Lời cảnh báo về Neymar thành sự thật

Neymar tiếp tục gặp vấn đề sức khoẻ và sẽ vắng mặt ở trận đại chiến giữa Santos và Palmeiras sắp tới.

Thể trạng của Neymar bất ổn nhiều năm qua.

Neymar Jr. sẽ không ra sân trong trận clássico tâm điểm của vòng 32 Brasileirão Série A, giữa Santos và Palmeiras tại Allianz Parque vào rạng sáng ngày 7/11 tới. Quyết định này được HLV trưởng Santos, Juan Pablo Vojvoda, đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng ý kiến tham khảo từ đội ngũ y tế.

Hôm 2/11, Neymar trở lại sân cỏ sau quãng thời gian dài vắng bóng vì chấn thương, mang đến niềm vui lớn cho người hâm mộ và câu lạc bộ Santos. Trong trận hoà 1-1 thuộc vòng 31 giải VĐQG Brazil (Brasileirão) giữa Santos và Fortaleza, Neymar được HLV cho vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 68.

Đây là lần đầu tiên cựu sao Barca ra sân kể từ ngày 14/9, khi dính chấn thương nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu hàng tuần lễ. Thế nhưng, ngay sau trận, Neymar lại cảm thấy không khoẻ. Cộng thêm việc Santos sắp tới phải chơi trên mặt cỏ nhân tạo tại Allianz Parque, sân nhà của Palmeiras, HLV Juan Pablo Vojvoda không muốn mạo hiểm với sức khoẻ của Neymar.

Neymar tiếp tục gặp chấn thương.

Thể trạng bất ổn của Neymar khiến những lời cảnh báo trước đó từ HLV Ancelotti trở nên có cơ sở. Sau khi Neymar vừa trở lại thi đấu cho Santos sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng hồi tháng 9, có một chiến dịch kêu gọi anh trở lại đội tuyển quốc gia để dẫn dắt "Selecão" chinh phục World Cup 2026, với sự tham gia của các cựu danh thủ và nhà báo.

Tuy nhiên, danh sách triệu tập tuyển Brazil tháng 11 không có tên Neymar. Đồng thời, phát ngôn mới nhất của HLV Carlo Ancelotti tại buổi họp báo hôm 4/11 dập tắt mọi hy vọng. HLV Ancelotti ám chỉ thể trạng của Neymar không ổn, khi anh thường xuyên vật lộn với chấn thương và bị đánh giá thiếu sức bền.

Tại tuyển Brazil, không có ưu tiên cho bất cứ ai và mọi cầu thủ phải đáp ứng đòi hỏi khắc nghiệt về thể lực của bóng đá hiện đại. HLV Ancelotti cũng khẳng định chưa liên lạc lại với Neymar từ sau chấn thương. "Chúng ta có hơn 70 cầu thủ cạnh tranh khốc liệt. Neymar cần đạt 100% thể lực để trở thành một phần quan trọng", Ancelotti nói.