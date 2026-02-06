Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
SofM trở lại sau 1.200 ngày

  • Thứ sáu, 6/2/2026 13:56 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Tuyển thủ eSports Việt Nam thành công nhất chính thức trở lại đấu trường chuyên nghiệp trong màu áo MVK.

SofM trở lại sau nhiều năm vắng bóng. Ảnh: BLV Hoàng Luân.

Ngày 6/2, SofM (Lê Quang Duy) chính thức có trận đấu đi rừng đầu tiên sau hơn 3 năm rời đấu trường chuyên nghiệp. Đây là dấu ấn ít thấy trên các đấu trường eSports chuyên nghiệp, vốn bị xem có tuổi nghề ngắn ngủi. Nếu tính trên toàn bộ lịch sử, SofM có 14 năm thi đấu thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại. Người chơi này ra mắt từ 2012, khi tựa game vừa xuất hiện tại Việt Nam.

Theo thống kê từ LCP, đã 1.267 ngày kể từ thời điểm SofM rời đấu trường. Thời điểm đó, anh chấm dứt hợp đồng với Weibo Gaming tại Trung Quốc, trở về Việt Nam. Trong suốt thời gian nghỉ ngơi, SofM kinh qua nhiều vị trí của các tổ chức, hiệp hội trong nước. Anh là chủ sở hữu của đội Vikings Gaming (giờ là MVK), trải qua các vị trí phân tích viên hỗ trợ và cả huấn luyện viên trưởng của đội.

Năm 2024, khi giải đấu Việt Nam trải qua thời kỳ đen tối, gần một nửa số tuyển thủ dính nghi vấn bán độ, SofM phải trở lại để chơi Hỗ trợ trong 2 trận đấu. Trước đó, anh cũng từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia thi đấu ở Asiad Hàng Châu.

Trận đấu trở lại của Lê Quang Duy diễn ra ở vòng loại LCP giai đoạn 1. Anh sẽ đối đầu với TSW, đội Việt Nam có thành tích tốt nhất năm 2025.

Thực tế, SofM và MVK đã công bố việc anh trở lại đội hình thi đấu vào đầu tháng 12. Tuy nhiên xuyên suốt 2 tuần đầu tiên của LCP 2026, người chơi này không ra sân, thay vào đó là Gury.

"Nhìn lại những cột mốc quan trọng của cuộc đời, mình nhận ra Liên Minh Huyền Thoại luôn là một phần không thể tách rời. Và hôm nay, khi tổ chức và các em trong đội cần một người kinh nghiệm đứng cạnh, SofM muốn sống hết mình với đam mê thêm một lần nữa.

Đã có lúc SofM nghi ngờ khả năng của bản thân, nghi ngờ lý do khiến mình muốn quay lại. Nhưng cuộc đời có mấy lần 10 năm và đặc biệt có các bạn thân yêu đã tiếp thêm động lực", tuyển thủ viết trên trang Facebook chính thức.

Bắt đầu tham gia đấu trường chuyên nghiệp từ năm 14 tuổi, người chơi sinh năm 1998 là một trong những game thủ Việt Nam thành công nhất lịch sử. Ngoài những danh hiệu trong nước, SofM còn thành công khi xuất ngoại, để lại nhiều dấu ấn ở LPL (giải vô địch Trung Quốc). Thành tích cao nhất thần rừng Việt Nam giành được là vị trí Á quân ở CKTG 2020.

MVKE của SofM hiện là một trong 3 đại diện Việt Nam thi đấu tại LCP, giải vô địch châu Á - Thái Bình Dương. Năm vừa qua là mùa giải không thành công của các đội trong nước. MVKE không có danh hiệu nào đáng kể, mất cả vé đến MSI và Worlds.

Sự bổ sung SofM vào đội hình là nâng cấp lớn cho tổ chức từ Việt Nam. Ngoài vai trò bộ não chiến thuật, kỹ năng và khả năng phân tích trận đấu của tuyển thủ này vẫn ở trình độ cao.

