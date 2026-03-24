Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy lớn kèm tiếng nổ tại nhà xưởng công ty ở TP.HCM

  • Thứ ba, 24/3/2026 21:48 (GMT+7)
Tối 24/3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH H.T.K (phường Chánh Hiệp, TP.HCM - trước là TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Do bên trong chứa nhiều hóa chất, đám cháy bùng phát dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân khu vực hoảng loạn.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Khu vực 30, thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động 7 xe chuyên dụng cùng 30 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Diện tích nhà xưởng cháy của Công ty TNHH H.T.K rộng khoảng 200 m2. Cột khói đen do hóa chất cháy tạo ra có thể nhìn thấy từ xa.

Sau gần 30 phút nỗ lực triển khai đội hình vây ráp, đến 18h cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế. Hiện, cơ quan chức năng đang phun nước để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Rất may mắn, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhà xưởng bị thiêu rụi, đổ sập.

Được biết, trước đây nhà xưởng này được công ty H.T.K dùng để chứa vải, hàng may sẵn, giày dép... Gần đây, nhà xưởng đang tạm dừng hoạt động thì xảy ra cháy. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vov.vn/xa-hoi/chay-lon-kem-tieng-no-tai-nha-xuong-cong-ty-o-tphcm-post1278341.vov

VOV

cháy lớn TP.HCM Bình Dương Chánh Hiệp Nhà xưởng May sẵn Tiếng nổ Vây ráp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý