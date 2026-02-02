Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

'Cha đẻ Bitcoin' vừa bán 10.000 BTC?

  • Thứ hai, 2/2/2026 16:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mạng xã hội tại Việt Nam lan truyền tin cha đẻ Bitcoin "sống dậy" và đem bán 10.000 Bitcoin. Tuy nhiên thông tin trên không đúng sự thật.

Tượng Satoshi tại Budapest, Hungary. Ảnh: NY Post.

Ngày 2/2, nhiều trang mạng xã hội tại Việt Nam lan truyền thông tin ví của Satoshi Nakamoto bất ngờ sống dậy sau hàng chục năm. Đồng thời, cha đẻ Bitcoin có động thái chuyển tiền số trong ví của mình lên sàn giao dịch để đem bán. Số tiền vào khoảng 10.000 Bitcoin, tương đương 760.000 USD theo thị giá cùng ngày.

Thông tin nói trên nhanh chóng gây hoang mang khi lượng Bitcoin mà cá nhân (hoặc tổ chức) nói trên nắm giữ lên đến hơn 1 triệu đồng. Tài khoản này đã không hoạt động từ lâu. Nếu Satoshi thật sự bán tài sản số, nó là tin cực xấu cho ngành tiền số khi lượng BTC được đưa vào bể thanh khoản tăng mạnh, dẫn đến pha loãng và làm giảm giá trị.

bitcoin anh 1

Bài đăng lan truyền trên MXH tại Việt Nam.

Để tăng thêm sự tin cậy, những người đăng bài còn đính kèm ảnh chụp màn hình nền tảng theo dõi Arkham Intelligence tài khoản của cha đẻ Bitcoin. Bức ảnh mô tả tài khoản này có giao dịch chuyển đi 10.000 BTC. Thông tin xuất hiện lúc thị trường biến động, Bitcoin giảm sâu khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang,

Tuy nhiên thực tế, không có thao tác nào được thực hiện. Tra cứu trên Arkham Intelligence trả về kết quả ví của Satoshi vẫn trong trạng thái đóng băng như hàng chục năm qua. Hiện nó có khoảng 1,1 triệu Bitcoin, chủ yếu đến từ việc khai thác trên chuỗi khối trong giai đoạn đầu của blockchain này. Nếu quy đổi, cha đẻ BTC có hơn 80 tỷ USD tài sản, là một trong những người giàu nhất thế giới.

Các giao dịch trên ví của Satoshi chủ yếu là gửi tiền tới. Người hâm mộ, ủng hộ khắp thế giới đều có thể chủ động chuyển BTC đến đây và ghi dấu không thể bị xóa trên chuỗi khối.

Ngày 2/2, Bitcoin được giao dịch quanh mốc 76.000 USD. Đồng tiền số lớn nhất thế giới mất mốc bảo vệ 80.000 USD. Nó cũng rơi cùng nhịp với vàng khi thị trường tài chính có nhiều biến động giai đoạn vừa qua.

So với đỉnh xác lập 4 tháng trước, BTC giảm đến gần 40%. Vốn hóa đồng tiền số lớn nhất thế giới hiện ở khoảng 1.500 tỷ USD với 18 triệu đồng đã được khai thác.

Thông tin về loại tiền số trong bài viết không phải là lời khuyên đầu tư từ Tri Thức - Znews. Các loại tiền số luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.

Để blockchain không bị hiểu nhầm

Blockchain vẫn là lĩnh vực rất mới mẻ, dù mang đến tiềm năng thay đổi nhiều ngành công nghiệp. Phần lớn người quan sát nghĩ rằng blockchain gắn với tiền mã hóa cùng hàng loạt bê bối trong thị trường này, nhưng thực chất công nghệ chuỗi khối rộng hơn nhiều.

Mục Công nghệ giới thiệu những bài viết, cuốn sách hay nhất về blockchain để độc giả tìm hiểu thêm về công nghệ được đánh giá cao hiện nay.

Google Maps sắp có thay đổi lớn ở Việt Nam

Google Maps được cho đang cập nhật cách nhận diện và phân loại địa chỉ, dựa trên địa danh hành chính mới sau sắp xếp tại Việt Nam.

6 giờ trước

Gumayusi rời T1 là bão tố

Từ nhà vô địch thế giới, người chơi xạ thủ của HLE phải chịu cảnh trở thành đội hạng 10, bị loại ngay từ vòng bảng. Cơ hội thể hiện bản thân và lấy vé dự Asiad cũng hẹp dần.

6 giờ trước

CEO Nvidia nói về mối quan hệ với OpenAI

Nvidia xác nhận sẽ tham gia vòng gọi vốn mới của OpenAI, với CEO Jensen Huang hé lộ đây có thể là khoản đầu tư lớn nhất mà công ty chip AI này từng thực hiện

10 giờ trước

Hùng Phi

bitcoin Bitcoin Tiền mã hóa Arkham Intelligence Bitcoin Satoshi Nakamoto Znews Làm giảm giá trị

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Tinh nang gay phien toai tren iPhone hinh anh

Tính năng gây phiền toái trên iPhone

10 giờ trước 07:11 2/2/2026

0

Tính năng sàng lọc cuộc gọi trên iPhone giúp người dùng tránh cuộc gọi rác, nhưng cũng khiến giới giàu có và quyền lực khó chịu khi ngày càng khó liên lạc hơn trước.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý