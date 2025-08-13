Lời đề nghị 'béo bở' có thể khiến Lewandowski rời Barcelona

Robert Lewandowski cân nhắc rời Barcelona hè này sau khi nhận được đề nghị với mức lương hậu hĩnh, lên tới 50 triệu euro/năm từ Saudi Arabia.

Lewandowski có thể chia tay Barca hè này.

Theo El Nacional, Lewandowski vừa nhận được lời đề nghị hợp đồng kéo dài 2 năm, tổng giá trị 100 triệu euro từ một đội bóng Saudi Pro League. Ngoài mức lương khủng, anh và gia đình còn được hứa hẹn hàng loạt đãi ngộ đặc biệt.

Thông tin khiến nội bộ Barca lo lắng. Trong kế hoạch của HLV Hansi Flick, Lewandowski vẫn là mảnh ghép then chốt, bất chấp sự xuất hiện của Marcus Rashford. Giám đốc Thể thao Deco muốn tiền đạo 37 tuổi sớm quyết định để CLB chủ động trong kế hoạch chuyển nhượng.

Tiền đạo người Ba Lan sẽ bước sang tuổi 37 vào cuối tháng này. Anh còn hợp đồng với Barca đến mùa hè năm sau. Dù tuổi cao, Lewandowski vẫn duy trì phong độ ấn tượng, ghi tới 42 bàn sau 52 trận trên mọi đấu trường mùa trước.

Hồi tháng 6, Lewandowski từng khẳng định: "Tôi sẽ ở lại mùa tới. Giờ đây tôi chỉ nghĩ về Barcelona. Mùa sau chúng tôi sẽ mạnh hơn, thể lực của tôi vẫn rất tốt".

Thậm chí, anh còn tiết lộ: "Tôi kiểm tra thường xuyên, hiện tại tuổi sinh học của tôi là 30, hoàn toàn phù hợp với cảm giác cơ thể. Cuối cùng, tất cả phụ thuộc vào trái tim và lý trí mách bảo".

Hiện tại, trung phong người Ba Lan gặp chấn thương nhẹ ở chân phải, thậm chí có thể phải nghỉ vòng khai màn La Liga mùa 2025/26.