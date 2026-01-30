Loạt doanh nghiệp lớn 'hậu thuẫn' Đại học Quốc gia TP.HCM

Hàng loạt doanh nghiệp lớn cùng ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia TP.HCM nhằm tư vấn chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.

Đại diện Đại học Quốc gia TP.HCM cùng các thành viên Hội đồng Tư vấn chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ảnh: VNUHCM.

Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (SACSTI) với 13 thành viên là các chuyên gia kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp đầu ngành, đồng thời chính thức đưa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia TP.HCM vào vận hành.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện khung vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia TP.HCM trong giai đoạn mới.

Danh sách thành viên Hội đồng Tư vấn chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cụ thể như sau.

Theo đó, SACSTI có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Đại học Quốc gia TP.HCM về chiến lược và kế hoạch trung, dài hạn phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tư vấn kiến trúc hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, hội đồng cũng có nhiệm vụ góp ý, phản biện các đề án, dự án lớn trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khi được yêu cầu.

Song song với việc thành lập hội đồng, Trung tâm Đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia TP.HCM cũng chính thức đi vào hoạt động với vai trò đầu mối kết nối, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Trung tâm vận hành trên nền tảng kết nối nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp và địa phương, xoay quanh 8 lĩnh vực mũi nhọn gồm: thiết bị bay không người lái, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tính toán hiệu năng cao, chuyển đổi xanh, công nghệ giáo dục, vật liệu mới và công nghệ sinh học.

Trọng tâm là rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng, hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp khởi nguồn, khởi nghiệp, đồng thời đề xuất các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho sản phẩm công nghệ mới.

Dịp này, Đại học Quốc gia TP.HCM cũng ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn như Real-Time Robotics Việt Nam, Việt Nam Food, Tập đoàn Sunwah, Tetra Pak Việt Nam và tập đoàn VNG nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng trong các lĩnh vực tiên phong, hướng đến ươm tạo khởi nghiệp và phát triển các đề án nghiên cứu.

Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết việc ra mắt hội đồng, trung tâm cùng các thỏa thuận hợp tác chiến lược được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để chuyển hóa tri thức thành động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội.