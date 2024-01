Loạt tác phẩm hiện thực được kỳ vọng năm 2024

Nối dài danh sách này là cuốn The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness của nhà tâm lý học xã hội Jonathan Haidt, đồng tác giả của cuốn sách ăn khách The Coddling of the American Mind. Đề cập đến đề tài gây tranh cãi, cuốn Magic Pill: The Extraordinary Benefits and Disturbing Risks of the New Weight Loss Drugs của Johann Hari được ra mắt vào tháng 5 sẽ giải thích lợi ích và rủi ro đáng lo ngại của các loại thuốc giảm cân mới, trong đó có Ozempic - loại thuốc được đồn đại có tác dụng “thần kỳ” giúp giảm cân. Ảnh: Amazon.