thể, trong 24 giờ qua, giá Ethereum (ETH) đã giảm 12% xuống 1.901 USD , trong khi các altcoin lớn khác như Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE) giảm trên 13%. Một số đồng tiền số vốn hóa lớn như BNB, Bitcoin Cash, Cardano... đều giảm hai con số trong 24 giờ qua. Thậm chí, giá XRP đã mất tới 22% trong khoảng thời gian này.

Đà suy giảm kể trên cũng đã cuốn sạch toàn bộ mức tăng của Bitcoin từ sau khi Tổng thống Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ 2, thời điểm mà lập trường thân thiện với tiền mã hóa của ông từng thổi bùng đà tăng phi mã của đồng tiền này trong năm ngoái.

Tuy nhiên, thị trường bắt đầu rạn nứt từ đầu tháng này, khi căng thẳng địa chính trị gia tăng gây chấn động các thị trường tài chính toàn cầu và làm suy giảm khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

Điều đó kéo theo đà lao dốc nhanh chóng của Bitcoin kể từ giữa tháng 1, đồng thời kích hoạt một "vòng xoáy" bán tháo mang tính tự khuếch đại, khi các quỹ buộc phải thanh lý tài sản để đáp ứng yêu cầu rút vốn và đóng các vị thế đòn bẩy.

Nhiều chuyên gia nhận định diễn biến hiện tại gợi nhớ đến cú sụt giảm năm 2022, khi giá Bitcoin lao dốc mạnh sau giai đoạn bùng nổ nhờ chính sách tiền tệ nới lỏng trong đại dịch, trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu thắt chặt.