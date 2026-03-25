Lời kể của hai người hùng phá mái tôn, cứu 7 người

Nhờ sự hỗ trợ của người dân và lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH, nhiều người sống trong ngôi nhà 7 tầng xảy ra hỏa hoạn trên đường Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) đã thoát nạn.

Khoảng 17h40 ngày 24/3, tại số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội), xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bùng phát tại khu vực tầng hai ngôi nhà 7 tầng. Do bên trong chứa nhiều đồ đạc dễ cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm cột khói đen cuồn cuộn khiến nhiều người hoảng hốt.

Phát hiện có cháy, anh P.C.T (SN 1994, sinh sống tại ngôi nhà) hô hoán mọi người xung quanh báo cho lực lượng PCCC&CNCH. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ngoài anh T. còn có 6 người khác là bố, mẹ, vợ, ba người con của anh T, cùng một người phụ nữ mắc kẹt bên trong.

Lửa bùng lên dữ dội tại tầng hai ngôi nhà.

Nghe tiếng hô hoán, một số công nhân xây dựng ở nhà kế bên đã nhanh chóng tham gia hỗ trợ cứu người.

“Trong lúc tôi và mọi người đang ở nhà kế bên thì con chủ nhà hô hoán thông báo cháy và nói có người mắc kẹt bên trong nên nhờ sự giúp đỡ. Chúng tôi dùng thanh giáo phá cửa cho thoát bớt khói. Sau đó mọi người tập trung lên tầng thượng hỗ trợ” - anh Nguyễn Văn Đáp, người tham gia giúp đỡ, nói.

Nhiều người tham gia hỗ trợ giúp đỡ cứu người mắc kẹt.

Lúc này, anh T. và một nam thanh niên trèo lên mái ngôi nhà đang cháy và được mọi người đã hỗ trợ búa để phá mái tôn, tạo lối thoát, đưa thang xuống để bố, mẹ ra ngoài.

Sau đó, anh Đáp cùng mọi người dùng cây gỗ và thang tre để làm lối đi đưa bố mẹ anh T. sang nhà bên cạnh an toàn.

Anh Đáp - người tham gia hỗ trợ.

Một người tham gia giúp đỡ khác là anh Nguyễn Văn Cường nói, người chồng (anh T. - PV) đã liên lạc được với vợ và xác định được nơi mắc kẹt.

Nhờ sự giúp đỡ của lực lượng PCCC&CNCH đã tìm thấy những người còn lại đang mắc kẹt, trong đó có vợ anh T. và 3 cháu nhỏ.

“Lúc đưa được cháu nhỏ ra ngoài và biết là không còn ai mắc kẹt bên trong thì chúng tôi rất mừng. Mọi người đều vỗ tay”, anh Cường nói.

Như tin đã đưa, khoảng 17h52 cùng ngày, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại ngôi nhà kể trên. Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội CC&CNCH khu vực số 12 và Đội CC&CNCH khu vực số 9 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ...

Sau khoảng 8 phút, Đội CC&CNCH khu vực số 12 tiếp cận hiện trường vụ cháy, qua công tác trinh sát, nắm tình hình ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 5 tầng nổi, một tầng lửng, một tầng tum, đám cháy đang phát triển mạnh tại tầng lửng có nhiều khói khí độc phát tán lên các tầng phía trên và có người mắc kẹt bên trong.

Chỉ huy chữa cháy đã triển khai một mũi tổ chức chữa cháy khu vực tầng lửng, ngăn chặn cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà xung quanh, một mũi sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận khu vực bên trong để tìm kiếm, cứu người bị nạn, một mũi tiếp cận hiện trường qua nhà bên cạnh.

Đến khoảng 18h18, toàn bộ 7 người (trong đó có 2 người già và 3 trẻ nhỏ) được đưa ra ngoài an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế, hiện sức khỏe đã ổn định.