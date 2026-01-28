Lời đề nghị khó tin dành cho Dembele

Tiền đạo Ousmane Dembele hoàn toàn có thể sang Saudi Arabia chơi bóng trong thời gian tới.

Các CLB Saudi Arabia nhăm nhe chiêu mộ Dembele.

Dù còn hợp đồng với Paris Saint-Germain đến tháng 6/2028, tương lai của Ousmane Dembele tại sân Parc des Princes trở nên khó đoán hơn bao giờ hết, trong bối cảnh các cuộc đàm phán gia hạn lâm vào bế tắc vì vấn đề lương bổng.

Ngôi sao người Pháp hiểu rõ giá trị của mình tại PSG. Những yêu cầu tài chính cao từ phía anh và người đại diện khiến ban lãnh đạo đội bóng thủ đô gặp khó. PSG muốn giữ chân ngôi sao số một, nhưng cũng phải cân nhắc tới cấu trúc quỹ lương và kế hoạch dài hạn, đặc biệt khi từng trả giá đắt vì chính sách chi tiêu thiếu kiểm soát trong quá khứ.

Trong bối cảnh đó, Saudi Arabia xuất hiện như một thế lực thật sự. Các CLB ở quốc gia Trung Đông này tiếp tục thể hiện tham vọng lớn, sẵn sàng chi ra những khoản tiền khổng lồ để thu hút các ngôi sao hàng đầu thế giới.

Với Dembele, những lời đề nghị được đồn đoán có thể chạm ngưỡng gần 100 triệu euro, kèm mức lương vượt xa khả năng đáp ứng của PSG, đủ sức khiến cả cầu thủ lẫn nhà đương kim vô địch Champions League phải cân nhắc nghiêm túc.

Nếu thương vụ xảy ra, đây không chỉ là một bản hợp đồng bom tấn, mà còn là tuyên bố mạnh mẽ của Saudi Arabia với bóng đá châu Âu. Việc một ngôi sao đang là đương kim chủ nhân Quả bóng vàng rời các giải đấu hàng đầu để sang Saudi Pro League sẽ tạo ra tiền lệ lớn, buộc các CLB châu Âu phải đối mặt với cuộc cạnh tranh tài chính ngày càng khốc liệt.