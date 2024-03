Kim Kardashian sánh đôi cầu thủ bóng bầu dục

Sau khi được xác nhận hẹn hò từ tháng 2, Kim Kardashian và Odell Beckham Jr. thường xuyên xuất hiện chung nhưng không chụp ảnh cùng nhau.

People đưa tin ngày 11/3 (giờ Mỹ), Kim Kardashian và sao bóng bầu dục Odell Beckham Jr. dự tiệc hậu lễ trao giải Oscar do Vanity Fair tổ chức. Họ không chụp ảnh thảm đỏ chung, song cùng nhau ra về.

Kardashian diện váy quây trắng ngà của Balenciaga, trò chuyện vui vẻ cùng bạn trai kém 12 tuổi trước bãi đậu xe. Trong một khoảnh khắc, bà mẹ 4 con được nhìn thấy ngoái nhìn và gọi Beckham Jr. khi anh đang đứng cách xa cô.

"Bộ đôi có một đêm bận rộn vì cũng được phát hiện cùng rời tiệc của vợ chồng Jay-Z và Beyoncé", Page Six tiết lộ.

Kim Kardashian ra về cùng bạn trai sau bữa tiệc. Ảnh: BackGrid.

Hồi tháng 2, Us Weekly xác nhận Kardashian và sao bóng bầu dục kém 12 tuổi đang trong mối quan hệ yêu đương. Nguồn tin nói bộ đôi cẩn thận trong việc hẹn hò vì "tính cách Beckham Jr. kín đáo hơn Kardashian nhiều".

"Odell là người khiêm tốn, trong khi Kim đã quen với hào quang, ánh đèn sân khấu. Do đó, họ cố gắng hòa hợp và tìm hướng đi tiếp theo cho cả hai", người thân cận với Kardashian chia sẻ.

Kardashian lần đầu đi chơi cùng Beckham Jr. vào tháng 9/2023, sau khi sao NFL chia tay bạn gái Lauren “Lolo” Wood. Tuy nhiên, thời điểm đó, họ được cho là chỉ xem nhau như bạn bè và tụ tập theo nhóm. Trong tiệc sinh nhật của Beckham Jr., Kardashian và một số người bạn đã đến chúc mừng.

Đến tháng 11 cùng năm, thông tin hẹn hò rộ lên khi cặp sao xuất hiện bên nhau tại bữa tiệc hậu lễ trao giải CFDA. Họ cũng né tránh ống kính trong bữa tiệc Super Bowl do nhà báo Michael Rubin tổ chức.

Hiện, người trong cuộc chưa lên tiếng về chuyện này.

Bạn trai của Kardashian, Odell Beckham Jr., sinh năm 1992 tại Mỹ. Anh hiện chơi cho đội Baltimore Ravens của Liên đoàn Bóng đá Quốc gia. Trước Kardashian, Gigi Hadid cũng vướng tin yêu cầu thủ này.

Trong khi đó, đây không phải lần đầu người sáng lập thương hiệu KKW Beauty hẹn hò cầu thủ. Hồi năm 2007, Kardashian qua lại với ngôi sao New Orleans Saints, Reggie Bush. Người đàn ông này thậm chí còn xuất hiện trong chương trình thực tế Keeping Up with the Kardashians của gia đình cô. Họ chia tay vào năm 2010.