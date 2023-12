8 bộ comic hay nhất trong lịch sử

Watchmen (1986-1987) có lẽ là tác phẩm truyện tranh mang tính biểu tượng nhất của Alan Moore. Cùng các nghệ sĩ Dave Gibbons và John Higgins, loạt truyện giống một sự châm biếm đen tối về thể loại siêu anh hùng bằng cách miêu tả một nhóm "anh hùng" mơ hồ về mặt đạo đức và nguy hiểm trong mỗi hành động. Ngay cả sự tương tác giữa các thành viên nhóm cũng có nhiều vấn đề không thể nói rõ. Cùng những tác phẩm như The Sandman và The Dark Knight Returns, Watchmen là một trong số ít truyện tranh đời đầu vào thời điểm đó được xếp hạng trong danh sách Sách bán chạy nhất của The New York Times (The New York Times Best Seller List).