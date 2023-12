'Tuổi thơ dữ dội' vào bảng xếp hạng sách được yêu thích toàn cầu

Tại khu vực còn lại của châu Á và châu Đại Dương, tác phẩm có điểm số đánh giá cao nhất là Arkitek Jalanan của Teme Abdullah (Malaysia). Những cuốn sách được xếp hạng hàng đầu khác bao gồm A Wish in the Dark của Christina Soontornvat (Thái Lan), Pachinko của Min Jin Lee (Hàn Quốc), và tiểu thuyết Grandmasters of Demonic Cultivation: Mo Dao Zu Shi tập 3 của Mò Xiāng Tóng Xiù (Mặc Hương Đồng Khứu). Tác phẩm Việt Nam được độc giả thế giới biết đến nhiều nhất là Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán. Ảnh: Word FinderX.