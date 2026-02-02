Gumayusi rời T1 là bão tố

Từ nhà vô địch thế giới, người chơi xạ thủ của HLE phải chịu cảnh trở thành đội hạng 10, bị loại ngay từ vòng bảng. Cơ hội thể hiện bản thân và lấy vé dự Asiad cũng hẹp dần.

Gumayusi đánh mất chính mình khi rời T1. Ảnh: LCK.

Mới 2 tháng trước, Gumayusi còn khoác trên mình màu áo đỏ, giương cao cúp vô địch thế giới ở Hàng Châu, Trung Quốc. Tại giải đấu đó, anh còn nhận được danh hiệu FMVP cho người chơi hay nhất. Từ đỉnh thế giới, không nhiều người có thể tưởng tượng đến viễn cảnh siêu xạ thủ này bị loại ngay từ vòng bảng LCK Cup.

Thất bại tai hại này không chỉ là thành tích kém ở giải đấu đầu mùa. Nó còn có thể là quân domino đầu tiên bị xô ngã, dẫn đến chuỗi hệ quả đáng sợ phía sau cho sự nghiệp của Gumayusi.

Khủng hoảng của HLE

Trong video thông báo về việc rời khỏi đội tuyển mình gắn bó từ lúc còn thực tập, Gumayusi cho biết anh muốn xây dựng di sản của riêng mình khi đã đạt gần như đầy đủ danh hiệu ở màu áo đỏ. Xạ thủ này trở thành AD Carry thành công nhất lịch sử với 3 lần vô địch thế giới liên tiếp. Thành tích này không dễ bị xô đổ trong lịch sử trò chơi.

Bến đỗ Gumayusi chọn đến là HLE. Đội tuyển được hỗ trợ bởi ngành hàng bảo hiểm của một trong những chaebol lớn nhất Hàn Quốc. Tổ chức này liên tục vung tiền để xây dựng đội Liên Minh Huyền Thoại với những tuyển thủ giàu thành tích những năm qua. Tuy nhiên, họ vẫn còn cách xa mục tiêu danh hiệu quốc tế. Đến HLE, Gumayusi được điền vào một đội hình đầy sao với Zeus, Kanavi, Zeka và Delight.

Đội hình đầy siêu sao của HLE lại xếp hạng 10/10 ở LCK Cup. Ảnh: LCK.

Vấn đề lớn nhất của tổ chức này là sự gắn kết. Họ thay đổi 2 vị trí quan trọng kèm với HLV trưởng. Do vậy, việc phối hợp nhuần nhuyễn vẫn cần thêm thời gian.

Điểm yếu này chưa thể hiện rõ nét ở Kespa Cup, giải đấu mang ý nghĩa giao hữu và nhiều đội không mang đội hình chính đến sự kiện. HLE thi đấu ổn, vào đến trận chung kết và chỉ để thua T1. Tuy nhiên sang đến LCK Cup, họ trình diễn bộ mặt đáng thất vọng. Vốn là hạt giống số 1 của bảng Baron, HLE lại kết thúc vòng bảng ở vị trí cuối cùng. Họ để thua T1, Gen.G và Nongshim.

Với thể thức của giải đầu năm, HLE trở thành đội hạng 10/10, chính thức bị loại khỏi sự kiện. Đây là kết quả không nhiều người nghĩ tới khi Gumayusi cập bến.

Gumayusi trả giá đắt

Trong thất bại của HLE, cựu xạ thủ của T1 trở thành trường hợp gây tiếc nuối nhất. Trong một đội hình chơi tệ đồng đều 5 vị trí, Gumayusi không thể hiện được nhiều. Ngoài việc anh tự mắc sai lầm, sự hỗ trợ và phối hợp đồng đội cũng chưa tạo ra cơ hội để người chơi này gây sát thương.

Đáng nói, chỉ 2 tháng trước, anh vừa giương cao chiếc cúp vô địch thế giới. Vậy mà hiện tại, Gumayusi sẽ phải ngồi nhà ít nhất 60 ngày nữa khi các đội LCK khác chiến đầu giành vé đến First Stand. Ở phía ngược lại, đội tuyển cũ của anh lại thể hiện bộ mặt ổn định bất ngờ. Vẫn giữ phong cách chơi mạo hiểm, chấp nhận rủi ro, nhưng T1 vẫn toàn thắng từ đầu mùa giải.

Gumayusi phải ngồi ngoài 2 tháng khi Peyz và Ruler tiếp tục chiến đấu cho tấm vé đến Asiad. Ảnh: LCK.

Peyz trong đội hình mới thi đấu chói sáng, là đầu ra sát thương quan trọng bên cạnh sự ổn định của Doran ở đường trên.

Việc không thi đấu trong 2 tháng tới còn có thể gây ảnh hưởng nhiều đến tương lai của Gumayusi. Liên đoàn Thể thao Điện tử Hàn Quốc (Kespa) đang có những bước chuẩn bị cho việc chọn lựa người chơi đại diện nước này dự Asiad ở Nhật Bản. Tại đại hội thể thao cấp châu lục, Liên Minh Huyền Thoại là một bộ môn thi đấu có huy chương, được tính vào thành tích tổng.

Nó đặc biệt quan trọng với các tuyển thủ Hàn Quốc khi đây là cơ hội để được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc, kéo dài sự nghiệp thi đấu. Năm 2022, Zeus, Kanavi, Faker, Chovy, Ruler và Keria đã giành được vinh dự này. Sau 4 năm, cánh cửa mới một lần nữa mở ra với toàn bộ giải đấu.

Gumayusi là một trong những người chơi được kỳ vọng nhất. Giữa năm 2022 cũng là giai đoạn phong độ của anh xuống thấp. Người chơi này cùng Oner không được chọn vào đội tuyển quốc gia, đánh mất tấm vé quan trọng. Đến mùa giải này, phong độ và thành tích tệ hại ở LCK Cup một lần nữa có thể kéo xạ thủ này khỏi danh sách. Peyz của T1 và Ruler tại Gen.G mới là những ứng cử viên sáng nhất hiện tại.

Asiad diễn ra vào tháng 9. Việc tuyển chọn và tập luyện có thể bắt đầu trước đó nửa năm. Với việc ngồi ngoài 2 tháng, đến ít nhất tháng 4 HLE và Gumayusi mới có cơ hội thể hiện. Cửa sổ thời gian dành cho anh là rất ít trong khi cả Ruler và Peyz đều giai đoạn thi đấu quốc tế để thể hiện.