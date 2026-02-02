'Cha đẻ Bitcoin' vừa bán 10.000 BTC?

Mạng xã hội tại Việt Nam lan truyền tin cha đẻ Bitcoin "sống dậy" và đem bán 10.000 Bitcoin. Tuy nhiên thông tin trên không đúng sự thật.

Tượng Satoshi tại Budapest, Hungary. Ảnh: NY Post.

Ngày 2/2, nhiều trang mạng xã hội tại Việt Nam lan truyền thông tin ví của Satoshi Nakamoto bất ngờ sống dậy sau hàng chục năm. Đồng thời, cha đẻ Bitcoin có động thái chuyển tiền số trong ví của mình lên sàn giao dịch để đem bán. Số tiền vào khoảng 10.000 Bitcoin, tương đương 760.000 USD theo thị giá cùng ngày.

Thông tin nói trên nhanh chóng gây hoang mang khi lượng Bitcoin mà cá nhân (hoặc tổ chức) nói trên nắm giữ lên đến hơn 1 triệu đồng. Tài khoản này đã không hoạt động từ lâu. Nếu Satoshi thật sự bán tài sản số, nó là tin cực xấu cho ngành tiền số khi lượng BTC được đưa vào bể thanh khoản tăng mạnh, dẫn đến pha loãng và làm giảm giá trị.

Bài đăng lan truyền trên MXH tại Việt Nam.

Để tăng thêm sự tin cậy, những người đăng bài còn đính kèm ảnh chụp màn hình nền tảng theo dõi Arkham Intelligence tài khoản của cha đẻ Bitcoin. Bức ảnh mô tả tài khoản này có giao dịch chuyển đi 10.000 BTC. Thông tin xuất hiện lúc thị trường biến động, Bitcoin giảm sâu khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang,

Tuy nhiên thực tế, không có thao tác nào được thực hiện. Tra cứu trên Arkham Intelligence trả về kết quả ví của Satoshi vẫn trong trạng thái đóng băng như hàng chục năm qua. Hiện nó có khoảng 1,1 triệu Bitcoin, chủ yếu đến từ việc khai thác trên chuỗi khối trong giai đoạn đầu của blockchain này. Nếu quy đổi, cha đẻ BTC có hơn 80 tỷ USD tài sản, là một trong những người giàu nhất thế giới.

Các giao dịch trên ví của Satoshi chủ yếu là gửi tiền tới. Người hâm mộ, ủng hộ khắp thế giới đều có thể chủ động chuyển BTC đến đây và ghi dấu không thể bị xóa trên chuỗi khối.

Ngày 2/2, Bitcoin được giao dịch quanh mốc 76.000 USD . Đồng tiền số lớn nhất thế giới mất mốc bảo vệ 80.000 USD . Nó cũng rơi cùng nhịp với vàng khi thị trường tài chính có nhiều biến động giai đoạn vừa qua.

So với đỉnh xác lập 4 tháng trước, BTC giảm đến gần 40%. Vốn hóa đồng tiền số lớn nhất thế giới hiện ở khoảng 1.500 tỷ USD với 18 triệu đồng đã được khai thác.

Thông tin về loại tiền số trong bài viết không phải là lời khuyên đầu tư từ Tri Thức - Znews. Các loại tiền số luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.