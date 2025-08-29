Lời kể ám ảnh từ vụ xả súng ở Mỹ

Các nhân chứng trong vụ xả súng hàng loạt ở Minneapolis (Mỹ) đã mô tả lại cảnh tượng kinh hoàng sau khi kẻ tấn công mang 3 khẩu súng xả đạn vào sáng 27/8.

Weston Halsne, 10 tuổi, cho biết bạn của cậu bé đã bị trúng đạn khi đang bảo vệ cậu. Ảnh: CBS News.

Hai trẻ em thiệt mạng và 17 người khác bị thương trong vụ xả súng mà FBI coi là tội ác thù ghét chống lại Công giáo, BBC đưa tin.

Kẻ tấn công, được xác định là Robin Westman (23 tuổi), sau đó đã tự sát bằng súng. Giới chức chưa công bố động cơ gây án.

Một cậu bé kể rằng mình được bạn che chở, nhưng sau đó người bạn này bị trúng đạn.

“Bạn cháu bị bắn vào lưng”

Weston Halsne, 10 tuổi, kể với đài WCCO rằng bạn cậu bé đã nằm đè lên và che chắn cho cậu.

“Cháu chỉ ngồi cách cửa sổ kính màu khoảng hai ghế thôi. Bạn cháu, Victor, đã cứu cháu. Cậu ấy nằm lên người cháu, nhưng cậu ấy bị bắn trúng”, Weston cho biết.

“Bạn cháu bị bắn vào lưng và được đưa vào viện… Cháu rất lo sợ, nhưng giờ cháu nghĩ cậu ấy ổn rồi”, Weston nói.

Cậu bé chia sẻ thêm rằng cậu và các bạn thường xuyên được hướng dẫn cách ứng phó với tình huống xả súng, nhưng không phải trong bối cảnh ở nhà thờ.

“Chúng cháu tập luyện hàng tháng, nhưng ở trường học, không phải nhà thờ”, cậu bé nói.

Các gia đình và người thân đoàn tụ bên ngoài rào chắn sau vụ xả súng. Ảnh: Reuters.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm đã mang 3 khẩu súng đến trường Công giáo Annunciation ở phía nam Minneapolis, bang Minnesota.

Westman tiến đến nhà thờ cùng tên nằm cạnh trường, rồi dùng súng bắn liên tiếp vào cửa kính. Thời điểm đó có đông học sinh và giáo viên dự lễ cầu nguyện đánh dấu tuần đầu tiên của năm học.

Cảnh sát cũng phát hiện một quả bom khói tại hiện trường.

"Thật khủng khiếp"

Một số người dân địa phương kể lại ban đầu, họ bối rối khi nghe thấy tiếng súng nổ. Mike Garrity nói với NBC News rằng anh tưởng đó là tiếng súng bắn đinh tại một công trường xây dựng gần đó.

“Tôi đã nói rằng không thể nào đó lại là tiếng súng, vì có quá nhiều”, Bill Bienemann, sống cách hiện trường hai dãy phố, kể.

Trong khi đó, PJ Mudd, đang làm việc trong nhà gần đó, nói với Wall Street Journal rằng ông nghe thấy 3 tiếng nổ lớn. “Đột nhiên tôi nhận ra - đó là một vụ nổ súng”.

Sau đó, ông Mudd chạy tới nhà thờ và thấy 3 băng đạn rơi trên mặt đất.

Các nhân chứng, trong đó có ông Garrity, mô tả cảnh tượng kinh hoàng khi những đứa trẻ chạy ra từ nhà thờ trong tình trạng bê bết máu.

Một người hàng xóm khác, Patrick Scallen, nói với BBC rằng anh thấy 3 đứa trẻ chạy ra - trong đó có một bé gái bị thương ở đầu.

“Cô bé liên tục nói: ‘Làm ơn nắm tay cháu, đừng bỏ cháu’, và tôi đã nói rằng tôi sẽ không đi đâu cả”, anh kể lại.

Một bảo mẫu làm việc gần đó cho biết cô nhẹ nhõm khi thấy một số trẻ em ra ngoài an toàn, nhưng chỉ riêng việc nhìn thấy "vẻ mặt của chúng" cũng đủ khiến cô lo lắng.

“Bạn có thể xem video trên mạng, nhưng nó không thể so sánh với việc tận mắt chứng kiến”, Madee Brandt nói với NBC. “Nó thật khủng khiếp… thật đáng sợ”.

Hàng trăm người đã tham dự buổi cầu nguyện cho các nạn nhân vào tối 27/8 (theo giờ địa phương) tại một ngôi trường khác gần đó.

Một số người bị thương trong vụ xả súng đang hồi phục, một số khác đã xuất viện.

Một người mẹ nói với CNN rằng cô cảm thấy nhẹ nhõm vì con mình không bị thương, nhưng hiện tại “có nhiều cảm xúc lẫn lộn”.

“Tôi rất buồn và tức giận khi chuyện này lại xảy ra ở bất kỳ trường học nào”, Carla Maldonado chia sẻ. "Số sinh mạng bị mất đi là quá nhiều. Chỉ một sinh mạng thôi cũng đã quá nhiều rồi. Không thể chấp nhận được”.

Westman khoe các băng đạn ghi lời lẽ thù hận trên mạng xã hội. Ảnh: Vox News.

Thống đốc bang Minnesota, Tim Walz, cũng bày tỏ quan điểm tương tự, cho rằng tình trạng này “xảy ra quá thường xuyên - không chỉ ở Minnesota mà trên khắp nước Mỹ”.

Thảm kịch sáng 27/8 là vụ nổ súng thứ 4 chỉ trong 24 giờ qua tại Minneapolis, thành phố đông dân nhất bang Minnesota, khiến tổng cộng 5 người bị bắn chết, ít nhất 25 người bị thương. Mỹ đã ghi nhận hơn 140 vụ nổ súng tại các trường tiểu học và trung học kể từ đầu năm.

Ông Walz nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhóm của ông đã gửi “lời chia buồn sâu sắc” và đề nghị hỗ trợ.

Sau đó, ông Trump thông báo quốc kỳ Mỹ sẽ được treo rủ tại Nhà Trắng để tưởng niệm các nạn nhân.

Giáo hoàng Leo XIV - vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên - cũng bày tỏ sự thương tiếc, nói rằng ông “rất đau buồn” trước vụ tấn công.

Trong cuộc họp báo hôm 27/8, cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’Hara thông tin kẻ tấn công không có “tiền án tiền sự lớn” và hành động một mình.

Cảnh sát cho biết họ tìm thấy một “bản tuyên ngôn” mà Westman đã hẹn giờ để đăng trên YouTube cùng thời điểm xảy ra vụ xả súng. FBI đã hỗ trợ nhà chức trách và gỡ bỏ.

Loạt video khác trên trang cá nhân cho thấy tay súng đăng những lời lẽ bất mãn, oán hận. Westman thậm chí khoe bản vẽ tay sơ đồ bên trong nhà thờ, kèm loạt băng đạn ghi những dòng như: "Dành cho đám trẻ", "Chúa của các người ở đâu?"

Theo hồ sơ tòa án bang Minnesota, tên của Westman được đổi hợp pháp từ Robert sang Robin vào năm 2020. Trong đơn, thẩm phán ghi: “Đứa trẻ này tự nhận mình là nữ và muốn tên gọi phản ánh điều đó”.

Các giấy tờ pháp lý sau đó xác nhận Westman là nữ, nhưng Giám đốc FBI Kash Patel vẫn nói rằng nghi phạm là nam.