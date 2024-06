Loạt 'ông lớn' bất động sản đổ về Hải Phòng

Sự tham gia của các đại gia địa ốc như Vinhomes, Masterise Homes, Nam Long, TNG Holdings... với hàng loạt dự án lên tới tỷ USD khiến bất động sản Hải Phòng ngày càng sôi động.

Nếu như khoảng chục năm về trước, giới đầu tư không mấy mặn mà với thị trường bất động sản Hải Phòng bởi nguồn cung hạn chế, hạ tầng chưa phát triển, thì các năm gần đây, thành phố này ngày càng thu hút nhiều đại gia bất động sản từ công nghiệp đến nhà ở.

Giờ đây, Hải Phòng đang chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt nhà phát triển bất động sản lớn như Vinhomes, Masterise Homes, Nam Long, TNG Holdings, Hưng Thịnh, Doji Land... với những dự án có số vốn đầu tư lên tới hàng tỷ USD.

Một số dự án đã và đang triển khai tại đây là khu đô thị mới Hoàng Xá; khu đô thị mới ở quận Dương Kính; khu đô thị Cầu Rào 2; khu đô thị Imperia, khu đô thị phức hợp Golden Point... Hay quy mô lớn nhất là siêu dự án Vinhomes Royal Island khoảng 877 ha tọa lạc trọn vẹn trên đảo Vũ Yên, với tổng vốn dự kiến gần 19.000 tỷ đồng .

Loạt dự án "khủng"

Vinhomes là một trong những ông lớn bất động sản đầu tiên tham gia đầu tư tại TP Hải Phòng với dự án Khu đô thị Vinhomes Imperia (quận Hồng Bàng) có tổng diện tích 78,5 ha từ năm 2016. Dự án bao gồm 5 phân khu dân cư với 1.511 căn hộ và được bàn giao năm 2018.

Cũng năm đó, Vinhomes tiếp tục khởi công dự án Vinhomes Mariana (hay còn được biết đến là Vinhomes Cầu Rào 2) trên diện tích hơn 49 ha, nằm gần sông Lạch Tray, thuộc quận Lê Chân. Tổng mức đầu tư của dự án này khoảng 4.600 tỷ đồng .

Đáng chú ý, tại đảo Vũ Yên, "ông lớn" này đang đầu tư dự án khoảng 44.044 tỷ đồng . Quy mô của dự án lên đến 877 ha, trong đó có sân golf 36 lỗ rộng xấp xỉ 160 ha. Tổng diện tích khu nhà ở thấp tầng, liền kề khoảng 136 ha với 8.334 căn, quy mô dân số khoảng 33.300 người.

Vinhomes cũng là chủ đầu tư đăng ký 2 dự án là Khu đô thị mới ở quận Dương Kính với tổng mức đầu tư hơn 23.200 tỷ đồng và dự án nhà ở xã hội quận Hải An với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng .

Bên cạnh Vinhomes, "ông lớn" Masterise Homes cũng sắp sửa gia nhập thị trường địa ốc Hải Phòng với dự án Masterise Homes Thủy Nguyên diện tích khoảng 8 ha, dự kiến khởi công quý III với hơn 200 sản phẩm nhà thấp tầng.

Dự án tại đảo Vũ Yên là dự án quy mô lớn nhất đang được xây dựng của Vinhomes. Ảnh: V.H.

Trong khi đó, Tập đoàn Geleximco của đại gia Thái Bình - ông Vũ Văn Tiền - đặt nhiều kỳ vọng vào dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn) với quy mô 480 ha, vốn đầu tư 25.000 tỷ đồng . Còn Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc của ông Đặng Thành Tâm xác định khu đô thị Tràng Cát hơn 585 ha ở quận Hải An sẽ là dự án điển hình trên cả nước nên đang lựa chọn đối tác cùng phát triển.

Trước đó, trong năm 2023, nhiều dự án được Hải Phòng kêu gọi đều có nhà đầu tư gửi hồ sơ đăng ký với nhiều tên tuổi lớn như Hưng Thịnh, TNG Holdings, Him Lam, Hoàng Huy...

Chẳng hạn, CTCP Đầu tư Hồng Bàng - thành viên của Tập đoàn Him Lam đã đăng ký thực hiện dự án khu nhà ở thương mại tại thôn Phạm Dùng, xã An Hồng, huyện An Dương. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến gần 1.110 tỷ đồng , diện tích 7,3 ha.

TNG Holdings cũng hiện diện tại thị trường bất động sản Hải Phòng khi các thành viên là CTCP Phát triển An Phúc và CTCP Bất động sản Mỹ đã đăng ký xây dựng Khu đô thị mới Hoàng Xá, thị trấn An Lão với tổng diện tích 35 ha, vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng .

CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV - công ty con của Tập đoàn Hoàng Huy cũng là nhà đầu tư trúng đấu giá dự án khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười (huyện Thủy Nguyên) với số tiền hơn 4.800 tỷ đồng .

Hay Nam Long cũng phát triển dự án Nam Long Hai Phong quy mô 21 ha nằm trong khu đô thị VSIP (Hải Phòng) - đây là dự án đầu tiên trong chiến lược mở rộng ra thị trường phía Bắc của "ông lớn" bất động sản phía Nam này.

Ngoài ra, một số chủ đầu tư ngoại cũng lần lượt tham gia vào cuộc chiến bất động sản tại khu vực này, với các dự án như Sentosa Sky Park (quận Lê Chân) bao gồm hơn 600 căn hộ chung cư của chủ đầu tư Tập đoàn Agape Holdings (Singapore), hay dự án Minato Residence (quận Lê Chân) của 2 chủ đầu tư Nhật Bản là Fujita và Takara Leben với hơn 900 căn chung cư.

Tiềm năng lớn

Số liệu từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VNREA) cho thấy quý I vừa qua, có khoảng 3.000 giao dịch bất động sản tại Hải Phòng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, phân khúc đất nền tiếp tục dẫn đầu thị trường với 60% tổng lượng giao dịch, tiếp theo là căn hộ chung cư chiếm 30%.

VNREA dự báo Hải Phòng sẽ tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh chung của thị trường bất động sản cả nước quý II/2024. Lượng giao dịch sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt với các sản phẩm đất nền và căn hộ chung cư.

Đơn vị này cũng điểm danh các dự án được dự báo sẽ là động lực tăng trưởng cho thị trường năm nay và những năm tiếp theo là Vinhomes Royal Island, Hoàng Huy Commerce, Hoàng Huy New City, HP Elite Central Hải Phòng, Golden Point Đồng Hòa, Diamond Crown Hải Phòng, Golden Crown, Gem Park Hải Phòng, hay các dự án nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ, Moonbay Residence 384 Lê Thánh Tông, Harbor Residence Kho 3 Lạc Viên...

Hơn 7 năm qua, Hải Phòng đã tăng tốc thực hiện đột phá chiến lược về hạ tầng. Ảnh: Việt Linh, Nguyễn Dương.

Các năm qua, từ vị thế là một trong những thị trường bất động sản công nghiệp top đầu ở phía Bắc, Hải Phòng đã ghi nhận sự phát triển của cả thị trường bất động sản nhà ở, từ nhà ở xã hội đến nhà ở trung và cao cấp.

Tại một hội thảo hồi tháng 8/2023, TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VNREA đánh giá Hải Phòng là đô thị lịch sử có nhiều tiềm lực trước đây chưa được kích hoạt.

"Thành phố cũng đã có nhiều chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, cải cách hành chính nên được các nhà đầu tư quan tâm. Thời gian qua, Hải Phòng còn thay đổi nhanh, nhất là về hạ tầng", ông Đính nói.

Theo ông, sự đầu tư đồng bộ các tuyến đường, cầu cảng, bến bãi đã kết nối Hải Phòng với các vùng kinh tế khác như Quảng Ninh, Hà Nội... Thực tế, ngoài những công trình quốc gia như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hải Phòng - Hạ Long, mở rộng Quốc lộ 10, cầu đường Tân Vũ - Lạch Huyện..., Hải Phòng đã xây mới hàng loạt cây cầu, hàng trăm km đường tỉnh lộ, huyện lộ và hàng nghìn km đường liên thôn, liên xã.

Đặc biệt, theo Quy hoạch chung TP Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, Hải Phòng sẽ trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới, trong đó có thêm thành phố và loạt đô thị cảng biển.

Địa phương này sẽ phát triển từ mô hình “Đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh" thành mô hình “Đô thị đa trung tâm và các đô thị vệ tinh". Cấu trúc không gian đô thị gồm hai vành đai - ba hành lang - ba trung tâm và các đô thị vệ tinh.

Cùng với thông tin quy hoạch, thành phố cảng biển cũng đang chuẩn bị đón nhiều dự án quy mô lớn với vốn đầu tư hàng tỷ USD, hứa hẹn kéo theo làn sóng đầu tư mới.

Ngoài ra, Hải Phòng định hướng phát triển khu thương mại tự do trong khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, hình thành các tuyến phố thương mại, dịch vụ, cửa hàng miễn thuế, xây dựng chợ đầu mối nông sản, thuỷ sản ở Đồ Sơn, Thuỷ Nguyên, Vĩnh Bảo, An Lão.