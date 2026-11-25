Màn trở lại bất ngờ của Jensen Huang giúp Nvidia lấy lại niềm tin từ giới đầu tư, song những tranh cãi chính trị và rủi ro pháp lý vẫn phủ bóng lên tương lai công ty.

Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia. Ảnh: Bloomberg.

Jensen Huang chính thức trở lại vị trí CEO Nvidia ngày 23/11. Quyết định bất ngờ này giúp cổ phiếu công ty tăng 31% trong một phiên giao dịch, đồng thời làm dấy lên hàng loạt câu hỏi về hoạt động quản trị và những rủi ro pháp lý.

Theo CNBC, hội đồng quản trị Nvidia nhất trí phục chức Jensen Huang sau khi trao đổi với ông và các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ. Quyết định này đảo ngược tuyên bố trước đó của Chủ tịch Harvey Jones rằng công ty không có kế hoạch đưa Huang trở lại.

Vì sao Nvidia đảo ngược quyết định?

Một trong những câu hỏi lớn nhất là vai trò của Tổng thống Donald Trump trong việc đưa Jensen Huang trở lại.

Trả lời CNBC, ông Trump xác nhận đã trực tiếp và gián tiếp trao đổi với các thành viên hội đồng quản trị Nvidia. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng sự can thiệp của mình đóng vai trò quan trọng.

“Hội đồng quản trị đã quyết định làm những gì chúng tôi mong muốn”, ông Trump nói.

Theo Semafor, Tổng thống Mỹ còn tham gia một cuộc họp hội đồng quản trị qua điện thoại để ủng hộ việc phục chức cho Huang.

Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy việc đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia. Ảnh: Bloomberg.

Tuy nhiên, gã khổng lồ chip chưa công khai nội dung các cuộc trao đổi với chính quyền. Công ty cho biết đã nhận được những thông tin cần thiết từ quan chức cấp cao trước khi đưa ra quyết định.

Sự việc khiến một số nghị sĩ Mỹ yêu cầu làm rõ. Thượng nghị sĩ Jack Reed đề nghị Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick ra điều trần về vai trò của chính quyền trong quá trình này.

Bên cạnh tranh cãi chính trị, những nghi vấn liên quan đến hoạt động kinh doanh của Nvidia tại Trung Quốc vẫn chưa được giải quyết.

Các nhà lập pháp Mỹ đang xem xét cáo buộc chip AI tiên tiến của Nvidia bị chuyển đến Trung Quốc thông qua bên trung gian, có khả năng vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu.

Huang dự kiến tham gia các cuộc làm việc kín với Hạ viện Mỹ ngày 1/12 và điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện ngày 3/12.

Một nhóm nghị sĩ khẳng định việc phục chức không xóa bỏ những vấn đề an ninh quốc gia cần làm rõ.

Nvidia đã cam kết bổ nhiệm giám đốc tuân thủ và thành lập ủy ban giám sát chính sách an ninh quốc gia. Cuộc điều tra nội bộ về hành vi của Huang cũng tiếp tục được tiến hành.

Tương lai Nvidia nhiều bất ổn

Ngoài những vấn đề pháp lý, việc Jensen Huang trở lại chưa thể giải quyết hoàn toàn rủi ro quản trị tại Nvidia.

Gil Luria, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu công nghệ tại DA Davidson, cho rằng công ty cần chuẩn bị phương án kế nhiệm rõ ràng.

Theo ông, sự ủng hộ của chính quyền hiện tại không bảo đảm Huang tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn tương tự trong tương lai. Do đó, Nvidia cần sẵn sàng trước khả năng phải thay đổi CEO một lần nữa.

Jensen Huang và Nvidia cần giải quyết nhiều thách thức phía trước. Ảnh: Bloomberg.

Giới đầu tư cũng đang theo dõi hiệu quả của những biện pháp kiểm soát mới. Josh Gilbert, nhà phân tích tại eToro, nhận định các cam kết về tuân thủ pháp luật chỉ có ý nghĩa khi được triển khai thực tế.

Về hoạt động kinh doanh, Nvidia vẫn duy trì triển vọng tích cực nhờ nhu cầu chip AI. Công ty dự báo doanh thu năm tài chính tiếp theo có thể tăng khoảng 75%.

Tuy nhiên, tốc độ mở rộng này phụ thuộc đáng kể vào kế hoạch đầu tư của những khách hàng lớn.

Theo Luria, chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu ngày càng cao và nguy cơ dư thừa hạ tầng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu chip trong dài hạn.

Nvidia cũng đã cam kết khoảng 390 tỷ USD để bảo đảm nguồn cung và năng lực sản xuất tương lai. Điều này đòi hỏi thị trường AI phải duy trì quy mô đủ lớn trong nhiều năm.

“Điều quan trọng là cách Nvidia có thể tiếp tục duy trì phong độ trong những năm tới”, Gilbert nhận định.

Dù vậy, CEO Jensen Huang vẫn phải chứng minh Nvidia có thể duy trì tăng trưởng và giải quyết những vấn đề quản trị đang tồn tại. Màn tái xuất của ông vì thế đánh dấu bước ngoặt quan trọng, thay vì kết thúc cuộc khủng hoảng tại công ty.