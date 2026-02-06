Galaxy S26 Ultra sẽ gây hụt hẫng?

Việc Galaxy S26 Ultra có thể không hỗ trợ Qi2 với nam châm tích hợp khiến nhiều người hụt hẫng, trong bối cảnh người dùng vẫn chờ đợi đột phá ở dòng S Ultra.

Galaxy S26 Ultra có thể không hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi2. Ảnh: Cnet.

Theo nguồn tin NieuweMobiel, mẫu Galaxy S26 Ultra có thể thiếu vòng nam châm tích hợp ở mặt lưng, đồng nghĩa điện thoại chỉ hỗ trợ đầy đủ chuẩn Qi2 với mặt lưng tương thích mua ngoài.

Đây vốn là một trong số ít nâng cấp đáng chú ý mà người dùng kỳ vọng sẽ xuất hiện trên thế hệ Galaxy Ultra tiếp theo. Nếu vậy, danh sách cải tiến và tính năng mới của Galaxy S26 Ultra có thể khó gây ấn tượng.

Trong nhiều năm qua, nhà sản xuất Hàn Quốc vẫn duy trì doanh số ổn định với dòng Galaxy Ultra. Đây thường là những mẫu điện thoại hiếm hoi lọt top 10 thiết bị bán chạy nhất thế giới bên cạnh dòng Galaxy A giá rẻ. Dù vậy, vấn đề mà Samsung đang đối mặt là sự thiếu đổi mới rõ rệt trong phân khúc cao cấp.

Vài năm qua, các mẫu flagship Galaxy được nâng cấp theo kiểu “nhỏ giọt”, thay đổi tối thiểu qua từng thế hệ để vẫn được coi là sản phẩm mới. Trong đó, một số tính năng được chờ đợi từ lâu vẫn vắng bóng, như chuẩn Qi2.

Với người dùng phổ thông, một trong những tính năng tiện ích khó thay thế trên iPhone trong nhiều năm qua chính là MagSafe. Hệ thống nam châm mặt lưng này không chỉ giúp sạc không dây thuận tiện, nó còn mở ra hệ sinh thái phụ kiện phong phú, từ ví, dock sạc đến giá đỡ.

MagSafe đã trở thành trải nghiệm khó từ bỏ với nhiều người dùng iPhone, trong đó có không ít người sở hữu hàng loạt phụ kiện tương thích. Vì vậy, sự xuất hiện của Pixelsnap hỗ trợ Qi2 từ Google từng được kỳ vọng là tín hiệu cho thấy Android cuối cùng cũng có giải pháp tương đương.

Trong trường hợp Galaxy S26 Ultra thiếu Qi2, người dùng vẫn có thể gắn phụ kiện từ tính thông qua ốp lưng hỗ trợ. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc trải nghiệm sẽ bị phụ thuộc vào phụ kiện của Samsung hoặc bên thứ ba.

Điều khiến nhiều người khó hiểu là Samsung hoàn toàn có đủ khả năng để vượt qua rào cản kỹ thuật hay chi phí nhằm tích hợp nam châm vào flagship của mình. Apple đã làm điều đó nhiều năm và những mẫu Pixel mới nhất cũng chứng minh việc áp dụng chuẩn Qi2 không gây đánh đổi đáng kể.

Một số thông số phần cứng khác trên các thế hệ Galaxy S Ultra gần đây cũng gây thất vọng. Trong đó, pin là điểm bị phàn nàn nhiều nhất khi gã khổng lồ Hàn Quốc vẫn duy trì dung lượng 5.000 mAh cho các flagship của mình, trong khi nhiều đối thủ đang tiến xa hơn với pin vượt mốc 8.000 mAh.