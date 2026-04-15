Lợi ích không ngờ khi uống sữa trước khi ngủ

Một ly sữa buổi tối có thể giúp cải thiện giấc ngủ, bổ sung dưỡng chất và hỗ trợ phát triển toàn diện, đặc biệt có lợi với trẻ em và phụ nữ mang thai.

Rất nhiều gia đình duy trì thói quen uống sữa trước khi ngủ. Từ người lớn, phụ nữ mang thai đến trẻ nhỏ, ly sữa ấm dường như trở thành lựa chọn quen thuộc để thư giãn và dễ ngủ hơn.

Lợi ích khi uống sữa buổi tối

Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe khi uống một cốc sữa ấm trước khi ngủ:

Giúp ngủ ngon hơn

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người có thói quen uống sữa trước khi đi ngủ. Theo Healthline, sữa có chứa tryptophan, loại axit amin giúp cơ thể sản sinh serotonin và melatonin, hai hormone đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa giấc ngủ. Vì vậy, uống sữa (đặc biệt là sữa ấm) có thể giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Giảm căng thẳng

Theo Health Shots, uống một cốc sữa ấm trước khi đi ngủ là cách hiệu quả giúp bạn giảm căng thẳng. Protein lactium trong sữa có thể xoa dịu cơ thể bằng cách giảm huyết áp, thư giãn cơ bắp và giảm mức cortisol, loại hormone được cơ thể tiết ra khi bị căng thẳng. Lactium có thể ảnh hưởng đến thụ thể não để giúp kiểm soát căng thẳng và lo lắng. Điều này đặc biệt có lợi với những người thường xuyên mất ngủ hoặc ngủ không sâu giấc.

Hỗ trợ hồi phục cơ thể và cơ bắp

Bên cạnh tác dụng cải thiện giấc ngủ, sữa còn cung cấp protein, đặc biệt là casein, loại protein tiêu hóa chậm, giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất trong suốt thời gian ngủ. Điều này giúp nuôi dưỡng cơ bắp suốt đêm, hỗ trợ phục hồi sau vận động. Điều này rất tốt cho người cần phục hồi sức khỏe, người tập luyện thể thao, trẻ em đang trong giai đoạn phát triển.

Bổ sung canxi

Ngoài ra, lượng canxi dồi dào trong sữa cũng góp phần hỗ trợ hệ xương chắc khỏe, nhất là khi cơ thể bước vào giai đoạn tái tạo mạnh vào ban đêm, đặc biệt quan trọng với trẻ em và phụ nữ mang thai.

Uống sữa đúng cách trước khi ngủ rất có lợi cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ. Ảnh: Shutterstock.

Giảm cảm giác đói về đêm

Một ly sữa nhỏ giúp no nhẹ, hạn chế ăn vặt ban đêm, yếu tố có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và cân nặng.

Nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh

Theo First Cry Parenting, uống sữa vào buổi tối có thể mang lại nhiều lợi ích cho da. Thường xuyên uống sữa có thể cải thiện tình trạng da, giúp da trông trẻ trung hơn. Sữa chứa vitamin B12 giúp ngăn ngừa sự mất độ đàn hồi và collagen của da, mang lại vẻ rạng rỡ và tươi tắn. Vitamin A có trong sữa có thể thúc đẩy sự hình thành tế bào mới và giúp chống lại nhiều bệnh về da, giúp da sáng mịn và không tì vết.

Mẹ và bé nên uống sữa buổi tối thế nào để đạt hiệu quả tối đa?

Theo Hiệp hội Giấc ngủ Quốc gia Mỹ, với phụ nữ mang thai, sữa là nguồn bổ sung canxi và protein quan trọng, giúp mẹ duy trì sức khỏe và hỗ trợ sự phát triển của thai nhi. Một ly sữa ấm vào buổi tối không chỉ giúp ngủ ngon hơn mà còn giảm căng thẳng sau một ngày dài. Tuy nhiên, mẹ chỉ nên uống lượng vừa phải, nên uống trước khi ngủ khoảng 1-2 giờ để hạn chế đầy bụng, khó tiêu, dễ thức giấc giữa đêm do buồn tiểu.

Với trẻ nhỏ, uống sữa buổi tối có thể hỗ trợ trẻ ngủ sâu hơn, hỗ trợ kích thích phát triển chiều cao, bổ sung năng lượng trước khi ngủ. Thời điểm phù hợp là trước khi ngủ khoảng một giờ. Sau khi uống, cha mẹ nên cho trẻ vệ sinh răng miệng để tránh nguy cơ sâu răng.

Ai nên hạn chế uống sữa vào buổi tối?

Dù mang lại nhiều lợi ích, uống sữa buổi tối không phù hợp với một số nhóm người:

Người không dung nạp lactose

Người dễ đầy bụng, rối loạn tiêu hóa

Người có thói quen tiểu đêm nhiều

Trong những trường hợp này, có thể thay thế bằng sữa không lactose hoặc các loại sữa hạt để giảm tác dụng phụ.