Loạt bom tấn dời lịch chiếu

Quá trình sản xuất và phát hành của "The Batman 2" cùng một số phim khác bị ảnh hưởng do tác động từ cuộc đình công năm 2023.

Theo Variety, The Batman 2 bị hoãn phát hành một năm. Bom tấn dự kiến ra rạp vào ngày 2/10/2026, thay vì lịch ban đầu là 3/10/2025. Nguyên nhân là quá trình sản xuất bị chậm trễ do ảnh hưởng từ cuộc đình công năm ngoái, các studio vẫn chưa sẵn sàng.

Matt Reeves tiếp tục ngồi ghế đạo diễn The Batman 2. Hiện chưa rõ ai, ngoài Robert Pattinson, sẽ trở lại phần tiếp theo. Tác phẩm đầu tiên được giới thiệu đến công chúng hồi năm 2022, kể về những ngày đầu của Bruce Wayne với tư cách "thám tử vĩ đại nhất thế giới", có Zoë Kravitz trong vai Catwoman, Andy Serkis đóng quản gia Alfred Pennyworth, Colin Farrell hóa thân tội phạm khét tiếng The Penguin.

Bom tấn lập cú hit với 772 triệu USD trên toàn cầu, tạo động lực để nhà sản xuất tiếp tục làm phần 2.

Robert Pattinson được khen khi đóng Bruce Wayne. Ảnh: DC Comics.

Phần tiếp theo của The Batman được công bố lần đầu tiên tại sự kiện CinemaCon vào tháng 4/2022. Mattson Tomlin nhận lời đồng biên kịch với Reeves và các ông chủ của DC Studios là James Gunn và Peter Safran đã lần lượt bày tỏ kỳ vọng vào dự án này.

Hiện, ngoài thay đổi về lịch của The Batman 2, Warner Bros. công bố lại kế hoạch giới thiệu loạt tác phẩm khác, gồm The Bride của Maggie Gyllenhaal, với sự tham gia của Christian Bale, Jessie Buckley và Peter Sarsgaard, sẽ thay thế lịch của The Batman 2 vào 3/10/2025. Và Alto Knights, bộ phim truyền hình có Robert De Niros diễn xuất, dời lịch từ 15/11/2024 sang 21/3/2025.

Hãng cũng bổ sung bộ phim mới nhất của đạo diễn Paul Thomas Anderson vào lịch trình, dự kiến phát hành vào 8/8/2025 ở định dạng Imax. Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor và Alana Haim sẽ tham gia phim này. Quá trình sản xuất đang được tiến hành ở California (Mỹ). Tuy nhiên, phim chưa có tên và chi tiết nội dung chưa được tiết lộ.