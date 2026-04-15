Giải nhiệt, nhuận tràng với rau mồng tơi

  • Thứ tư, 15/4/2026 15:29 (GMT+7)
Rau mồng tơi là loại rau quen thuộc, giàu chất xơ hòa tan, vitamin và khoáng chất.

Phụ nữ sau khi sinh ít sữa nên ăn rau mồng tơi.

Nhờ đặc tính thanh nhiệt, làm mát và hỗ trợ nhuận tràng, loại rau này thường được sử dụng trong chế độ ăn để cải thiện tiêu hóa và giảm táo bón tự nhiên.

Mồng tơi còn có tên là tơi tía. Sách thuốc của Tuệ Tĩnh gọi mồng tơi là tầm tơi. Sách thuốc Trung Quốc gọi là lạc quỳ. Do mồng tơi là loài dây leo nên còn có tên là đằng quỳ.

Theo Đông y, rau mồng tơi có vị chua ngọt, tính mát, không độc, vào 5 kinh tâm (can, tỳ, đại tràng và tiểu tràng), có tác dụng thanh nhiệt, hoạt tràng, lương huyết, giải độc; dùng chữa đại tiện bí kết, đại tiện xuất huyết, tiểu tiện không thông, tiểu dắt, tiểu nhỏ giọt, kiết lỵ, ban chẩn, mụn nhọt...

Bài thuốc từ rau mồng tơi

Giải nhiệt, trợ tiêu hóa, giảm táo bón: Lá mồng tơi, lượng vừa đủ, rửa sạch, giã nát, lọc lấy nước cốt uống. Hoặc dùng rau mồng tơi 1 bó, thêm gia vị, nấu thành món canh ăn trong bữa cơm.

Tiểu tiện bất lợi, tiểu buốt, tiểu dắt: Rau mồng tơi tươi 200g, sắc nước uống trong ngày.

Chảy máu cam do huyết nhiệt: Mồng tơi tươi, giã nát, dùng bông thấm nước cốt nhét vào lỗ mũi.

Chữa bỏng: Rau mồng tơi tươi, giã nát, lấy nước bôi lên chỗ da bị bỏng.

Lợi sữa: Phụ nữ sau khi sinh ít sữa nên ăn rau mồng tơi.

Chữa đinh nhọt, mụn trứng cá: Lá rau mồng tơi tươi, giã nát, đắp vào chỗ bị bệnh, ngày thay thuốc 2-3 lần.

Ngực bồn chồn, đầy tức: Rau mồng tơi 100g, sắc lấy nước đặc, hòa thêm chút rượu trắng vào uống (uống ấm).

Ngoại thương xuất huyết: Rau mồng tơi trộn với đường phèn, giã nát, đắp vào nơi tổn thương.

Đại tiện xuất huyết kinh niên: Rau mồng tơi 30g, gà mái già 1 con (bỏ đầu, chân, nội tạng), hầm lên ăn (sau khi thịt gà chín cho mồng tơi vào nấu thêm 10 phút là được).

Khớp xương tay chân đau nhức do phong thấp: Rau mồng tơi cả cây 100g, móng chân giò 1 cái, hầm với nước và rượu cho chín làm món ăn trong bữa cơm hàng ngày.

Bệnh của thời thức ăn tiện lợi

Cuốn sách Bệnh của thời thức ăn tiện lợi giải thích nguyên nhân gây ra tất cả bệnh mạn tính, cách thực phẩm tiện lợi đã tác động đến chúng dẫn đến tổn hại cho sức khỏe, nền kinh tế và môi trường, từ đó đề xuất giải pháp để chữa lành cho con người.

Đi khám vì 2 dấu hiệu lạ, người phụ nữ phát hiện mắc ung thư thận

Đau bụng âm ỉ quanh rốn kéo dài nhưng không có biểu hiện điển hình, người phụ nữ 41 tuổi đi khám và bất ngờ được phát hiện bướu thận giai đoạn sớm, kịp thời điều trị bằng phẫu thuật nội soi bảo tồn thận.

2 giờ trước

Việt Nam có rau dân dã nấu canh ngọt lịm, canxi gấp 10 lần thịt bò

Không chỉ giúp thanh nhiệt, giải độc và bổ sung dưỡng chất, rau dền đỏ được xem là loại rau phổ biến của mùa hè có nhiều lợi ích cho tim mạch, tiêu hóa và thị lực khi được ăn đúng cách.

4 giờ trước

Lây bệnh từ cháu, người phụ nữ nhập viện với hàng loạt biến chứng

Từ sốt cao, ho, mệt mỏi, tình trạng người phụ nữ nhanh chóng xấu đi với nhiều biến chứng, phải chuyển viện để điều trị tích cực.

4 giờ trước

DS Mai Thu Thủy / Sức Khỏe Đời Sống

    Điều gì xảy ra khi uống nước dừa liên tục

    1 giờ trước 14:40 15/4/2026

    Nước dừa là thức uống tự nhiên giúp giải nhiệt và bổ sung nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc uống thường xuyên với lượng lớn có thực sự tốt vẫn là điều nhiều người băn khoăn. Hiểu rõ lợi ích và rủi ro của nước dừa sẽ giúp bạn sử dụng loại đồ uống này hợp lý hơn.

    Điều gì xảy ra với cơ thể khi đột quỵ?

    7 giờ trước 09:14 15/4/2026

    Mỗi phút sau khi bị đột quỵ, não bộ mất đi khoảng 2 triệu tế bào. Bỏ lỡ giờ vàng, người bệnh có thể đối mặt với tổn thương não vĩnh viễn, mất khả năng sống độc lập, nguy hiểm tính mạng.

