Lời đề nghị 'béo bở' có thể khiến Lewandowski rời Barcelona

  • Thứ tư, 13/8/2025 06:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Robert Lewandowski cân nhắc rời Barcelona hè này sau khi nhận được đề nghị với mức lương hậu hĩnh, lên tới 50 triệu euro/năm từ Saudi Arabia.

Lewandowski có thể chia tay Barca hè này.

Theo El Nacional, Lewandowski vừa nhận được lời đề nghị hợp đồng kéo dài 2 năm, tổng giá trị 100 triệu euro từ một đội bóng Saudi Pro League. Ngoài mức lương khủng, anh và gia đình còn được hứa hẹn hàng loạt đãi ngộ đặc biệt.

Thông tin khiến nội bộ Barca lo lắng. Trong kế hoạch của HLV Hansi Flick, Lewandowski vẫn là mảnh ghép then chốt, bất chấp sự xuất hiện của Marcus Rashford. Giám đốc Thể thao Deco muốn tiền đạo 37 tuổi sớm quyết định để CLB chủ động trong kế hoạch chuyển nhượng.

Tiền đạo người Ba Lan sẽ bước sang tuổi 37 vào cuối tháng này. Anh còn hợp đồng với Barca đến mùa hè năm sau. Dù tuổi cao, Lewandowski vẫn duy trì phong độ ấn tượng, ghi tới 42 bàn sau 52 trận trên mọi đấu trường mùa trước.

Hồi tháng 6, Lewandowski từng khẳng định: "Tôi sẽ ở lại mùa tới. Giờ đây tôi chỉ nghĩ về Barcelona. Mùa sau chúng tôi sẽ mạnh hơn, thể lực của tôi vẫn rất tốt".

Thậm chí, anh còn tiết lộ: "Tôi kiểm tra thường xuyên, hiện tại tuổi sinh học của tôi là 30, hoàn toàn phù hợp với cảm giác cơ thể. Cuối cùng, tất cả phụ thuộc vào trái tim và lý trí mách bảo".

Hiện tại, trung phong người Ba Lan gặp chấn thương nhẹ ở chân phải, thậm chí có thể phải nghỉ vòng khai màn La Liga mùa 2025/26.

Với việc Robert Lewandowski vắng mặt vì chấn thương, Marcus Rashford chắc chắn sẽ có suất đá chính ở giai đoạn đầu mùa giải của Barcelona.

Cú sốc vừa ập xuống Barcelona sau khi UEFA ra thông báo kỷ luật liên quan đến trận đấu cúp châu Âu cuối cùng của CLB - gặp Inter Milan ở bán kết lượt về Champions League mùa 2024/25.

Tưởng như chạm tới bên kia sườn dốc sự nghiệp, Robert Lewandowski lặng lẽ hồi sinh ở mùa giải 2024/25. Trong hệ thống của Hansi Flick, anh là mũi nhọn giàu kinh nghiệm, thông minh và lạnh lùng đến đáng sợ.

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

    Robert Lewandowski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ba Lan hiện khoác áo CLB Bayern Munich. Sau khi cùng Lech Poznan đăng quang Giải VĐQG Ba Lan và bản thân giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2009/2010, Lewandowski lần lượt chuyển sang đầu quân cho 2 gã khổng lồ của bóng đá Đức, Borussia Dortmund và Bayern Munich. Trong màu áo tuyển Ba Lan, Lewandowski có trận đấu đầu tiên vào tháng 9/2008. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐTQG nước này

    Bạn có biết: Lewandowski sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Cha anh, ông Krzysztof là nhà vô địch Judo quốc gia và có thời gian chơi bóng cho CLB hạng 2 Ba Lan Hutnik Warszawa, trong khi mẹ anh - bà Iwona - cũng từng khoác áo đội bóng chuyền AZS Warszaw.

    • Ngày sinh: 21/08/1988
    • Quê quán: Warsaw, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Câu lạc bộ: Bayern Munich (Đức)

Việc Donnarumma bị buộc rời đi ngay sau khi giúp PSG đạt cú ăn bốn lịch sử mùa trước (Ligue 1, Coupe de France, Champions League, Trophée des Champions), là một bất ngờ lớn và mang lại nhiều tiếc nuối.

