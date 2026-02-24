Loạt quốc gia phát cảnh báo du lịch Mexico

Trước làn sóng bạo lực lan rộng ở Mexico, nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Ireland, Thái Lan,...đã đồng loạt phát cảnh báo du lịch, khách quốc tế được khuyến cáo "trú ẩn tại chỗ".

Băng đảng Jalisco New Generation Cartel đã đốt phá nhiều công trình, xe cộ tại nhiều bang ở Mexico sau cái chết của trùm ma túy "El Mencho". Ảnh: Reuters.

Việc quân đội Mexico tiêu diệt trùm ma túy Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, biệt danh "El Mencho" - thủ lĩnh băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG) - vào ngày 22/2 đã châm ngòi cho làn sóng bạo lực trả đũa trên diện rộng, ảnh hưởng tới an ninh tại nhiều bang và buộc hàng loạt quốc gia phát cảnh báo đối với du khách.

Đây là một trong những ông trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất nước này, với tiền thưởng lên đến 15 triệu USD . Giới chức cho biết ông ta cùng 6 thành viên băng đảng đã thiệt mạng, 3 người khác bị thương. Các cuộc đụng độ cũng khiến 27 quan chức Mexico thiệt mạng.

Hàng không cảnh báo

Theo Chron, bất ổn dân sự và các vụ bạo lực đã làm gián đoạn hoạt động đi lại trên nhiều khu vực. Các vụ đốt xe, phong tỏa cao tốc, lập chốt chặn và gián đoạn hoạt động sân bay được ghi nhận tại ít nhất 20 bang. Riêng bang Jalisco - điểm đến ven biển nổi tiếng - có hơn 20 tuyến đường bị phong tỏa, nhiều xe tải và ôtô bị phóng hỏa. Chính quyền đã phải triển khai khoảng 2.500 binh sĩ để kiểm soát tình hình.

Trước rủi ro an ninh, nhiều hãng hàng không đồng loạt phát cảnh báo. American Airlines đã ban hành cảnh báo du lịch đối với hai sân bay Puerto Vallarta (PVR) và Guadalajara (GDL), đồng thời cho phép hành khách đổi chuyến miễn phí trước ngày 24/2.

Southwest Airlines cho biết các chuyến bay tới Puerto Vallarta từ ngày 22/2 đến 25/2 có thể bị hủy hoặc chậm. Hành khách được quyền đổi lịch hoặc hoàn vé.

Điểm đến nổi tiếng Puerto Vallarta (Mexico) đang chìm trong bạo loạn và bất ổn an ninh, nhiều chuyến bay đến đây bị gián đoạn. Ảnh: Air Partner.

United Airlines, Delta Air Lines và Alaska Airlines đều đưa ra thông báo tương tự. Trong khi đó, Aeromexico phát cảnh báo đối với bốn sân bay gồm Guadalajara (GDL), Puerto Vallarta (PVR), Manzanillo (ZLO) và Tepic (TPQ).

Nhiều nước khuyến cáo công dân

Trong khi đó, công dân Mỹ tại các bang như Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Baja California và Quintana Roo được khuyến cáo nên ở yên trong nhà do lo ngại an ninh.

Theo Bangkok Post, Đại sứ quán Thái Lan khuyến nghị công dân hoãn các chuyến đi đến Mexico và yêu cầu người đang ở đây đặc biệt thận trọng khi xung đột giữa lực lượng chính phủ và các nhóm ủng hộ "El Mencho" vẫn tiếp diễn. Cơ quan này liệt kê 18 bang cần đặc biệt lưu ý, bao gồm Jalisco, Baja California, Quintana Roo, Nayarit, Sinaloa, Colima,... đồng thời cung cấp đường dây nóng hỗ trợ khẩn cấp.

Bộ Ngoại giao và Thương mại Ireland yêu cầu du khách nước này tại bang Jalisco - điểm nghỉ dưỡng quen thuộc - "trú ẩn tại chỗ" khi bạo lực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cơ quan này nhấn mạnh đây là mức cảnh báo cấp 2 trên 4 và khuyến cáo công dân không nên tới Jalisco vào thời điểm hiện tại, bao gồm các đô thị lớn như Puerto Vallarta và Guadalajara, khi các hoạt động chống phá đang diễn ra và nhiều tuyến đường, sân bay đã phải đóng cửa.

Du khách tìm chỗ trú ẩn khi bạo lực bùng nổ ở Mexico. Ảnh: Reuters.

Theo Times of India, Đại sứ quán Ấn Độ cũng phát thông báo khẩn trên mạng xã hội X vào ngày 23/2, kêu gọi công dân tại các khu vực bất ổn ở Mexico tìm nơi trú ẩn an toàn cho tới khi có thông báo mới, đồng thời tránh xa khu vực lực lượng an ninh hoạt động, hạn chế di chuyển, không tập đông người và theo dõi sát tình hình.

Trong khi đó, New Zealand nâng cảnh báo "đặc biệt thận trọng" (cấp 2/4) lưu ý nguy cơ tội phạm bạo lực và khả năng gián đoạn giao thông, kể cả đường hàng không. Du khách được khuyên tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương và theo dõi truyền thông để cập nhật.

Cơ quan này cũng lưu ý tội phạm bạo lực - bao gồm giết người, bắt cóc, cướp có vũ trang và tấn công tình dục - phổ biến tại Mexico, kể cả ở khu du lịch. Du khách được khuyến nghị cảnh giác với trộm cắp vặt tại nơi đông người và mua bảo hiểm du lịch toàn diện.

Tương tự, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia ngày 24/2 cũng khuyến cáo công dân cân nhắc kỹ nhu cầu đến bang Jalisco và các khu vực lân cận.

Trong bối cảnh bạo lực còn diễn biến phức tạp, nhiều nước tiếp tục theo dõi sát tình hình, trong khi ngành du lịch Mexico đối mặt nguy cơ bị ảnh hưởng nếu bất ổn kéo dài.