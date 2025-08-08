Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Yamal và Lewandowski bị UEFA phạt

  • Thứ sáu, 8/8/2025 22:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cú sốc vừa ập xuống Barcelona sau khi UEFA ra thông báo kỷ luật liên quan đến trận đấu cúp châu Âu cuối cùng của CLB - gặp Inter Milan ở bán kết lượt về Champions League mùa 2024/25.

Lamine Yamal vừa bị UEFA phạt.

Theo quyết định từ Ủy ban Kiểm soát, Đạo đức và Kỷ luật, hai ngôi sao Lamine Yamal và Robert Lewandowski mỗi người bị phạt 5.000 euro vì vi phạm quy định phòng chống doping. Cụ thể, cả hai không tuân thủ chỉ dẫn của cán bộ kiểm tra (Điều 21.8) và không lập tức có mặt tại trạm kiểm tra theo quy định (Điều 21.10(a)).

Không chỉ dừng ở cầu thủ, băng ghế huấn luyện Barca cũng chịu tổn thất nặng nề. HLV Hansi Flick bị phạt 20.000 euro và cấm chỉ đạo 1 trận tại các giải đấu cấp CLB của UEFA vì vi phạm nguyên tắc ứng xử chung và các quy tắc cơ bản về hành vi đúng mực.

Trợ lý Marcus Sorg nhận án phạt tương tự. Điều này đồng nghĩa trận đấu cúp châu Âu tiếp theo của Barca sẽ vắng cả Flick lẫn Sorg trên đường pitch.

Ngoài ra, đội bóng xứ Catalonia còn bị phạt thêm 5.250 euro vì hành vi ném vật thể và 2.500 euro vì để CĐV đốt pháo sáng trên khán đài. Toàn bộ án phạt có hiệu lực ngay lập tức, biến bầu không khí tại Camp Nou thêm phần căng thẳng trước khi Barca trở lại đấu trường châu Âu.

Hà Trang

