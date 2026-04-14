Loạt chính sách mới du học sinh Canada, Australia cần biết

Canada đang xem xét một cuộc cải tổ lớn đối với hệ thống xét nhập cư nhanh Express Entry, trong khi Australia siết visa đào tạo nghề.

Theo đề xuất của Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC), người lao động có thu nhập cao sẽ có lợi thế rõ rệt hơn trong hệ thống tính điểm mới. Đồng thời, ứng viên chỉ có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài sẽ được đánh giá ngang với những người đã làm việc tại Canada, thay vì bị lép vế như trước.

Du học sinh Canada giảm lợi thế xét nhập cư

Theo CIC News, một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của cuộc cải tổ toàn diện hệ thống xét nhập cư nhanh (Express Entry) là kế hoạch hợp nhất ba chương trình nhập cư hiện tại thành một hệ thống duy nhất với tiêu chí chung.

Ba chương trình bao gồm CEC (dành cho ứng viên đang làm việc tại Canada), FSWP (dành cho ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài và Canada) và FSTP (dành cho thợ lành nghề).

Theo đó, ứng viên chỉ cần một năm kinh nghiệm làm việc tích lũy trong ba năm gần nhất, không phân biệt trong hay ngoài Canada. Yêu cầu ngôn ngữ cũng được chuẩn hóa ở mức CLB 6 (điểm chuẩn ngôn ngữ Canada với 12 bậc) cho tất cả ứng viên.

Song song, IRCC đề xuất cải tổ sâu hệ thống chấm điểm CRS. Nhiều yếu tố quen thuộc có thể bị loại bỏ hoặc giảm vai trò, như việc có người thân tại Canada, từng học tại Canada hay khả năng tiếng Pháp. Ngay cả đề cử cấp tỉnh - vốn mang lại tới 600 điểm - cũng đang được xem xét lại do trùng lặp với các cơ chế lựa chọn hiện có.

Thay vào đó, một yếu tố mới - ngành nghề lương cao - sẽ được đưa vào, cho phép cộng thêm điểm cho những công việc có thu nhập cao hơn mức trung vị quốc gia.

Tiêu chí lời mời làm việc, từng bị loại bỏ năm 2025, cũng sẽ quay trở lại nhưng chỉ áp dụng cho các ngành lương cao. Đáng chú ý, điểm này sẽ dựa trên mức lương trung bình của ngành nghề thay vì thu nhập cá nhân, nhằm hạn chế gian lận. Ngoài ra, hệ thống mới cũng tăng cường ghi nhận các chứng chỉ nghề, đặc biệt là danh mục ngành nghề ưu tiên.

Các thay đổi này có thể khiến du học sinh tại Canada giảm lợi thế tương đối, do kinh nghiệm làm việc và việc học tại nước này không còn được ưu tiên rõ rệt như trước. Tuy vậy, nhóm này vẫn có lợi thế nếu làm việc trong ngành lương cao hoặc sở hữu chứng chỉ nghề phù hợp với danh mục ưu tiên.

IRCC dự kiến tổ chức lấy ý kiến công chúng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Hiện chưa có mốc thời gian cụ thể cho việc triển khai. Với quy mô cải cách lớn, quá trình này có thể kéo dài.

Australia siết visa đào tạo nghề

Từ ngày 11/3/2026, Australia yêu cầu người nộp hồ sơ visa đào tạo diện 407 phải có bảo lãnh và đề cử được phê duyệt trước khi nộp đơn, nhằm tăng kiểm soát và đảm bảo mục tiêu phát triển kỹ năng thực chất.

Visa 407 là loại visa tạm trú dành cho người nước ngoài sang Australia để tham gia chương trình đào tạo nghề hoặc nâng cao kỹ năng trong môi trường làm việc thực tế. Từ đó, họ tích lũy số năm kinh nghiệm làm việc để chuyển qua các loại visa kỹ năng hoặc tay nghề thường trú, trước khi xin được visa thường trú nhân.

Trước đây, người nộp đơn có thể nộp đồng thời hồ sơ visa, bảo lãnh và đề cử; việc phê duyệt chỉ cần hoàn tất trước khi visa được cấp.

Giới chức cho biết thay đổi mới nhằm đảm bảo chương trình được sử dụng đúng mục đích: Cung cấp đào tạo có cấu trúc tại nơi làm việc để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Đây là một phần trong nỗ lực xử lý tình trạng “tạm trú kéo dài” trong hệ thống di trú, khi một số cá nhân không đủ điều kiện thường trú nhưng liên tục xin các loại visa tạm thời để ở lại. Tình trạng này vừa gây bất ổn cho hệ thống di trú, vừa khiến họ dễ bị bóc lột.

Các nhà bảo lãnh được khuyến nghị nộp hồ sơ bảo lãnh và đề cử sớm, trước thời điểm dự kiến bắt đầu đào tạo. Đối với người đã ở Australia, quy định mới có thể tạo thêm áp lực về thời gian. Ứng viên phải duy trì visa hợp lệ trong thời gian chờ phê duyệt, do chỉ được cấp visa cầu nối sau khi nộp hồ sơ visa đào tạo hợp lệ.

Nếu việc phê duyệt bị chậm, người nộp đơn có thể phải rời Australia hoặc xin loại visa khác trong thời gian chờ.