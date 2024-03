'Oppenheimer' đại thắng với 7 giải Oscar 2024

Tác phẩm về cha đẻ bom nguyên tử đoạt giải Phim hay nhất, "càn quét" hàng loạt giải thưởng ở Oscar năm nay.

Sáng 11/3 (giờ Hà Nội), Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 diễn ra ở Nhà hát Dolby, Mỹ, quy tụ dàn sao khắp thế giới tham dự. Danh hài Jimmy Kimmel lần thứ 4 đảm nhiệm vị trí dẫn chương trình.

Emma Stone, Anya Taylor-Joy, Sandra Hüller và các sao xuất hiện sớm trên thảm đỏ, tạo dáng trong trang phục quyến rũ trước khi bước vào bên trong dự lễ. Theo CNN, Ryan Gosling, Jon Batiste và Billie Eilish là những nghệ sĩ biểu diễn chương trình năm nay.

Theo chia sẻ của MC, bộ đôi Taylor Swift và Travis Kelce không được nhắc đến trong đoạn độc thoại mở đầu lễ trao giải để tránh hiệu ứng truyền thông tiêu cực từ khán giả.

Giải đầu tiên trong đêm được trao cho Da'Vine Joy Randolph - Nữ phụ xuất sắc. Phát biểu nhận giải, cô bật khóc vì xúc động khi vai diễn đầu bếp Mary Lamb ở tác phẩm The Holdovers được giới chuyên môn và khán giả công nhận. "Tôi cầu nguyện mình sẽ được vinh danh nhiều lần nữa. Cảm ơn mọi người đã nhìn thấy khả năng của tôi".

Da'Vine Joy Randolph nhận giải Nữ phụ xuất sắc. Ảnh: USA Today.

Vượt Elemental, Nimona, Robot Dreams và Spider-Man: Across the Spider-Verse, The Boy and the Heron thắng giải Phim hoạt hình hay nhất. Ngay sau đó, vợ chồng đạo diễn Justin Triet và Arthur Harari tiến lên sân khấu nhận tượng vàng Kịch bản gốc hay nhất cho phim Anatomy of a Fall. Triet cảm ơn Viện Hàn lâm và cho biết chiến thắng Oscar giúp cô "vượt khủng hoảng tuổi trung niên".

Justin Triet và Arthur Harari nhận giải Kịch bản gốc hay nhất cho Anatomy of a Fall. Ảnh: AP.

Nhà văn kiêm đạo diễn Cord Jefferson trao giải Kịch bản chuyển thể hay nhất cho American Fiction - phim chính kịch châm biếm thói đạo đức giả, mô tả nạn phân biệt chủng tộc ở nền công nghiệp sáng tạo Mỹ bằng lối dẫn dắt dí dỏm. Sau phần này, Billie Eilish trình diễn tiết mục trình diễn đơn giản, đẹp mắt ca khúc What Was I Made For cùng với anh trai Finneas. Sân khấu chỉ hai người và Eilish mang đến phiên bản nhạc phim Barbie đầy cảm xúc.

Michael Keaton và Catherine O'Hara tái hợp sau 36 năm đóng Beetlejuice để trao giải Làm tóc và trang điểm xuất sắc cũng như Thiết kế sản xuất xuất sắc. Cả hai tượng vàng đều thuộc về phim Poor Things của đạo diễn Yorgos Lanthimos. Đội ngũ làm tóc, trang điểm cho dàn cast trong phim là Nadia Stacey, Mark Coulier và Josh Weston lên sân khấu nhận giải, dành lời cảm ơn đến ê-kíp.

Những khán giả theo dõi trực tiếp ở Nhà hát Dolby sửng sốt trước sự xuất hiện không mảnh vải che thân của John Cena khi lên công bố giải Phục trang xuất sắc. Giải này cũng thuộc về Poor Things.

Rapper Bad Bunny trao giải Phim gốc quốc tế hay nhất cùng The Rock. Trước khi công bố The Zone of Interest là cái tên chiến thắng, tình rũ Kendall Jenner tiết lộ ngày diễn ra Oscar (giờ Mỹ) trùng vào sinh nhật anh. Đứng cạnh, The Rock gửi lời chúc mừng đàn em và tiếp tục pha trò.

Không ngoài dự đoán, Robert Downey Jr. đoạt giải Nam phụ xuất sắc cho Oppenheimer. "Tôi muốn cảm ơn tuổi thơ khủng khiếp của mình, sau đó là Viện", anh nói đùa, nhắc đến vợ Susan Downey và các con.

Robert Downey Jr. đoạt giải Nam phụ xuất sắc. Ảnh: Variety.

Đồng thời, Downey Jr. nói về việc bộ phim đã thay đổi anh như thế nào: "Tôi đứng đây và trở thành người đàn ông tốt hơn". Trong phim, anh hóa thân thành Lewis Strauss - nhà chính trị và ủy viên sáng lập Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Mỹ vào năm 1947, đồng thời là người được Viện nghiên cứu Cấp cao Đại học Princeton ủy thác giám sát công trình của Oppenheimer. Vai diễn được đánh giá "phức tạp và dữ dội", giúp Downey Jr. thoát hình tượng siêu anh hùng Marvel. Trước Oscar, tài tử cũng thắng giải Nam phụ cho phim này ở giải Quả cầu Vàng 2024.

Godzilla Minus One thắng giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc. Ngay sau đó, Oppenheimer tiếp tục được vinh danh với giải Dựng phim xuất sắc. Biên tập viên Jennifer Lame nhận cúp trong xúc động, cô cảm ơn gia đình, ê-kíp và đạo diễn Christopher Nolan.

Một số giải khác lộ diện chủ nhân chiến thắng như Phim tài liệu ngắn hay nhất - The Last Repair Shop, Phim tài liệu hay nhất - 20 Days in Mariupol, trước khi Zendaya công bố kiệt tác điện ảnh Oppenheimer tiếp tục thắng giải cho Quay phim xuất sắc.

The Wonderful Story of Henry Sugar của Wes Anderson đoạt giải Oscar cho Phim ngắn người đóng hay nhất. Tuy nhiên, đoàn phim không thể đến dự chương trình. The Zone of Interest sau đó giành thêm tượng vàng ở hạng mục Âm thanh hay nhất. "Đây là giải thưởng phù hợp với tác phẩm này", CNN nhận định.

Vượt Paul Giamatti, Bradley Cooper, Colman Domingo và Jeffrey Wright, Cillian Murphy thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong Oppenheimer. Trong phim, tài tử đóng vai J. Robert Oppenheimer, cha đẻ của bom nguyên tử. Tài tử người Ireland mang đến các cung bậc cảm xúc khác nhau cho nhân vật, lột tả sư nhiệt huyết cống hiến tuổi trẻ cho khoa học, những nỗi đau thầm kín cho tới dằn vặt lương tâm qua nhiều giai đoạn cuộc đời của nhân vật huyền thoại.

Không ngạc nhiên khi Christopher Nolan mang về tượng vàng hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhờ sự chỉ đạo tài tình trong Oppenheimer. Trong bài phát biểu nhận giải, Nolan cảm ơn dàn diễn viên và cộng sự, dành lời khen ngợi đặc biệt cho vợ. "Emma Thomas - nhà sản xuất tất cả bộ phim của chúng tôi và tất cả đứa con của chúng tôi. Anh yêu em", ông bày tỏ. Chiến thắng này củng cố vị thế của Nolan với tư cách một trong những đạo diễn hàng đầu ở Hollywood đương đại. Trước đó, ông từng được đề cử hạng mục Đạo diễn xuất sắc cho bộ phim kinh dị về Thế chiến thứ hai Dunkirk, phát hành năm 2017.

Oppenheimer đoạt giải Phim hay nhất. Thomas, đồng sản xuất Oppenheimer, đã có bài phát biểu cuối cùng trong đêm khi nhận giải. Cô bày tỏ lòng kính trọng đối với dàn diễn viên, đoàn làm phim, giám đốc điều hành IMAX Richard Gelfond và chồng cô, đạo diễn Christopher Nolan. "Lý do khiến Oppenheimer đúng nghĩa là một bộ phim là nhờ Chris Nolan. Anh ấy thật độc đáo, anh ấy thật xuất sắc. Em rất biết ơn và yêu anh", cô bày tỏ.

Emma Stone không giấu nổi sự xúc động khi gửi lời cảm ơn mọi người trong lúc nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc. Với cô, trải nghiệm vai diễn táo bạo, ngập cảnh nóng Bella Baxter trong Poor Things thực sự khó quên. Nhân vật Baxter được mô tả là "phụ nữ nhẹ dạ, quá khích, tự do và là Frankenstein bản nữ". Để thoát khỏi gã chồng tồi tệ, Baxter đã trầm mình và chết đuối. Tuy nhiên, thân xác của cô được hồi sinh với bộ não được thay thế bằng não bộ đứa trẻ cô đang mang trong mình trước khi chết. Trước giờ G, các chuyên trang phim đều dự đoán vai này sẽ giúp Stone chiến thắng.

Emma Stone trên sân khấu Oscar. Ảnh: Los Angeles Times.

Năm nay, Oppenheimer dẫn đầu với 13 đề cử, có tên ở các hạng mục quan trọng gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn, Kịch bản chuyển thể, Nam chính, Nam phụ và Nữ phụ xuất sắc. Nối tiếp là Poor Things nhận 11 đề cử, Killers of the Flower Moon với 10 đề cử và Barbie 8 đề cử.

Theo The Hollywood Reporter, khán giả phản ứng mạnh khi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) loại Leonardo Dicaprio - sao phim Killers of the Flower Moon - khỏi hạng mục Nam chính. Đạo diễn Greta Gerwig và diễn viên Margot Robbie cũng gây bất ngờ khi vắng mặt trong danh sách đề cử.

Hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc chứng kiến cuộc đua của dàn diễn viên Paul Giamatti (The Holdovers), Cillian Murphy (Oppenheimer), Bradley Cooper (Maestro), Colman Domingo (Rustin) và Jeffrey Wright (American Fiction). Trong đó, Cillian Murphy là gương mặt nổi bật nhất.

Ở hạng mục Nữ chính, diễn viên Mỹ bản địa Lily Gladstone (Martin Scorsese) được dự đoán vượt Emma Stone (Poor Things) để mang về tượng vàng danh giá.

Oscar hay Academy Awards (giải thưởng của Viện Hàn lâm), được tổ chức thường niên ở Hollywood, bắt đầu từ năm 1929. Lễ trao giải nhằm tôn vinh những thành tựu xuất sắc của điện ảnh trong năm, từ các đạo diễn, diễn viên, kịch bản đến nhiều lĩnh vực khác thông qua cuộc bỏ phiếu kín của thành viên Viện.

Theo Variety, Oscar là sự kiện điện ảnh lớn nhất hành tinh, là giải thưởng danh giá mà bất kỳ ai theo đuổi nghệ thuật thứ 7 đều khao khát.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, giải thưởng gây tranh cãi do thay đổi tiêu chí chọn ứng viên, lùm xùm trong khâu tổ chức và loạt chiêu trò thu hút sự chú ý.